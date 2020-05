Nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh trật tự

Xác định công tác đảm bảo ANTT giữ vai trò quan trọng để người dân yên tâm lao động, phát triển sản xuất, những năm qua, Đảng ủy, chính quyền thị trấn Đạo Đức (Bình Xuyên) đã quan tâm lãnh, chỉ đạo lực lượng công an chủ động, linh hoạt bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Tình hình ANTT của thị trấn chuyển biến tích cực, đem lại niềm tin cho nhân dân.



Công an thị trấn Đạo Đức phối hợp với lực lượng dân quân tuyên truyền, phổ biến các phương thức hoạt động của tội phạm giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác.





Trước đây, tình hình ANTT ở thị trấn Đạo Đức diễn biến phức tạp; tội phạm liên quan đến ma túy thường xuyên xảy ra. Có những thời điểm trên địa bàn có 40 đến 50 người nghiện ma túy nhưng chỉ lập hồ sơ quản lý được khoảng 30 đối tượng; nhiều trường hợp đi trung tâm cai nghiện về vẫn tái nghiện…

Trung bình mỗi năm trên địa bàn xảy ra hàng chục vụ phạm pháp hình sự như giết người, cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích… làm người dân hoang mang lo lắng, ảnh hưởng đến sự phát triển KT-XH, thu hút đầu tư.

Trước tình hình như vậy, Đảng ủy, chính quyền thị trấn ban hành nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT. Trên cơ sở đó, công an thị trấn chủ động xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT như: Kế hoạch thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trong các dịp lễ, Tết; tổ chức phát động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác đảm bảo TTATGT…

Đặc biệt, từ tháng 10/2019, khi lực lượng công an chính quy được điều động về địa phương đã khẩn trương triển khai các giải pháp. Công an thị trấn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến tình hình ANTT của địa phương, tập trung vào phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để nhân dân nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản; tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.

Để giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, Công an thị trấn tham mưu với Đảng ủy, chính quyền xây dựng, duy trì hiệu quả 108 tổ liên gia tự quản và 4 mô hình tự quản về ANTT, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Trong đó có mô hình “Liên kết đảm bảo ANTT giữa UBND xã (nay là thị trấn) với các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn" đã thực sự phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, Công an thị trấn cùng với lực lượng bảo vệ các đơn vị tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn của tội phạm tới công nhân, người lao động.

Giữa các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng ngừa trộm cắp, không buôn bán, tàng trữ chất cấm, nhắc nhở công nhân viên thực hiện tốt việc tự phòng, tự bảo vệ tài sản; phối hợp với công an quản lý người nước ngoài đến làm việc; tích cực kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống giám sát an ninh; thông qua nhiều hình thức, các thành viên tổ chức trao đổi thông tin, thông báo tình hình về ANTT để phòng ngừa tội phạm.

Công an thị trấn phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, chiến sĩ, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình thôn dân cư để tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề gây bức xúc, nổi cộm trong nhân dân, không để khiếu kiện vượt cấp.

Nhằm ngăn ngừa, kiềm chế tội phạm, hàng năm, Công an thị trấn rà soát, lập danh sách các đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện, trộm cắp tài sản để có biện pháp răn đe; triển khai tốt công tác quản lý tạm trú, tạm vắng, hộ tịch, hộ khẩu.

Lập danh sách người chấp hành xong án phạt tù, người đặc xá tha tù trước thời hạn, sau đó phân công cụ thể cho từng thành viên giúp đỡ họ về việc làm, hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, không tái phạm; phối hợp với lực lượng quân sự tăng cường tuần tra vũ trang, tuần tra khép kín, kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn...

Với sự nỗ lực triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của Công an thị trấn, tình hình ANTT có chuyển biến rõ rệt, thời gian qua, địa bàn không có trọng án, không có các vụ việc khiếu kiện đông người; các loại tội phạm, TNXH giảm rõ rệt, giúp nhân dân yên tâm lao động sản xuất.

Tuy nhiên, do thị trấn Đạo Đức giáp thành phố Phúc Yên, thủ đô Hà Nội và thị trấn Hương Canh; có Quốc lộ 2A chạy qua; ngày càng có nhiều doanh nghiệp đóng chân, trung bình có khoảng 500 đến 600 người từ nơi khác đến tạm trú... Đó là những điều kiện thuận lợi để người dân đa dạng hóa các hình thức phát triển KT, XH, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, song cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT.

Chủ tịch UBND thị trấn Đạo Đức Nguyễn Công Huân cho biết, bám sát tình hình thực tế, thời gian tới, UBND thị trấn chỉ đạo lực lượng công an tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong nhân dân.

Đồng thời, công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình ở từng TDP; hàng năm tổ chức ký cam kết với các chủ kinh doanh có điều kiện chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm…

Bài, ảnh: Lê Thảo