Bảo đảm chất lượng dịch vụ công về cấp, quản lý căn cước công dân

Từ giữa tháng 1/2022, thủ tục cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD) của Công an tỉnh được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ hành chính cấp huyện. Nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ công trực tuyến về cư trú, lực lượng công an tỉnh phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân, với nhiều tiện ích trong các giao dịch dân sự, góp phần phục vụ chuyển đổi số quốc gia.



Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an tỉnh thực hiện thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử cho công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Dương Hà





Sau khi chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, đường truyền kết nối, Công an tỉnh đã thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp, quản lý CCCD tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ hành chính tại 9 huyện, thành phố.

Sau gần 2 tháng triển khai, mỗi công dân đến làm hồ sơ xin cấp mới, cấp đổi, cấp lại CCCD đều cảm thấy hài lòng, thuận tiện về sự đồng bộ của các dịch vụ hành chính công hiện nay, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

Mỗi ngày, trung bình 10 bộ phận thực hiện thủ tục hành chính cấp, quản lý CCCD của Công an tỉnh tiếp nhận hơn 200 hồ sơ đề nghị giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến thẻ CCCD.

Mặc dù lượng hồ sơ lớn nhưng cán bộ thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng khắc phục những khó khăn, hướng dẫn tận tình, chu đáo về trình tự, cách thức thực hiện, giải quyết đúng thời gian theo quy định…

Hiện tại, Công an tỉnh tiếp nhận 6 thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp, quản lý CCCD được thực hiện dịch vụ công, bao gồm: Cấp thẻ CCCD khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cấp thẻ CCCD khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cấp lại, đổi thẻ CCCD; xác nhận số CMND khi cấp thẻ CCCD đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; xác nhận số CMND khi cấp thẻ CCCD chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; xác nhận số CMND khi đã được cấp thẻ CCCD.

Nhằm thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, từ ngày 25/2/2022, Công an tỉnh đã thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân thông qua hoạt động cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD trên toàn tỉnh.

Trung tá Lê Quỳnh Lâm, Đội trưởng Đội Đăng ký, hướng dẫn công tác cư trú và cấp CCCD, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Công an tỉnh nhấn mạnh: Với các bước đăng ký đơn giản, công dân mang theo các loại giấy tờ: Bằng lái xe, đăng ký xe, mã số bảo hiểm xã hội, mã số thuế cá nhân để cán bộ tích hợp vào thông tin tài khoản định danh điện tử.

Mỗi công dân khi có tài khoản định danh điện tử sẽ có nhiều lợi ích như: Công dân khi thực hiện các dịch vụ công sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu, đăng ký, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết; công dân có thể cung cấp, chia sẻ thông tin của mình với bên thứ 3 thông qua quét mã QR hoặc giải pháp kỹ thuật khác khi hệ thống của bên thứ 3 đủ điều kiện kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Công dân có thể thay thế CCCD và các loại giấy tờ khác mà công dân đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia; thực hiện các giao dịch tài chính (thanh toán hoá đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội…); tính bảo mật cao, không thể giả mạo do thông tin được xác thực từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý…

Thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng định danh và xác thực điện tử, phục vụ cho chuyển đổi số. Do đó, việc đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử ngày càng trở nên cần thiết và mang lại lợi ích cho công dân.

Nhằm tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công về cấp, quản lý CCCD và cấp tài khoản định danh điện tử, Công an tỉnh tăng cường tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình xử lý hồ sơ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý hành chính cấp tỉnh và công an các huyện, thành phố.

Đồng thời, phối hợp với các ngành, chính quyền các cấp tuyên truyền, tiếp nhận, hướng dẫn và giải đáp vướng mắc của công dân trong thực hiện các thủ tục đăng ký dữ liệu dân cư, CCCD, tài khoản định danh điện tử…; từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến về cư trú trên địa bàn tỉnh.

Kim Hiền