Công an Sông Lô đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Xác định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn, thời gian qua, Công an huyện Sông Lô đã phát huy cao độ tinh thần sẵn sàng lực lượng, chủ động, linh hoạt bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH), tạo được niềm tin với chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện.



Công an huyện Sông Lô kiểm tra việc kinh doanh, buôn bán khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Lượng

Để kịp thời phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và TNXH trên địa bàn huyện, Công an huyện Sông Lô đã phân công nhiệm vụ tới các cán bộ, chiến sĩ tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để giải quyết nhanh chóng những kiến nghị, thắc mắc, tạo dựng niềm tin cho nhân dân.

Ngăn chặn từ sớm các trường hợp có biểu hiện nghi vấn phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật, phối hợp với lực lượng công an các xã nắm chắc tình hình địa bàn để rà soát, xác định những vấn đề trọng điểm, cần tập trung giải quyết, tăng cường tuần tra, kiểm soát, giữ vững ANTT tại địa phương.

Công an huyện Sông Lô đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác đảm bảo ANTT phù hợp với tính chất, đặc điểm từng địa bàn, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và kịp thời thông tin về các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, có biện pháp phòng ngừa tích cực.

Trong năm 2021, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Sông Lô tương đối ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp. Trong năm, trên địa bàn huyện xảy ra 5 vụ, làm bị thương 1 người, tài sản thiệt hại khoảng hơn 15 triệu đồng; công an đã điều tra, làm rõ 5/5 vụ với 7 đối tượng.

Lực lượng công an phát hiện, bắt giữ 2 vụ đánh bạc với 9 đối tượng; tang vật thu giữ hơn 9 triệu đồng, khởi tố 1 vụ với 5 bị can, củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 1 vụ với 4 đối tượng. Bắt giữ 4 đối tượng trong 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy; khởi tối 2 vụ với 2 bị can. Bắt giữ 4 đối tượng trong 4 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; khởi tố 3 vụ với 3 bị can, củng cố hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ.

Công an huyện đã phát hiện và lập biên bản xử phạt các vi phạm về lĩnh vực vệ sinh ATTP; gian lận thương mại; vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn huyện.

Tổ chức ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đến tất cả các hộ gia đình, hộ kinh doanh, trường học… trên địa bàn huyện. Kiểm tra 45 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhắc nhở các cơ sở chấp hành nghiêm quy định của pháp luật và quy định phòng, chống dịch.

Công an huyện tổ chức phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH tại xã Nhạo Sơn; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho 40 cơ sở trên địa bàn huyện; kiểm tra an toàn PCCC cho 58 lượt cơ sở.

Tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông, phát hiện 517 trường hợp vi phạm, bao gồm các lỗi không đội mũ bảo hiểm; nồng độ cồn vượt quá quy định; điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe… Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 532 trường hợp, nộp Kho bạc nhà nước hơn 262 triệu đồng.

Năm 2022, Công an huyện Sông Lô tiếp tục chủ động phân tích, dự báo, đánh giá tình hình để tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về các chủ trương, giải pháp, chính sách đảm bảo ANTT hiệu quả.

Nghiên cứu xây dựng phương án, đề án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH; đấu tranh phòng chống tội phạm, thực hiện mục tiêu phát triển, phục hồi kinh tế và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về ANTT góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương. Đảm bảo thực hiện 6 giải pháp trọng tâm, đột phá năm 2022 nhằm xây dựng lực lượng Công an huyện ngày càng vững mạnh hơn, làm điểm tựa vững chắc cho quần chúng nhân dân.

Linh Anh