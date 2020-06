Thời gian qua, cùng với nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh, phòng ngừa với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, Công an tỉnh chủ động triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm nhân lực, vật tư, tổ chức diễn tập cứu hộ, cứu nạn… nhằm ứng phó với thiên tai, giảm thiểu thiệt hại thấp nhất về người và tài sản do thiên tai gây ra. Trong đó, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trong phòng, chống thiên tai.



Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh phối hợp với cán bộ kiểm lâm khảo sát phương án chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Tam Đảo. Ảnh: Trường Khanh





Những năm gần đây, biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp, bất thường, tình hình cháy, nổ diễn biến khó lường, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của nhân dân và sự phát triển kinh tế- xã hội.

Trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm 2020 đến nay, xảy ra 1 vụ cháy rừng tại khu rừng thực bì thuộc thôn Lập Đinh, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, gây thiệt hại gần 6ha rừng. Để khống chế đám cháy, Công an tỉnh huy động hơn 70 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Ban Quản lý rừng, chính quyền địa phương đến hiện trường thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, không để cháy lan, cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng, bảo vệ tài nguyên rừng.

Bên cạnh nhiệm vụ phòng ngừa cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ do tác động của thiên tai, hàng năm, Công an tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố kỹ năng, thao tác lái ca-nô, tập huấn cách xử lý tình huống cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra lũ lụt, cháy, nổ.

Qua công tác diễn tập, các đơn vị công an chuẩn bị chu đáo lực lượng, phương tiện phân công nhiệm vụ rõ ràng, gắn vai trò, trách nhiệm của từng bộ phận, cán bộ trong đơn vị trong công tác phòng, chống thiên tai.

Để ứng phó hiệu quả với các diễn biến của thiên tai, Công an tỉnh luôn xác định công tác chuẩn bị phải luôn đi trước một bước. Với phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ), Công an tỉnh chủ động các tình huống, đảm bảo an ninh trật tự khi có thiên tai xảy ra;phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động xây dựng các phương án, địa điểm sơ tán dân khi ngập lụt xảy ra; phối hợp với lực lượng quân sự thường xuyên bố trí lực lượng đóng chốt địa bàn có nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao để sẵn sàng ứng phó; chủ động phân công cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình thời tiết để triển khai các khâu chuẩn bị phòng, chống bão, lũ…

Thời gian qua, địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng bởi một số cơn bão, áp thấp nhiệt đới gây mưa giông kèm theo gió lớn. Để bảo đảm an toàn giao thông đường thuỷ, lực lượng cảnh sát đường thủy luôn duy trì quân số trực 24/24 giờ để phân luồng, điều tiết tàu, thuyền ra, vào các sông qua địa bàn; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kêu gọi tàu, thuyền vào tránh bão khi có mưa, bão xảy ra.

Thời gian tới, tình hình thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong phòng, chống thiên tai và nhiệm vụ phòng, chống thiên tai trong ngành công an, Công an tỉnh chủ động các phương án, kế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng phối hợp với cơ quan liên quan và các địa phương bảo đảm an ninh trật tự, cứu nạn, cứu hộ, an toàn giao thông, tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Chủ động công tác phòng ngừa, kiểm tra, kiểm soát, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn, phát hiện xử lý nghiêm đối tượng lợi dụng tình hình thiên tai, dịch bệnh để gia tăng hoạt động vi phạm pháp luật.

Các đơn vị cũng chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, bổ sung, xây dựng và hoàn thiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai theo từng tình huống cụ thể, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, sức khỏe của nhân dân và các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.

Lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng quân đội hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Công an tỉnh phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng các phương án ứng phó với các loại hình thiên tai theo hướng dẫn của các cấp về phòng, chống thiên tai …

Với những giải pháp cụ thể, triển khai đồng bộ các mặt công tác, chú trọng cứu hộ, cứu nạn, sơ tán nhân dân, tài sản của Nhà nước khi có bão, lũ, cháy, nổ xảy ra của lực lượng công an tỉnh đã thể hiện vai trò nòng cốt, xung kích, được các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Kim Hiền