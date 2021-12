Tăng cường quản lý người nước ngoài nhằm phòng, chống dịch

Hiện nay, tình hình dịch Covid - 19 trên cả nước nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp, cùng với các biện pháp quyết liệt trong phòng, chống dịch, lực lượng công an các cấp phối hợp với các ban, ngành và lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, giám sát chặt chẽ người lao động nước ngoài để thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm phòng, chống dịch bệnh.



Trong năm 2021, có hơn 7.400 lượt người nước ngoài đến địa bàn tỉnh, trong đó có hơn 2.300 lượt người nước ngoài đến cách ly phòng, chống dịch Covid-19 và trên 2.600 người nước ngoài thường xuyên làm việc, cư trú tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

Nhìn chung, số người nước ngoài đến lưu trú đều chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch; thực hiện đúng các quy định về cách ly y tế, phòng dịch. Tuy nhiên, theo thống kê của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, từ tháng 6/2021 đến nay, thông qua công tác kiểm tra, hướng dẫn, đơn vị đã phát hiện, xử phạt 41 trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng.

Thực hiện công tác quản lý người nước ngoài trong phòng, chống dịch Covid -19, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh, lao động nước ngoài đăng ký và làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan và công an các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động số người nước ngoài, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid -19.

Phân công cán bộ chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh trật tự khu vực cách ly tập trung cho người nước ngoài, phân công 401 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia 7 tổ kiểm tra liên ngành của tỉnh và của Công an tỉnh kiểm tra 205 lượt tại các tổ chức, cơ quan về việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài trong phòng, chống dịch Covid - 19, thời gian tới, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19; tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý chặt chẽ cư trú người nước ngoài.

Phối hợp với công an các huyện, thành phố hướng dẫn các cơ sở lưu trú thực hiện đúng trách nhiệm trong việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài, thông báo cho cơ quan công an về những trường hợp người nước ngoài tạm trú có biểu hiện nghi vấn để chủ động trong công tác phòng, chống dịch. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý.

Xuân Lan

(Công an tỉnh)