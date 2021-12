Đảm bảo an toàn lễ Giáng sinh

Huyện Bình Xuyên hiện nay có 13 họ giáo với gần 9.000 giáo dân thuộc các xã, thị trấn: Tam Hợp, Bá Hiến, Đạo Đức, Hương Sơn, Sơn Lôi, Phú Xuân, Thanh Lãng. Hằng năm, vào mỗi dịp Noel (lễ Giáng sinh), tại các khu vực nhà thờ, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung rất đông đồng bào công giáo nô nức tới dự thánh lễ, nên lực lượng công an, chính quyền cơ sở triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo ANTT, an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, giúp nhân dân đón một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc.



Công an thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch mùa Noel 2021. Ảnh: Nguyễn Lượng





Thông lệ, trước khi đón lễ Giáng sinh diễn ra vào ngày 24/12, nhà thờ Bảo Sơn thuộc họ đạo Bảo Sơn, Giáo xứ Bảo Sơn, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên đã tràn ngập không khí giáng sinh với những cây thông Noel đủ màu sắc.

Toàn bộ khu vực nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy, rất đông người dân đến chiêm ngưỡng và tận hưởng không khí giáng sinh, cầu nguyện những điều tốt đẹp cho gia đình, người thân.

Chủ tịch UBND thị trấn Bá Hiến Tạ Văn Tuấn cho biết: Trên địa bàn thị trấn có trên 40% dân số là người công giáo. Hằng năm, vào dịp này, không chỉ khu vực nhà thờ Bảo Sơn mà ở tất cả các xóm đạo, giáo sứ trên địa bàn đều có chung bầu không khí như vậy.

Bởi từ lâu, đây không chỉ đơn thuần là ngày lễ của riêng đồng bào công giáo mà đã trở thành hình thức sinh hoạt văn hóa chung dành cho tất cả mọi người, là dịp để con người đến gần nhau hơn, cùng nhau bày tỏ tình cảm, san sẻ yêu thương và cầu nguyện về một tương lai tốt đẹp.

Trước đây, vào tối ngày 24/12 sẽ có hàng nghìn người dân đổ ra đường, tập trung tại nhà thờ để cầu nguyện. Tuy nhiên, năm nay, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trên địa bàn thị trấn đã ghi nhận một số ca F0 ngoài cộng đồng nên buổi lễ có nhiều hạn chế.

UBND thị trấn đã có văn bản đề nghị các tổ dân phố, đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tuân thủ nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế; khuyến khích sử dụng công nghệ thông tin, liên lạc từ xa để phục vụ sinh hoạt tôn giáo.

Tại các cơ sở thờ tự, tín ngưỡng, điểm đăng ký sinh hoạt tôn giáo không được phép tập trung quá 50 người. Trước, trong và sau lễ Giáng sinh, Công an thị trấn Bá Hiến huy động toàn lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát, tăng cường công tác đảm bảo ANTT; tổ chức ứng trực 24/24 giờ để sẵn sàng xử lý các tình huống gây mất ANTT; đồng thời, trấn áp các loại tội phạm cướp giật, trộm cắp, đua xe, gây rối trật tự công cộng vì mục tiêu bảo vệ một mùa Noel an toàn, hạnh phúc.

Không chỉ tại thị trấn Bá Hiến, mà ở nhiều địa phương khác như xã Tam Hợp, Đạo Đức, Sơn Lôi… việc người dân đổ ra đường, tập trung tại các nhà thờ, cơ sở tín ngưỡng để tận hưởng không khí đêm Noel cũng sẽ khá náo nhiệt.

Theo đánh giá của Công an huyện Bình Xuyên, đây sẽ là thời điểm dễ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội cũng như dễ xảy ra xô xát, trộm cắp, TNGT...

Để phòng ngừa hiệu quả, Công an huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tổ chức lễ Noel năm 2021 theo hướng trang trọng, tiết kiệm, an toàn.

Trong đợt này, Công an huyện cũng tăng cường lực lượng về cơ sở để nắm bắt tình hình, phối hợp cùng công an các xã, thị trấn, địa bàn tập trung đông đồng bào công giáo tuần tra, kiểm soát.

Ngoài việc triển khai đảm bảo ANTT, an toàn giao thông, CBCS còn tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để nguy cơ bùng phát, lây lan dịch trên diện rộng sau đêm Giáng sinh.

Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản, mọi phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ lễ Noel trên địa bàn huyện Bình Xuyên được triển khai đồng bộ.

Với sự quyết tâm của chính quyền các cấp cùng sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an cũng như sự đồng tình, ủng hộ của người dân, tin rằng, mùa lễ Giáng sinh năm 2021 trên địa bàn huyện sẽ diễn ra an toàn.

Lê Minh