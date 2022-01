Kiểm tra việc chấp hành quy định về lưu trú, phòng, chống dịch đối với người nước ngoài tại thành phố Vĩnh Yên

Hôm qua (6/1), tổ công tác thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) phối hợp với Công an thành phố Vĩnh Yên tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, quy định về phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nước ngoài đang lưu trú tại tòa nhà Minh Quân Building, thành phố Vĩnh Yên. Đây là một trong các hoạt động thuộc cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của lực lượng công an tỉnh.



Thành viên tổ công tác kiểm tra việc chấp hành quy định về lưu trú và phòng, chống dịch đối với người nước ngoài đang tạm trú tại tòa nhà Minh Quân Building. Ảnh: Kim Ly





Thời điểm kiểm tra, tại đây có 53 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc, Đài Loan là chuyên gia, lao động của Công ty TNHH Compal Việt Nam, KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên lưu trú.

Qua kiểm tra cho thấy, cơ sở này đã thực hiện đầy đủ các thủ tục về khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, người nước ngoài đang lưu trú tại đây cũng tuân thủ nghiêm quy định về phòng, chống dịch và các quy định của pháp luật trong quá trình cư trú, làm việc tại Vĩnh Phúc.

Cùng với công tác kiểm tra, các thành viên tổ công tác cũng thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người nước ngoài, cơ sở lưu trú tiếp tục thực hiện nghiêm các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định về phòng, chống dịch theo chỉ đạo của tỉnh và khuyến cáo của cơ quan y tế.

Quỳnh Hương