Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm

Đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, phục vụ nhân dân đón Tết, vui Xuân, các ngành chức năng, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã đồng loạt ra quân kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD) thực phẩm giả; thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.



Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh bắt giữ vụ vận chuyển hơn 1 tấn sản phẩm động vật không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và kiểm tra vệ sinh thú y.





Vào hồi 12h15 ngày 29/12/2021, tại phường Đồng Tâm (Vĩnh Yên), Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 88H-006.62 do L.V.B sinh năm 1978 trú tại thôn Đồng Pheo, xã Yên Dương (Tam Đảo) điều khiển.

Quá trình kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyển 13 cá thể lợn bị bệnh, trong đó 11 con đã chết có màu tím tái, trên da có nhiều nốt sần đỏ đang trong quá trình phân hủy và 4 bao tải chứa nội tạng lợn không đảm bảo ATTP, với tổng trọng lượng hơn 1 tấn.

Sau khi phát hiện vụ việc, Phòng Cảnh sát Môi trường đã phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố Vĩnh Yên kiểm đếm, xác định tình trạng và lấy mẫu để xét nghiệm bệnh dịch đối với toàn bộ số lợn chết nói trên.

Đồng thời, thực hiện các bước tiêu hủy theo đúng quy định. Tại cơ quan Công an, L.V.B khai nhận vận chuyển số sản phẩm động vật trên từ huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang về thành phố Vĩnh Yên để tiêu thụ kiếm lời. Phòng Cảnh sát Môi trường đang củng cố hồ sơ xử lý.

Trước đó, ngày 21/12/2021, tại km 44+900, Quốc lộ 2C thuộc địa bàn xã Bắc Bình (Lập Thạch,) tổ công tác của phòng Cảnh sát Giao thông đã kiểm soát, phát hiện trên thùng xe ô tô biển kiểm soát 88C - 203.98 do Nguyễn Văn Lai, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường chở 10 con lợn đã qua giết mổ với tổng trọng lượng 200 kg không có giấy tờ kiểm dịch thú y, xác nhận đảm bảo vệ sinh ATTP theo quy định. Tổ công tác đã bàn giao Công an huyện Lập Thạch củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Mới đây, 3 Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế, Sở NN&PTNT và Sở Công thương chủ trì đã tiến hành thanh kiểm tra diện rộng lĩnh vực ATTP dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần tại 9 huyện, thành phố.

Theo đó, các Đoàn tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống, các cơ sơ sở SXKD các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết như thịt, các sản phẩm từ thịt, bánh kẹo, bia, rượu, đồ uống có cồn, phụ gia thực phẩm...

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về VSATTP theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, Đoàn cũng tập trung tuyên truyền, phổ biến luật ATTP, các điều kiện trong SXKD, chế biến thực phẩm nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người SXKD.

Theo đánh giá của các Đoàn kiểm tra, phần lớn các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống đã chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo VSATTP; người dân đã có ý thức trong việc lựa chọn, sử dụng thực phẩm sạch, an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Từ đó hạn chế được nguy cơ ngộ độc do thực phẩm không an toàn, góp phần bảo vệ quyền lợi, người tiêu dùng và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Ông Nguyễn Hiệp Khôi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết: Để đảm bảo các điều kiện vệ sinh thú y, ATTP có nguồn gốc từ động vật trong dịp Tết Nguyên đán, Chi cục tăng cường quản lý, giám sát hoạt động giết mổ, vận chuyển và tiêu thụ GSGC không rõ nguồn gốc, điều kiện vệ sinh thú y lưu thông trên thị trường.

Thành lập đoàn thường xuyên kiểm tra giám sát tại các cơ sở chăn nuôi, kinh doanh buôn bán sản phẩm từ động vật, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các sản phẩm thịt, trứng để đảm bảo các chỉ tiêu ATTP.

Phối hợp với lực lượng chức năng như Công an, Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển động vật, sản phẩm từ động vật không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, ATTP.

Tăng cường kiểm soát nhằm bảo đảm ATTP, ngăn chặn các hành vi kinh doanh, vận chuyển thực phẩm không đảm bảo an toàn, Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm đến người dân; thành lập các đoàn đi kiểm tra tại các huyện, thành phố.

Cục quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thiết yếu, xử lý vi phạm hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không đảm bảo ATTP, nhất là kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý trong dịp Tết.

Công an tỉnh tăng cường công tác tuần tra, nắm địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm VSATTP...

Bài, ảnh: Mai Liên