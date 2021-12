Giữ vững ổn định an ninh chính trị để xây dựng Vĩnh Phúc giàu đẹp, văn minh

Từ khi tái lập tỉnh đến nay, lực lượng Công an tỉnh đã nhanh chóng khắc phục mọi khó khăn, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện. Với phương châm hành động xuyên suốt “Công an Vĩnh Phúc - Tất cả vì sự bình yên cho nhân dân”, toàn lực lượng chủ động nắm, dự báo, phân tích, đánh giá đúng tình hình, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết ổn định các địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, không để hình thành điểm nóng; góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH và thu hút đầu tư của tỉnh.



Tập thể phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo tình hình an ninh nông thôn, tôn giáo, phòng ngừa và đấu tranh, chống hoạt động phản động, khủng bố. Ảnh: Trường Khanh



Vĩnh Phúc là địa phương tiếp giáp cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội, nằm trong quy hoạch vùng thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Vị trí địa lý đó đem lại cho tỉnh Vĩnh Phúc rất nhiều cơ hội và lợi thế trong phát triển KT-XH. Tuy nhiên, cũng tiềm ẩn, phát sinh nhiều nguy cơ bất ổn, phức tạp về ANTT, nếu không được giải quyết tốt thì có thể kìm hãm sự phát triển của tỉnh.

Nhận thức được sứ mệnh quan trọng công tác đảm bảo ANCT, với phương châm “an ninh chủ động” lực lượng công an tỉnh đã triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn không để các thế lực thù địch có hoạt động móc nối, lôi kéo vào địa bàn, không để xảy ra hoạt động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức Đảng, đảng viên.

Với thế mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ, những năm qua, trên địa bàn tỉnh thu hút số lượng lớn người nước ngoài đến cư trú, làm việc. Do đó, lực lượng công an đã liên tục đổi mới, giải quyết nhanh, gọn các thủ tục hành chính nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài.

Tập trung hướng dẫn, hỗ trợ người nước ngoài phòng, chống dịch Covid-19 và kết hợp duy trì sản xuất, kinh doanh. Kịp thời phát hiện và chủ động tháo gỡ sớm các vụ việc có dấu hiệu xảy ra đình công, lãn công, làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, hoạt động lôi kéo công nhân, ổn định ANTT tại khu, cụm công nghiệp, củng cố niềm tin cho nhà đầu tư…

Cùng với đó, trong những năm qua, lực lượng công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác bảo vệ các kỳ Đại hội Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước với nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt trên không gian mạng để phản bác quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, từ đó định hướng dư luận.

Lực lượng công an tỉnh luôn chủ động nắm tình hình, dự báo chính xác, từ đó tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết ổn định các địa bàn phức tạp về an ninh nông thôn, không để phát sinh, hình thành “điểm nóng”.

Thời gian gần đây, Công an tỉnh đã tham mưu, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức cưỡng chế thành công việc thu hồi đất tại nhiều dự án, công trình; góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” cho phát triển KT-XH, hoàn thành và đưa vào hoạt động các dự án lớn như: Khu công nghiệp Thăng Long; khu công nghiệp Đồng Sóc; khu chợ đầu mối nông sản, hệ thống kho vận và khu đô thị (Vĩnh Tường); khu đô thị Nam Vĩnh Yên giai đoạn 3; cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương…

Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Quán triệt và thực hiện tốt phương châm “an ninh chủ động” không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, lực lượng Công an tỉnh đã chủ động nắm, dự báo, phân tích, đánh giá đúng tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải pháp chỉ đạo có hiệu quả những vấn đề phát sinh, không để các vấn đề phức tạp xảy ra, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, thu hút đầu tư của tỉnh.

Xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh; các hoạt động chính trị, văn hóa xã hội, chào mừng các dịp kỷ niệm của dân tộc, của tỉnh.

Bên cạnh đó, lực lượng công an tỉnh luôn chủ động triển khai tốt các mặt công tác và đấu tranh có hiệu quả đối với các lĩnh vực an ninh phi truyền thống. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã xung kích, tình nguyện, khắc phục những khó khăn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ tham gia rà soát các trường hợp liên quan đến Covid-19; tham gia phương án phong tỏa, cách ly, dập dịch tại các địa phương có dịch; góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ và sự bình yên của nhân dân…

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, hằng năm, có nhiều lượt tập thể, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Những chiến công, thành tích của lực lượng công an trong công tác đảm bảo ANCT đã góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh, bảo vệ sự bình yên của nhân dân.

Kim Hiền