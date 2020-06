Khởi tố một trưởng phòng trong vụ cựu Đại tá làm giả hồ sơ

Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và Lệnh Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Ban Quản lý dự án Môi trường và biến đổi khí hậu TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và Lệnh Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Ban Quản lý dự án Môi trường và biến đổi khí hậu TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong việc thực hiện gói thầu ĐH/NT.03 – rà phá bom mìn, vật nổ để xây dựng công trình nghĩa trang tại xã Bảo Ninh, thực hiện dự án phát triển môi trường đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu, thành phố Đồng Hới.

Ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý dự án Môi trường và biến đổi khí hậu TP Đồng Hới; khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thuận – nguyên giám đốc; Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Ban Quản lý dự án Môi trường và biến đổi khí hậu TP Đồng Hới về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Khởi tố bị can đối với Thái Vĩnh Tính về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29/5, Công an tỉnh Quảng Bình đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thái Vĩnh Tính (SN 1958) - Nguyên Đại tá quân đội, nguyên Giám đốc Chi nhánh Miền Trung thuộc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn trú tại Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Thái Vĩnh Tính đã mạo danh là Giám đốc Trung tâm dò tìm xử lý bom mìn vật nổ, sử dụng tài liệu, hồ sơ giả đấu thầu, ký hợp đồng thi công với Ban quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới và được đơn vị này nghiệm thu, thanh toán để đối tượng chiếm đoạt số tiền hơn 604 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với nguyên giám đốc, phó giám đốc và 2 cán bộ kỹ thuật của Ban quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu TP Đồng Hới về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ban quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ các hành vi sai phạm của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

