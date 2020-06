“Khắc tinh” của tội phạm ma túy

Gần 10 năm gắn bó với nghề "đánh án ma túy"; thường xuyên đối mặt với khó khăn, nguy hiểm, nhưng Thượng úy Sái Ngọc Tú , cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Vĩnh Tường luôn giữ vững tinh thần, bản lĩnh của người chiến sĩ công an; triệt phá thành công nhiều vụ án vận chuyển, buôn bán ma túy; góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn.



Thượng úy Sái Ngọc Tú (bên phải) thường xuyên trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ với đồng nghiệp.





Sinh ra và lớn lên ở xã Định Trung (thành phố Vĩnh Yên), ngay từ thuở nhỏ, Tú đã luôn mong ước được đứng trong hàng ngũ của lực lượng Công an nhân dân. Ước mơ thành hiện thực, sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, Tú về nhận công tác tại Phòng cảnh sát điều tra về ma túy (Công an tỉnh). Năm 2013, Tú được điều động công tác về Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy (Công an huyện Vĩnh Tường).

Là một trinh sát trẻ nên Thượng úy Sái Ngọc Tú luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các phong trào thi đua do đơn vị phát động và công tác chuyên môn; có tác phong làm việc khoa học, tỉ mỉ, hiệu quả, do đó, Tú luôn nhận được sự tin tưởng, quý mến của anh em đồng nghiệp trong đơn vị.

Do tính chất đặc thù công việc phải thường xuyên tiếp xúc, đấu trí, đấu lý với các loại tội phạm, trong khi chúng luôn có hoạt động rất tinh vi, trắng trợn, nhiều thủ đoạn, sử dụng vũ khí nóng và nhiều công cụ để chống lại lực lượng vây bắt rất quyết liệt.

Tuy vậy, với bản lĩnh vững vàng, tinh thần gan dạ, Tú đã cùng đồng đội tham gia triệt phá thành công nhiều chuyên án, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với phương châm "chủ động tấn công, chủ động phòng ngừa", Thượng úy Ngọc Tú cùng đồng đội đã triệt phá nhiều đường dây buôn bán ma túy, trả lại bình yên cho địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, Tú đã cùng đồng đội đấu tranh bắt giữ 23 vụ với 30 đối tượng; trong đó bắt giữ 11 vụ mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1,167kg ma túy tổng hợp, 1,036kg heroin; 2,571g cần sa; 9 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy… Đằng sau những con số thống kê này là biết bao ngày vất vả, đối mặt với hiểm nguy của các chiến sĩ.

Thượng úy Ngọc Tú cho biết: Tội phạm ma túy rất xảo quyệt, thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động để đối phó lại lực lượng công an. Để bắt được tội phạm trên lĩnh vực này, những trinh sát như chúng tôi phải có một thời gian dài theo dõi đối tượng mới có thể nắm được phương thức hoạt động của bọn chúng.

Vì thế, việc thường xuyên phải xa gia đình là điều không tránh khỏi. Nhưng dù có khó khăn, vất vả thế nào, chỉ cần phá được một vụ án ma túy, ngăn ngừa được những phần tử xấu khỏi xã hội là chúng tôi cảm thấy rất vui.

Theo Thượng úy Ngọc Tú, "đánh án" ma túy luôn gắn với những cam go, nguy hiểm và gian khổ. Người chiến sĩ phải luôn đối mặt với những tình huống nguy hiểm bất ngờ, thậm chí là đe dọa đến tính mạng.

Chia sẻ về thành tích của mình, Anh Tú tâm sự: Chiến công là của tập thể, không của riêng một cá nhân nào, cuộc chiến với ma túy là con đường còn rất dài, thủ đoạn của bọn buôn bán ma túy ngày càng tinh vi, manh động và táo tợn.

Vì cuộc sống bình yên của nhân dân, tôi và đồng đội luôn xác định sẵn sàng đương đầu với mọi tình huống, mọi đối tượng tội phạm để "cái chết trắng" không còn là nỗi ám ảnh của mỗi người, mỗi nhà; đồng thời, tuyên truyền, vận động những người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện.

Với những nỗ lực, cố gắng quên mình vì sự bình yên của nhân dân, Thượng úy Sái Ngọc Túnhiều năm liền đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở; được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bài, ảnh: Minh Thu