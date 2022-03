Rà soát, kiểm tra việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa

Theo số liệu của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), 2 tháng đầu năm 2022, toàn quốc xảy ra 7 vụ TNGT đường thủy, làm 7 người chết. Gần đây nhất là vụ việc lật ca nô du lịch tại biển Cửa Đại khi đang trên đường chạy từ Cù Lao Chàm vào thành phố Hội An (Quảng Nam) khiến nhiều du khách thiệt mạng là hồi chuông báo động về tình trạng mất an toàn giao thông (ATGT) đường thủy, nhất là hoạt động vận chuyển khách du lịch.



Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT) và giải quyết cơ bản một số vấn đề bức xúc xảy ra trên các tuyến đường thủy nội địa. Mới đây, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) đã ban hành Văn bản số 646 về việc rà soát, kiểm tra việc đảm bảo ATGT đường thủy nội địa.

Theo đó, Sở GTVT đề nghị UBND các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn; các đơn vị kinh doanh vận tải thủy nội địa; các đơn vị kinh doanh, khai thác bến thủy nội địa và Công ty Cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc khẩn trương phối hợp thực hiện các biện pháp đảm bảo ATGT đường thủy nội địa.

Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, rà soát công tác quản lý nhà nước tại các bến thủy nội địa, đặc biệt là các bến hành khách, bến khách ngang sông, bến tàu phục vụ du lịch.

Trong đó, tập trung vào việc thực hiện các quy định về an toàn tại bến, cấp phép phương tiện; công tác phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm…

Đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục các vướng mắc, bất cập (nếu có); kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tăng cường đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa.

Bảo Anh