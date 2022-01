Đón Tết giữa trùng khơi

Tết đến, Xuân về, cán bộ, chiến sĩ các tàu thuộc Vùng 5 Hải quân vẫn miệt mài với những hải trình tuần tra trên biển. Dù không được quây quần bên gia đình, người thân, bạn bè trong thời khắc Giao thừa thiêng liêng nhưng họ vẫn lạc quan, yêu đời, súng chắc trong tay canh giữ biển trời, mùa Xuân đất nước.



Năm nay, ngoài các tàu làm nhiệm vụ tuần tra, tuần tiễu trinh sát quản lý vùng biển, đảo được phân công, Vùng 5 Hải quân còn có 4 tàu thực hiện nhiệm vụ phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép trên vùng biển Tây Nam trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đại úy Nguyễn Dương Trùng Dương, Thuyền trưởng Tàu 796, Hải đội 511, Lữ đoàn 127 cho biết: “Tàu 796 và các tàu trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập vào Việt Nam bằng đường biển từ đầu tháng 5-2021 đến nay. Mặc dù công tác dài ngày, xuyên Tết trong điều kiện thời tiết sóng gió, khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tuần tra, quan sát phát hiện mục tiêu, không để sót, lọt, bị động, bất ngờ”.

Sĩ quan Tàu 796, Hải đội 511, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân quan sát mục tiêu trên biển

Xác định thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự của mỗi quân nhân. Cấp ủy, chỉ huy các tàu của Vùng 5 Hải quân đã chủ động làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời chuẩn bị chu đáo mọi mặt để bộ đội vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu, cơ động cao.

Trung úy Trần Anh Tuấn, Chính trị viên Tàu 627, Hải đội 511, Lữ đoàn 127 cho biết: “Ngoài chế độ, tiêu chuẩn Tết được hưởng theo quy định, chúng tôi đã chuẩn bị thêm kẹo, bánh, hoa giấy, đèn nháy, câu đối đỏ… trang trí bàn thờ Bác. Cùng với đó, tàu đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho cán bộ, chiến sĩ phù hợp với điều kiện thực hiện nhiệm vụ; phân công các đồng chí có nhiều kinh nghiệm trồng rau xanh cải thiện bữa ăn để bộ đội có một cái Tết đủ đầy, vui tươi, ấm cúng nhất”.

So với ở đất liền, công tác đón Tết của các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển có phần đơn giản hơn nhưng không vì thế mà mất đi sự tươi vui, ý nghĩa. Những ngày Tết, cán bộ, chiến sĩ tổ chức thi hái hoa dân chủ, hát karaoke, chơi cờ tướng... thời khắc Giao thừa thì cùng nhau kéo 3 hồi còi tàu, trao nhau những lời chúc tốt đẹp với những kỳ vọng về một năm mới bình an, thuận lợi và may mắn.

Cũng giống như bao người con xa quê khác, cán bộ, chiến sĩ các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển đều mang một tâm trạng chung khi Tết đến Xuân về, đó là nỗi nhớ người thân, gia đình. Nhưng vì sức khỏe và sự bình yên của nhân dân, họ đã gác lại niềm riêng, sát cánh cùng đồng đội thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa ngăn chặn không để dịch Covid-19 xâm nhập vào nội địa.

Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Trần Xuân Quyền, Máy trưởng Tàu 792, Hải đội 511, Lữ đoàn 127 chia sẻ, hơn 24 năm trong quân ngũ, anh đã cùng đồng đội đón Tết trên biển nhiều lần song lần nào cũng cảm thấy bồi hồi, xao xuyến vì mỗi năm lại có điều đặc biệt riêng. Bởi vậy, anh luôn trân trọng, tự hào, ra sức phấn đấu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ.

“Mong muốn lớn nhất của tôi trong năm mới này đó là mọi người bình an, nhiều sức khỏe, dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát, đẩy lùi để cuộc sống sớm trở lại bình thường”, Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Trần Xuân Quyền nói.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 627, Hải đội 511, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân tăng gia trên biển

Thực hiện nhiệm vụ trong mùa Xuân này, bên cạnh những người lính dạn dày kinh nghiệm cũng có những chiến sĩ trẻ lần đầu xa nhà, chưa quen sóng gió. Đối với Hạ sĩ Lê Văn Chiến, chiến sĩ Tàu 627, Hải đội 511, Lữ đoàn 127 thì Tết này sẽ là một cái Tết khó quên.

Hạ sĩ Lê Văn Chiến bộc bạch: “Trước khi đi bộ đội, em đã lập gia đình và có một bé gái 2 tuổi ở quê. Năm nay là năm đầu tiên em ăn Tết xa nhà nên không khỏi chạnh lòng, hụt hẫng. Được cán bộ tàu và các anh trong đơn vị động viên, chia sẻ, em đã xác định tư tưởng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Trong không khí rộn ràng đón Tết cổ truyền của dân tộc, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân cho biết: “Năm 2021, Vùng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thưởng thi đua “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân” và Bằng khen về thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; UBND tỉnh Kiên Giang tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ rừng. Hơn 500 tập thể, cá nhân được thủ trưởng các cấp khen thưởng vì đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phòng, chống dịch Covid-19. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với cán bộ, chiến sĩ Vùng khi mùa Xuân mới đang về”.

Một năm mới lại về trên khắp mọi miền đất nước, người người, nhà nhà hân hoan, quây quần đón Tết. Ngoài khơi xa, cán bộ, chiến sĩ các tàu của Vùng 5 Hải quân vẫn âm thầm thực hiện nhiệm vụ. Hằng ngày, dù phải đối mặt với nguy cơ bị lây nhiễm SARS-CoV-2 hay những thử thách của sóng gió, thiếu rau xanh, nước ngọt... các anh vẫn kiên cường bám tàu, bám biển, tạo thành “lá chắn thép” phòng, chống dịch Covid-19 trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Tạ Ngọc (Theo Báo QĐND online, ngày 23/1/2022)