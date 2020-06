Phối hợp hiệu quả giữa hai lực lượng công an - quân sự

Xác định giữ vững quốc phòng-an ninh (QPAN) có vị trí quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, lực lượng công an và quân sự xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo tích cực phối hợp, hiệp đồng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cánh tay vững chắc của Đảng và nhân dân.



Ban CHQS và Công an xã xã Đạo Trù họp giao ban, nắm bắt tình hình ANTT trên địa bàn. Ảnh: Trường Khanh





Đạo Trù là xã miền núi của huyện Tam Đảo, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn, trình độ và nhận thức của người dân đôi khi còn hạn chế nên việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gặp nhiều khó khăn. Xã thường xuyên xảy ra các tệ nạn xã hội như trộm cắp, ma túy, đánh nhau, cờ bạc… ảnh hưởng đến ANCT - TTATXH.

Trước tình hình đó, lực lượng công an và quân sự xã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung Nghị định số 03 về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Hai lực lượng chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt các nội dung đảm bảo ANTT trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, TNXH, nhất là âm mưu của kẻ xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chia rẽ nội bộ.

Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ và nhân dân, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần xây dựng thế trận ANND gắn với thế trận QPTD vững chắc.

Để đảm bảo ANTT, hàng tháng, quý, 2 lực lượng tổ chức giao ban định kỳ hoặc đột xuất nắm thông tin liên quan đến nhiệm vụ QPAN, không để bị động, bất ngờ.

Trên cơ sở đó, phân công lực lượng phụ trách địa bàn nắm tình hình, báo cáo lãnh đạo địa phương để chỉ đạo giải quyết các vụ việc phát sinh tại thôn, khắc phục tình trạng khiếu kiện vượt cấp; theo dõi, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các đối tượng trong diện quản lý về việc làm, hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống không tái phạm.

Đồng thời, tăng cường công tác thu hồi, quản lý các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chất cháy, chất nổ độc hại; xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện và kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra, nhất là thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn…

5 năm qua, xã Đạo Trù xảy ra 91 vụ việc liên quan đến ANTT, giảm 15 vụ so với cùng kỳ. Công an xã phối hợp với các lực lượng khác, trong đó có Ban CHQS xã giải quyết theo thẩm quyền 25 vụ việc; chuyển công an cấp trên 66 vụ việc. Xử phạt VPHC 20 đối tượng, cảnh cáo 18 đối tượng, góp phần răn đe, kiềm chế tội phạm và TNXH.

Bên cạnh đó, xã Đạo Trù có diện tích tự nhiên rộng, địa hình đa dạng, bị chia cắt bởi các đập và các con suối nhỏ chảy từ dãy núi Tam Đảo về khu vực hạ lưu, cùng các hồ lớn như Đồng Quạ, Vĩnh Thành… Về mùa mưa bão, xã Đạo Trù thường hay xảy ra sạt lở, bão lốc, mưa đá; đặc biệt tại các đập tràn thường bị ngập sâu trong nước.

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt, Công an và Ban CHQS xã phối hợp tuần tra, theo dõi, nắm chắc tình hình để xây dựng phương án chi tiết; phân công lực lượng 24/24h trực tại các đập tràn nhằm đảm bảo an toàn giao thông, kịp thời triển khai khắc phục các tình huống, sự cố có thể xảy ra. Nhờ vậy, những năm qua, công tác ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn luôn được xã thực hiện kịp thời, không có thiệt hại về người.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đạo Trù Lý Ngọc Một cho biết: Thành công từ việc phối hợp 2 lực lượng công an, quân sự còn được minh chứng rõ nét qua việc triển khai thực hiện tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Hàng năm, trên cơ sở chỉ tiêu được giao, Ban CHQS xã phối hợp với Công an xã rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn bảo đảm dân chủ, công khai; tuyên truyền về chế độ chính sách đối với quân nhân tại ngũ và xuất ngũ trở về địa phương; tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương, những điểm mới trong Luật NVQS…

Qua đó, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS tích cực tham gia sơ tuyển, khám tuyển; quá trình tuyển quân, 2 lực lượng thực hiện theo đúng quy trình “3 gặp 4 biết". Nhờ vậy, nhiều năm liền đều đạt và vượt chỉ tiêu giao, chất lượng thanh niên trúng tuyển NVQS ngày càng cao.

Từ những kết quả đạt được cho thấy vai trò quan trọng của 2 lực lượng trong việc đảm bảo ANTT, xây dựng thế trận QPTD, ANND, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội. Thời gian tới, chính quyền địa phương chủ động nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với củng cố QPAN…

Lê Thảo