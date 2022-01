Tin gì “bánh vẽ”!

Với mong muốn tiếp tục “sự nghiệp” còn dang dở của Phạm Chí Dũng và đồng bọn của y đang phải trả giá vì tội chống phá Đảng, Nhà nước, Phạm Lê Đoan trong bài viết “Doanh nghiệp xã hội về lãnh vực báo chí” đăng trên Vietnamthoibao.org đã vọng tưởng về tương lai của cái gọi là “Hội nhà báo độc lập Việt Nam”.

Đây là một tổ chức núp bóng “xã hội dân sự” không có tư cách pháp nhân và không được pháp luật Việt Nam thừa nhận. Phạm Lê Đoan vẽ ra "viễn cảnh" nó sẽ trở thành “doanh nghiệp xã hội”, để lên tiếng về “tự do tôn giáo”, “giáo dục đạo đức cho giới trẻ”, “hỗ trợ người dân yếu thế”...

Có thể thấy, “miếng bánh vẽ” do Đoan vẽ ra hết sức thâm độc. Đây thực chất là thủ đoạn của những kẻ lợi dụng “tự do báo chí”, “tự do ngôn luận” để chống phá Đảng, Nhà nước ta, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây xói mòn niềm tin của quần chúng nhân dân với chính quyền.

Ảnh minh họa: Tuyengiao.vn

Thực tiễn đã chứng minh, Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng, bảo đảm các quyền con người; quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí trong thực tế đời sống, xã hội và cam kết quốc tế. Ở Việt Nam hiện có khoảng 41.000 nhân sự đang tham gia hoạt động trong lĩnh vực báo chí, 779 cơ quan báo chí, 72 cơ quan được cấp phép hoạt động phát thanh, truyền hình; ngoài ra còn có khoảng 70% dân số sử dụng điện thoại di động, tỷ lệ dân số sử dụng internet qua thiết bị di động chiếm khoảng 95%. Còn theo số liệu thống kê của NapoleonCat-một công cụ quản lý hồ sơ mạng xã hội thì tổng số người dùng Facebook tại Việt Nam hiện nay khoảng 76 triệu người, chiếm hơn 77,5% dân số cả nước. Những điều đó cho thấy, đâu cần phải có cái gọi là “doanh nghiệp xã hội báo chí” hay các tổ chức “xã hội dân sự” như Phạm Lê Đoan tưởng tượng ra thì tự do ngôn luận ở Việt Nam mới được bảo đảm!

Ấy vậy mà một số kẻ tự xưng là “nhóm báo sạch” vẫn luôn rêu rao kêu gọi “tự do báo chí”, “tự do ngôn luận”. Nhưng sự thật, hoạt động của nhóm này chỉ là... tung tin giả mạo, xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu chính quyền nhằm kích động, gây hoang mang trong quần chúng. Đơn cử, trong khi cả nước ta đang nỗ lực ngăn chặn, kiểm soát và đẩy lùi dịch Covid-19 thì bọn chúng lại dựng chuyện về số người mắc bệnh, số ca tử vong và loan tin tốc độ lây lan dịch bệnh lớn hơn rất nhiều so với thông tin thực tế được các cơ quan chức năng công bố, tạo tâm lý hoang mang trong cộng đồng, làm xáo trộn đời sống xã hội. Những hành vi vi phạm pháp luật của “nhóm báo sạch” và một số kẻ khởi xướng thành lập cái gọi là “Hội nhà báo độc lập Việt Nam” đã phải trả giá bằng hình phạt nghiêm minh của pháp luật.

Có thể khẳng định, những vọng tưởng mà “nhóm báo sạch” đưa ra là không thực tế. “Miếng bánh vẽ" của chúng rốt cuộc chỉ là âm mưu thâm độc hại nước, hại dân. Và chắc chắn những người hiểu biết đều thấu tỏ chuyện này, chẳng dại gì tin vào "miếng bánh vẽ" ấy!

Tạ Ngọc (Theo Báo QĐND online, ngày 26/1/2022)