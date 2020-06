Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại : Chế tài đã có sao khó xử lý?

Sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông là vi phạm pháp luật, nhưng hành vi này vẫn diễn ra khá phổ biến và rất ít trường hợp bị xử lý. Vì sao chế tài đã có, mà thực thi chưa hiệu quả?



Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại gây nguy hiểm cho chính mình và người tham gia giao thông. Ảnh: Trường Khanh





Bây giờ nhắc lại, anh Nguyễn Văn Trung, xã Nguyệt Đức (Yên Lạc) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ thoát chết của mình. Đầu tháng 5/2020, trên đường đi làm về, khoảng hơn 6 giờ tối, vừa điều khiển xe máy, anh Trung vừa nghe điện thoại. Do mất tập trung và hạn chế quan sát, anh đã va chạm với một chiếc xe tải. Cú va chạm khiến anh Trung văng ra đường, bị gãy xương đùi, chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông là hành vi bị cấm nhưng trên thực tế tình trạng này vẫn diễn ra khá phổ biến, nhất là đối với những lái xe ô tô, xe ôm công nghệ hay người giao hàng. Một số khác khi di chuyển trên đường luôn có thói quen sử dụng điện thoại như một công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc tìm đường, tìm địa điểm. Cũng có những người thực hiện hành động này thường xuyên như một thói quen chứ không phải do yếu tố công việc.

Chúng ta rất dễ dàng bắt gặp hình ảnh ai đó một tay điều khiển xe, một tay nhắn tin, chụp ảnh bằng điện thoại di động. Điều này gây mất tập trung, hạn chế sự quan sát, dẫn đến khó xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra trên đường, gây nguy hiểm không chỉ với lái xe mà với cả những người xung quanh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra không ít vụ tai nạn giao thông, có những vụ đã để lại hậu quả nghiêm trọng.

Theo quy định, người sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe ô tô chạy trên đường bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng; khi điều khiển xe máy có thể bị phạt từ 600.000-1.000.000 đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái xe từ 1-3 tháng; đối với xe đạp, xe máy điện bị phạt từ 80-100 nghìn đồng.

Chế tài đã có, tuy nhiên, số trường hợp bị xử lý khá khiêm tốn. Trong hơn 2.050 trường hợp vi phạm TTATGT do Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Yên Lạc kiểm tra, xử lý từ đầu năm đến nay, thì chỉ có hơn 10 trường hợp bị xử phạt với hành vi sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Việc tài xế sử dụng điện thoại khi đang lái xe là rất nguy hiểm và đã được quy định thành luật. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng rất khó phát hiện xử lý. Nguyên nhân là các lái xe sử dụng điện thoại trong thời gian ngắn hoặc khi thấy cảnh sát giao thông thì che giấu hành vi rất nhanh.

Đối với người điều khiển xe ô tô, hành vi này càng khó phát hiện do tài xế thường lắp kính tối màu, khi có tín hiệu dừng phương tiện thì chủ phương tiện có rất nhiều lý do để lẩn tránh và nhanh chóng xóa dấu vết. Bởi vậy việc phát hiện, xử lý khó do không có bằng chứng.

Đối với người điều khiển xe đạp, xe máy, xe đạp điện thì phần lớn chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, nhắc nhở. Bên cạnh đó, mức xử phạt hành chính tối đa chỉ từ 1-2 triệu đồng đối với xe ô tô còn quá thấp, chưa đủ sức răn đe. Tuy nhiên, quan trọng nhất là do ý thức của người tham gia giao thông.

Anh Nguyễn Công Hoan, xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, làm nghề giao hàng cho biết: Công việc của tôi phải di chuyển rất nhiều, tôi thường dùng điện thoại để tìm đường. Do yêu cầu về thời gian và tần suất, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tiết kiệm thời gian, tôi thường xuyên vừa lái xe vừa nghe, gọi điện thoại. Dẫu biết rất nguy hiểm và có thể bị phạt tiền nhưng cũng do công việc nên tôi vẫn chưa bỏ được hành vi này.

Nhằm triển khai có hiệu quả Nghị định 100 của Chính phủ, giảm thiểu vi phạm và hậu quả của hành vi sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nhiều ý kiến cho rằng ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, không chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính, cần bổ sung thêm hình phạt nặng hơn để tạo sức răn đe đối với những người cố tình vi phạm.

Kim Ngân