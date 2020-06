Tăng cường giải pháp kiểm soát, giảm giá thịt lợn

Nguồn cung thịt lợn khan hiếm khiến giá thịt lợn hơi không những không giảm mà còn liên tục tăng cao trong thời gian qua. Để làm tốt công tác bình ổn giá, tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh, kiểm tra, quản lý thị trường.



Sau khi đàn lợn 150 con được xuất bán, từ đầu năm đến nay, chuồng trại chăn nuôi của gia đình ông Tạ Hùng Đậu, phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên chuyển sang nuôi thay thế hơn trăm con gà thịt. Do khan hiếm lợn giống, cùng với nỗi lo dịch bệnh có thể bùng phát trở lại, hiện tại, gia đình ông vẫn thường xuyên rắc vôi bột, phun thuốc khử trùng chuồng trại để chuẩn bị cho việc tái đàn lợn sau này.

Theo số liệu của ngành Nông nghiệp, hiện nay, tổng đàn lợn thịt trên địa bàn tỉnh đạt hơn 400 nghìn con, trong đó có hơn 3.000 cơ sở chăn nuôi từ 30 con trở lên. Tuy nhiên, nguồn cung vẫn không đủ cầu khiến cho giá lợn hơi không có dấu hiệu hạ nhiệt. Tính đến thời điểm hiện tại, giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh đã chạm ngưỡng 95 nghìn đồng/kg.

Trong khi đó, việc tái đàn đang gặp khó khăn do giá lợn giống đang ở mức cao, khoảng 2,7-3 triệu đồng/con với trọng lượng dưới 10kg. Hơn nữa, thời gian qua, dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) bùng phát trở lại tại một số tỉnh, thành lân cận, khiến tâm lý nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh còn e ngại, dè chừng trong việc tái đàn.

Nhờ duy trì được 5 con lợn nái, anh Nguyễn Hải Tân, xã Duy Phiên, huyện Tam Dương chủ động được con giống. Trang trại của anh hiện nuôi 50 con lợn thịt, được chăm sóc, vệ sinh, tiêm phòng cẩn thận. Theo anh Tân, thời điểm này, người chăn nuôi có thể tái đàn lợn bởi dịch bệnh có thể được kiểm soát nếu áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học. Tất cả các phương tiện khi ra vào khu vực chuồng trại của anh đều được phun khử trùng tiêu độc đúng quy trình.

Việc áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi. Nhờ đó, từ trước đến nay, đàn lợn của gia đình anh luôn khỏe mạnh, an toàn, nhất là trước DTLCP. Sắp tới, anh dự kiến tăng đàn lên hơn 150 con lợn thịt. Việc tái đàn, tăng đàn lợn cùng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho người nông dân mà còn góp phần ổn định cung cầu, giảm giá sản phẩm thịt lợn xuất ra thị trường.

Nhằm góp phần bình ổn giá thịt lợn, một số siêu thị, cửa hàng trên địa bàn tỉnh đã triển khai bán thịt lợn nhập khẩu với mức giá thấp hơn nhiều so với thịt lợn trong nước. Trong tháng 4, Big C Vĩnh Phúc đã thực hiện chương trình “Tuần lễ thịt lợn nhập khẩu”, áp dụng giảm giá mạnh mặt hàng thịt lợn nhập khẩu, tạo điều kiện cho người dân có cơ hội sử dụng sản phẩm thịt lợn nhập khẩu chất lượng đến từ các nước Ba Lan, Canada... với giá thành hợp lý.

Hiện nay, các sản phẩm thịt nhập khẩu bày bán tại Big C Vĩnh Phúc đều có nguồn gốc rõ ràng; có kiểm nghiệm, kiểm dịch của cơ quan chức năng nên khách hàng có thể yên tâm. So với thịt lợn tươi trong nước, giá thịt lợn nhập khẩu có thời điểm rẻ hơn đến 37%. Với mức giá hấp dẫn, Ban lãnh đạo Big C Vĩnh Phúc kỳ vọng hàng hóa sẽ được tiêu thụ tốt, góp phần bình ổn giá thịt lợn trong nước, giúp người tiêu dùng bớt khó khăn.

Mới đây, UBND tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, dịch bệnh động vật, đặc biệt đối với bệnh DTLCP; tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật tổng hợp về ATSH trong chăn nuôi lợn; đẩy mạnh triển khai việc nuôi tái đàn, tăng đàn lợn đảm bảo ATSH.

Đồng thời, tỉnh cũng yêu cầu Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với các ngành và chính quyền các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thị trường, giám sát hoạt động của thương lái, các nhà cung cấp, hệ thống kênh phân phối đối với mặt hàng thịt lợn tính từ cửa trại, cổng chuồng nuôi đến người tiêu dùng để giảm chi phí trung gian đến mức thấp nhất cho người tiêu dùng.

Xử lý nghiêm các trường hợp găm hàng, đẩy giá lên cao; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vấn đề nhập lập, gian lận thương mại đối với mặt hàng thịt lợn; tập trung ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và người chăn nuôi.

Vĩnh Phúc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi trên địa bàn thực hiện tái đàn, tăng đàn lợn; đẩy mạnh sản xuất con giống bảo đảm nguồn cung; xây dựng, vận hành tốt hoạt động của các chuỗi chăn nuôi an toàn từ sản xuất đến tiêu thụ, hạn chế tối đa khâu trung gian nhằm giảm giá thành thịt lợn.

