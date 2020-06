Công an thành phố Vĩnh Yên với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Thời gian qua, Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được phát triển sâu rộng và có sức lan toả mạnh mẽ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng Công an thành phố Vĩnh Yên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANCT, TTATXH và tạo tiền đề thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.



Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an thành phố Vĩnh Yên nhắc nhở người tham gia giao thông tuân thủ các quy định của pháp luật. Ảnh: Trường Khanh





Hưởng ứng Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an thành phố Vĩnh Yên phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, với khẩu hiệu xuyên suốt trong 5 năm (2015- 2020) “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả. Công an thành phố Vĩnh Yên - Tất cả vì sự bình yên của nhân dân”.

Hàng năm, đơn vị đề ra các nội dung thi đua cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ công tác và tình hình ANTT tại địa phương. Quá trình thực hiện hàng tháng, hàng năm đơn vị đều tổ chức kiểm điểm, xếp loại thi đua, đề nghị biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác.

Đơn vị thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị noi theo các gương điển hình tiên tiến, tập trung thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực công tác. Bộ phận tiếp công dân tăng cường cải cách hành chính, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện…

Một trong những điểm sáng góp phần quan trọng vào kết quả chung trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của đơn vị đó là đã ghi dấu những chiến công trên mặt trận đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Cụ thể, trong 5 năm qua, đơn vị mở 16 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, điều tra, làm rõ hơn 91% số vụ tội phạm về trật tự xã hội; triệt xóa 92 ổ nhóm, với 182 đối tượng hình sự; phát hiện, bắt giữ 168 vụ cờ bạc, với 632 đối tượng, trong đó, triệt phá thành công một đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet; phát hiện, bắt giữ, điều tra, làm rõ 244 vụ, với 432 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy,…

Tiêu biểu, ngày 29/1/2019, Công an thành phố phát hiện, bắt quả tang Vũ Đức Cường (SN 1987) cùng 2 đối tượng khác là Nguyễn Tùng Lân (SN 1991) và Trần Bá Trí (SN 1992) đều thường trú tại thành phố Hải Phòng đang bán trái phép chất ma túy cho đối tượng nghiện tại khách sạn Yến Ngọc (phường Khai Quang, Vĩnh Yên). Tang vật thu giữ 590 viên ma túy tổng hợp (trong đó có 500 viên ma túy kẹo).

Cơ quan chức năng đánh giá đây là số ma túy kẹo bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, nếu số ma túy trên tiêu thụ trót lọt vào địa bàn sẽ gây nhiều hệ lụy phức tạp. Chiến công xuất sắc của lực lượng công an thành phố góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa phương.

Bên cạnh đó, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp với phòng ngừa xã hội, tình hình an ninh chính trị, an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa - tư tưởng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên cơ bản ổn định.

Đáng chú ý, đơn vị làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện các chủ trương về công tác bảo đảm ANTT. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành chức năng giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi lên, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT.

Công an thành phố tích cực tham mưu, phối hợp các đơn vị liên quan vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đạt nhiều kết quả. Chủ động hướng dẫn, quản lý nhân hộ khẩu, thực hiện có hiệu quả Luật Cư trú trên địa bàn. Công tác tuần tra, xử lý vi phạm về TTATGT được tăng cường, đảm bảo nghiêm minh, đúng quy định pháp luật, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí…

Phó Trưởng Công an thành phố Vĩnh Yên Nguyễn Anh Dũng cho biết: Thời gian qua, đơn vị chủ động phối hợp với các xã, phường xây dựng nhiều mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phù hợp với quy định của pháp luật, tình hình của địa phương, đặc điểm cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, quản lý, cảm hóa tốt các đối tượng trong diện quản lý và tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng; cùng quần chúng nhân dân trên địa bàn phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật…

Những thành tích đạt được của Công an thành phố Vĩnh Yên thời gian qua góp phần quan trọng trong việc bảo đảm ANTT và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, đơn vị đã có nhiều tập thể, cá nhân nêu cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, lập các chiến công xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao, được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng.

Từ năm 2015 đến nay, hàng năm đơn vị liên tục đạt danh hiệu Đơn vị tiên tiến trở lên; hàng chục tập thể, hàng trăm cá nhân có thành tích xuất sắc trong các trong trào thi đua, vinh dự được nhận Bằng khen, Giấy khen của các cấp, được quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Kim Hiền