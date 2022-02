Sẵn sàng giao, nhận quân an toàn, trang nghiêm

Lễ giao, nhận quân năm 2022 của tỉnh sẽ diễn ra vào lúc 7h30 phút ngày 18/2 (tức ngày 18 tháng Giêng năm Nhâm Dần). Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội giao, nhận quân đã cơ bản được hoàn tất, đảm bảo Lễ giao, nhận quân diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, trang nghiêm, để lại dấu ấn trong lòng thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.



Bộ CHQS tỉnh cấp phát quân tư trang của tân binh năm 2022 cho các huyện, thành phố. Ảnh: Dương Hà





Năm 2022, tỉnh Vĩnh Phúc được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 2.237 công dân nhập ngũ, giao cho 14 đơn vị nhận quân. Nhờ làm tốt các khâu, các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay của tỉnh đảm bảo tốt và cao hơn năm trước. Toàn tỉnh đã phát lệnh gọi nhập ngũ cho trên 2.300 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ, đa số thanh niên trúng tuyển đều trực tiếp nhận lệnh với tinh thần vui tươi, phấn khởi và quyết tâm cao hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Điểm đặc biệt trong giao, nhận quân năm nay diễn ra giữa thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Vì vậy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) cùng cấp ban hành kế hoạch và làm tốt công tác chuẩn bị theo đúng Hướng dẫn của Bộ Tổng Tham mưu về việc tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022 trong điều kiện dịch Covid-19 phức tạp, chuẩn bị sẵn sàng các phương án tổ chức lễ giao nhận quân trong điều kiện cấp độ dịch khác nhau.

Thượng tá Trương Mạnh Hiền, Trưởng Ban Quân lực, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Đến nay, 100% công dân nhập ngũ trên địa bàn tỉnh đã được tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, một số địa phương đã triển khai tiêm mũi 3 cho thanh niên trúng tuyển NVQS. Đồng thời, các địa phương đã và đang triển khai kế hoạch xét nghiệm Sars-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR cho 100% công dân trước khi nhập ngũ và sẵn sàng các điều kiện cần thiết để tổ chức xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên ngay tại thời điểm trước khi tổ chức Lễ giao, nhận quân.

Theo đó, các trường hợp công dân đủ tiêu chuẩn nhập ngũ nhưng sát ngày giao quân trở thành F1, F2, sau khi xét nghiệm bằng kỹ thuật PCR nếu cho kết quả âm tính sẽ vẫn tiến hành giao, nhận quân.

Đối với những trường hợp công dân trở thành F0 qua xét nghiệm bằng kỹ thuật PCR thì sẽ giữ lại địa phương, sau khi điều trị ổn định, Hội đồng Khám tuyển NVQS các cấp kết luận đủ điều kiện nhập ngũ sẽ thực hiện giao quân theo quy định. Nếu trường hợp không đủ điều kiện nhập ngũ sẽ tiến hành bù đổi trong khoảng 14 ngày tính từ ngày giao quân.

Năm nay, lễ giao nhận quân sẽ được tổ chức với phương châm chặt chẽ, chu đáo, trang nghiêm, nhanh gọn, và đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

100% các huyện, thành phố tổ chức quản lý tập trung thanh niên nhập ngũ trước ngày giao, nhận quân. Công tác bảo đảm chỉ dẫn, phân luồng giao thông cho các đoàn xe đón tân binh và đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Lễ giao, nhận quân được thực hiện chặt chẽ. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Công an tỉnh hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị, địa phương sẵn sàng phương án xử trí các tình huống xảy ra trên địa bàn tỉnh cũng như trên đường cơ động đón tân binh về đơn vị nhận quân, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Toàn tỉnh có 9 điểm tổ chức lễ giao, nhận quân ở 9 huyện, thành phố, đa phần các điểm được tổ chức ở khu vực quảng trường và sân văn hóa thể thao của địa phương. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thời gian theo quy định, các huyện, thành phố không tổ chức hoạt động hội trại, cắt toàn bộ phần văn hóa, văn nghệ động viên tân binh trong buổi lễ.

Thay vào đó, lễ giao, nhận quân năm 2022 sẽ để lại dấu ấn với thanh niên nhập ngũ và nhân dân qua các nghi thức: “Cầu vinh quang”, đánh trống mở hội tòng quân và thắp đuốc truyền thống. Nghi thức “Cầu vinh quang” lần đầu tiên được thực hiện không chỉ góp phần quan trọng tôn vinh hình ảnh người thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc mà còn góp phần làm cho lễ giao, nhận quân thêm trang trọng và ý nghĩa.

Chiếc “Cầu vinh quang” được dựng lên ở vị trí ngay trước lễ đài của buổi lễ, được trải thảm đỏ, cắm cờ và trang trí với dòng chữ “Vinh quang là người chiến sĩ” giúp cho mỗi một thanh niên của tỉnh khi bước qua sẽ cảm nhận rõ niềm tự hào và trách nhiệm thiêng liêng của mình.

Với sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ và tinh thần, khí thế quyết tâm của thanh niên, Vĩnh Phúc sẵn sàng cho ngày hội giao, nhận quân đảm bảo an toàn, trang nghiêm.

Bình Duyên