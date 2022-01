Sẵn sàng các phương án để nhân dân đón Xuân bình an

Để góp phần đem lại một mùa Xuân an bình và hạnh phúc cho nhân dân, các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh tích cực luyện tập, chuẩn bị các phương án sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ).

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 27, Bộ CHQS tỉnh bảo dưỡng trang thiết bị, sẵn sàng cơ động.

Khác biệt so với không khí hân hoan, tấp nập của mọi người, mọi nhà đang chuẩn bị mua sắm, trang trí đón Tết cổ truyền dân tộc thì tại khu B, Bộ CHQS tỉnh cán bộ, chiến sĩ vẫn hăng say luyện tập nghiêm túc nội dung điều lệnh, chỉ dẫn đường đón các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc. Đây là một trong những nội dung luyện tập quan trọng để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh vào dịp Tết Nguyên đán 2022.

Với phương châm “vui Xuân mới không quên nhiệm vụ”, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quán triệt tới các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các chỉ lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác SSCĐ trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án SSCĐ, không để bị động, bất ngờ.

Các đơn vị quân đội đã làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Nhờ vậy, 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra.

Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị, cơ quan chủ động rà soát, củng cố, bổ sung lực lượng, phương tiện, trang thiết bị; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ. Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền biện pháp và xử lý tốt các vụ việc ngay từ cơ sở không để lan rộng, kéo dài.

Nhận thực rõ nhiệm vụ trực SSCĐ trong dịp Tết, cán bộ, chiến sĩ tăng cường trinh sát, theo dõi, phát hiện ngăn chặn từ xa, nắm chắc tình hình trên không, địa bàn trọng điểm khi có diễn biến phức tạp.

Theo dõi các trang mạng xã hội, phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời các hành vi phát tán tài liệu, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kích động quần chúng, tập hợp lực lượng để gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Không chỉ trong dịp Tết Nguyên đán mà trong tất cả các sự kiện của Đảng, Nhà nước, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị luôn chủ động, luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu như: Xử lý tình huống đánh địch đột nhập phòng không, phương án bảo vệ cơ quan, phòng, chống cháy, nổ, thiên tai, dịch bệnh và cứu hộ, cứu nạn…; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ CHQS tỉnh thường xuyên kiểm tra để nắm chắc, chấn chỉnh kịp thời việc thực hiện chế độ, nền nếp huấn luyện, trực ban SSCĐ tại các vị trí. Cùng với đó, duy trì 50% quân số thuộc các cơ quan của Bộ CHQS và 100% quân số tại các phân đội trực chiến.

Các đơn vị chấp hành nghiêm quy định về công tác đóng quân, canh phòng; tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ chặt chẽ các mục tiêu quan trọng; duy trì nghiêm lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp. Yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nghỉ Tết phải cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ, quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân; quản lý chặt chẽ số thanh niên sau khi nhận lệnh, bảo đảm đầy đủ chỉ tiêu bàn giao cho các đơn vị theo kế hoạch hiệp đồng tuyển quân.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng năm 2022 và thực hiện nhiệm vụ SSCĐ. Duy trì nghiêm lượng dự trữ vật chất, trang bị hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ.

Thời gian này, một số đối tượng lợi dụng sự lơ là, chủ quan của người dân để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, vì vậy, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức các tổ kiểm soát quân sự để nhân dân vui Xuân đón Tết an toàn.

Trước tình hình dịch Covd-19 diễn biến phức tạp, LLVT tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”, không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị; thực hiện tốt nhiệm vụ cách ly y tế công dân theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Bên cạnh việc duy trì nghiêm nhiệm vụ SSCĐ, các đơn vị luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; tổ chức đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Bài, ảnh: Lê Thảo