Đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở y tế

Cùng với công tác phòng, chống dịch Covid-19, các cơ sở khám chữa bệnh đã tăng cường phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương thực hiện nhiều biện pháp giữ gìn ANTT, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho người dân và cán bộ, nhân viên y tế.



Lực lượng bảo vệ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh thường xuyên tuần tra, kiểm tra các khoa, phòng, đảm bảo ANTT tại cơ sở.





Thời gian qua, tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra vụ việc mất ANTT như: Trộm cắp tài sản; người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân sử dụng rượu, bia, thậm chí ma túy, không làm chủ bản thân, có các hành vi gây nguy hiểm cho y, bác sĩ, nhân viên bệnh viện cũng như người bệnh, người nhà bệnh nhân khác; người nhà tụ tập, phản đối khi có người bệnh tử vong tại bệnh viện, bệnh nhân không được chuyển viện… ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh.

Trước tình hình đó, Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, ban ngành triển khai nhiều giải pháp bảo đảm ANTT. Các đơn vị hợp đồng với công ty vệ sĩ chuyên nghiệp bố trí đủ lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Một số bệnh viện không có lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp nhưng cũng trang bị công cụ, phương tiện hỗ trợ cho nhân viên bảo vệ.

Các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và công an cơ sở thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn y bác sĩ, nhân viên y tế kỹ năng nhận dạng, tự vệ và phòng ngừa các tình huống có thể xảy ra. Các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm, dán thông báo ở khu vực công cộng, lên danh sách, dán ảnh công khai các đối tượng trộm cắp, móc túi để mọi người đề phòng.

Hiện nay, hầu hết các bệnh viện đều xây dựng mô hình “4 an toàn về an ninh trật tự”. Nhờ vậy, cán bộ, y bác sĩ, công nhân viên nâng cao ý thức, tự giác tham gia bảo vệ tài sản chung và của cá nhân.

Để đảm bảo an toàn cho người bệnh và đội ngũ y, bác sĩ, các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường rà soát, củng cố toàn bộ khuôn viên, tường rào, kiểm soát lối ra, vào, hệ thống camera giám sát an ninh, hệ thống báo động khẩn cấp; bố trí lực lượng bảo vệ thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý các tình huống liên quan đến ANTT.

Các bệnh viện thiết lập mạng lưới đường dây nóng với lực lượng công an cơ sở để kịp thời gọi và hỗ trợ khẩn cấp trước các tình huống, nguy cơ mất ANTT. Lực lượng công an thường xuyên phối hợp với các cơ sở y tế nắm bắt dư luận và thực hiện các biện pháp, công tác nghiệp vụ đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động khám, chữa bệnh.

Nhờ vậy, thời gian gần đây, tình hình ANTT tại các cơ sở khám chữa bệnh có chuyển biến tích cực. Cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan y tế tiếp thu, lắng nghe ý kiến phản ánh của người dân để điều chỉnh những bất cập, thiếu sót, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công tác quản lý, giám sát người ra vào cũng chặt chẽ nên số vụ móc túi, trộm cắp tài sản giảm đáng kể.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trung bình mỗi ngày có gần 1.000 lượt người đến thăm, khám, điều trị. Cùng với nâng cao chất lượng chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chú trọng đảm bảo ANTT.

Phó trưởng Phòng Hành chính quản trị bệnh viện Cao Duy Hào cho biết: Để đảm bảo ANTT và phòng chống dịch Covid-19, bệnh viện hợp đồng với công ty vệ sĩ uy tín, chuyên nghiệp. Hiện tại, bệnh viện có khoảng 50 nhân viên bảo vệ làm công tác đảm bảo ANTT, kiểm soát bệnh nhân, thân nhân ra vào khám chữa bệnh và khu điều trị nội trú.

Lực lượng bảo vệ phối hợp với lực lượng tự vệ của bệnh viện thành lập các chốt kiểm soát, khai báo y tế và phân luồng người dân khám, chữa bệnh, đảm bảo không lây nhiễm chéo.

Bảo vệ tăng cường tuần tra, nhắc nhở bệnh nhân, người thân, các y, bác sĩ nâng cao tinh thần cảnh giác bảo vệ tài sản và xử lý kịp thời các trường hợp có dấu hiệu trộm cắp, gây rối. Khi làm nhiệm vụ, lực lượng bảo vệ được trang bị đầy đủ những công cụ hỗ trợ.

Bệnh viện lắp đặt hệ thống camera giám sát, theo dõi và hoạt động 24/24; xây dựng hàng rào ngăn cách khu vực trong và ngoài bệnh viện. Không để xảy ra các vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh.

Lãnh đạo bệnh viện đổi mới việc tiếp nhận xử lý thông tin tố giác tội phạm và ý kiến phản ánh của người dân qua hòm thư cố định, hộp thư điện tử, mạng xã hội, đường dây nóng để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng ngừa tiêu cực…

Cùng với đó, bệnh viện thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, kỹ năng ứng xử, giao tiếp cho cán bộ, y bác sĩ, người lao động. Nhờ vậy, tình hình ANTT tại bệnh viện ổn định, tạo thuận lợi cho công tác khám, chữa bệnh.

Tại các trung tâm y tế tuyến huyện, công tác đảm bảo ANTT cũng được thực hiện nghiêm túc. Các đơn vị ký quy chế phối hợp với lực lượng công an địa phương để nắm tình hình, trao đổi thông tin, phối hợp ngăn chặn, kịp thời giải quyết, xử lý các trường hợp gây rối, đảm bảo ANTT.

Bài, ảnh: Lê Thảo