Phòng Quản lý xuất nhập cảnh triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

Thời gian qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính. Một trong những đơn vị triển khai hiệu quả nội dung này là Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh với hai nội dung ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là cấp hộ chiếu phổ thông, khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thắm, Phó Đội trưởng Đội Quản lý xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, trung bình mỗi ngày, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh tiếp nhận khoảng 50 hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông.

Tuy nhiên, bộ phận tiếp nhận thủ tục lúc nào cũng thoáng đãng, chỉ có khoảng 3-5 công dân trong phòng thường trực tiếp dân ở cùng một thời điểm. Bởi lẽ, hầu hết các thủ tục đều đã được thực hiện trực tuyến.

Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh hay máy tính có kết nối internet, mọi người dân có nhu cầu cấp hộ chiếu đều có thể kê khai trước tất cả thông tin cần thiết. Khi đến Phòng xuất nhập cảnh, mỗi người chỉ mất khoảng 3-5 phút để làm các thủ tục còn lại như chụp ảnh, lấy giấy hẹn thời gian trả kết quả.

Còn với thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài là lĩnh vực đã được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, từ đầu năm đến nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tiếp nhận gần 900 hồ sơ đều thông qua hình thức trực tuyến, đạt tỷ lệ 100%.

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đã góp phần làm giảm rõ rệt thời gian của công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là tránh được tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền; tăng tính công khai, minh bạch và thủ tục hành chính.

Nếu trước đây, muốn đăng ký thủ tục hành chính, người dân phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước nộp hồ sơ, thì nay, với phương thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, mọi việc liên quan đến thủ tục hành chính, các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện ở nhà hay ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu.

Vì vậy, khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các tổ chức, cá nhân tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí đi lại. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp hiện nay, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ góp phần hạn chế tập trung đông người, phòng tránh nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Hiện tại, ngành Công an có 304 dịch vụ công thuộc 17 lĩnh vực, trong đó có 265 dịch vụ công thuộc 13 lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của ngành Công an thực hiện trong năm 2022 với 224 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp, triển khai trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an ở mức độ 3 và mức độ 4.

Cụ thể, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội có 113 dịch vụ thuộc 03 lĩnh vực gồm đăng ký, quản lý cư trú và cấp, quản lý căn cước công dân; quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và con dấu; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Công tác quản lý xuất nhập cảnh có 35 dịch vụ thuộc 4 lĩnh vực gồm cấp giấy tờ cho người nước ngoài; cấp giấy tờ cho người nước ngoài cư trú ở Việt Nam; xác nhận thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam; các thủ tục xuất nhập cảnh liên quan đến công dân Việt Nam.

Công tác phòng cháy, chữa cháy có 46 dịch vụ thuộc 3 lĩnh vực gồm: Cấp các loại giấy đủ điều kiện trong công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác đào tạo, huấn luyện; cấp giấy chứng nhận điều kiện phương tiện phòng cháy, chữa cháy và thẩm duyệt, nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy.

Công tác quản lý trật tự, an toàn giao thông có 30 dịch vụ thuộc 3 lĩnh vực gồm: Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; cấp giấy phép sử dụng thiết bị tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; thu nộp tiền phạt xử phạt vi phạm hành chính.

Với những tiện ích của dịch vụ công trực tuyến mang lại và để góp phần vào công tác cải cách hành chính của tỉnh, cơ quan công an khuyến cáo người dân chủ động tìm hiểu để ứng dụng, sẽ tiết kiệm thời gian, chi phí và minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hương Ánh

(Công an tỉnh)