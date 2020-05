Chủ động phòng ngừa cháy, nổ mùa nắng nóng

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, từ đầu năm 2020 đến nay, số vụ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn tỉnh giảm so với cùng kỳ năm 2019 và không gây thiệt hại lớn về người, tài sản. Song, hiện nay, thời tiết diễn biến thất thường, nắng nóng kéo dài khiến các vật liệu dễ cháy tăng nhiệt, cộng với những cơn mưa bất chợt khiến hệ thống điện bị chạm, chập dễ gây cháy, nổ. Do đó, bên cạnh các giải pháp của cơ quan chức năng thì mỗi người dân, hộ kinh doanh, cơ quan, doanh nghiệp cần chú trọng tinh thần phòng ngừa cao độ.



Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh hướng dẫn các tiểu thương chợ Phúc Yên cách sử dụng bình chữa cháy.



Thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh, từ đầu năm 2020 đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ cháy, chỉ gây thiệt hại về tài sản. Đặc biệt những ngày qua là cao điểm của nắng nóng, nhiệt độ có lúc lên đến 37- 38 độ C. Nắng nóng kéo dài khiến các vật liệu dễ cháy tăng nhiệt và dễ phát sinh cháy, cộng với những cơn mưa bất chợt khiến hệ thống điện bị chạm chập gây cháy.

Điển hình, tối ngày 17/5/2020 xảy ra vụ cháy tại xưởng gỗ của gia đình ông Nguyễn Văn Mạnh (khu 6 Đông, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc). Ngay khi nhận được thông tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Công an huyện Yên Lạc đã huy động hơn 70 cán bộ, chiến sĩ và 12 xe chữa cháy đến hiện trường để tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sau hơn 1 giờ thực hiện chữa cháy, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt được đám cháy, không gây cháy lan, không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 400m2 nhà xưởng và một số gỗ nguyên liệu. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đồng chí Trần Trung Hiếu, Đội trưởng Đội Công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh cho biết: Theo phân loại nguyên nhân các vụ cháy thời gian qua của cơ quan công an cho thấy, có trên 50% nguyên nhân các vụ cháy là do chập điện.

Trong 5 vụ cháy từ đầu năm 2020 đến nay thì có 4 vụ cháy xảy ra tại nhà ở kết hợp với kinh doanh, sản xuất hàng hóa. Các vật liệu bên trong các cơ sở này là chất dễ cháy như bìa cát tông, nệm mút, xốp, tre nứa, gỗ, hệ thống dây điện… Thời tiết nắng nóng, mưa bất thường cũng khiến các vụ chạm, chập điện dễ xảy ra.

Khi lực lượng chức năng đến chữa cháy và cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng, giao thông còn nhiều bất cập, nhiều vụ cháy ở sâu trong khu dân cư, ngõ nhỏ khiến phương tiện chữa cháy không vào được. Bên cạnh đó, về phía chủ quan của một số cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC không tuân thủ, bảo đảm điều kiện ngăn cháy, không trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động, không đủ lối thoát nạn…

Cả nước đang trong mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, dễ gây quá tải cho nhiều thiết bị điện. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Do đó, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần tuân thủ các quy định bảo đảm an toàn PCCC trong quá trình sử dụng điện, gas và các thiết bị đun nấu đối với nhà ở, phòng ở và các thành viên trong gia đình cần thực hiện nghiêm các biện pháp PCCC như:

Không để các đồ dùng, vật dụng dễ cháy ở gần khu vực cầu dao, ổ cắm điện; lắp các thiết bị tự ngắt cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng tầng, từng nhánh và từng thiết bị điện tiêu thụ điện công suất lớn; không chất hàng hoá dễ cháy gần các thiết bị điện; tránh sử dụng các thiết bị điện ở những nơi ẩm ướt, ngập nước; trang bị cho gia đình đầy đủ các dụng cụ, phương tiện chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy xách tay, chăn chiên…

Các cơ sở sản xuất, chủ xưởng, kho hàng, công ty cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng vệ sinh thiết bị điện, không sắp xếp hàng hóa dễ cháy gần dây dẫn điện. Kiểm tra các khu vực có nguy cơ, dấu hiệu mất an toàn về PCCC, kịp thời khắc phục nhằm hạn chế các nguy cơ cháy, nổ xảy ra...

Để kịp thời xử lý các sự cố cháy, nổ xảy ra, mỗi người dân cần phải tự trang bị các kiến thức về PCCC và kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra. Khi xảy ra cháy tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho mọi người xung quanh biết và gọi điện cho Cảnh sát 114 hoặc chính quyền nơi gần nhất, đồng thời sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và thoát nạn theo tình huống. Đồng thời, yêu cầu người dân không tích trữ xăng dầu dẫn đến nguy cơ mất an toàn PCCC, tiềm ẩn nhiều nguy cơ hỏa hoạn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC các cấp chủ động thực hiện các đợt kiểm tra, yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tuân thủ các quy định về pháp luật an toàn PCCC, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn PCCC, kiến nghị kịp thời các cơ sở khắc phục những thiếu sót, hạn chế tối đa những thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Lực lượng công an, quân đội, cơ quan kiểm lâm, Ban Quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, UBND các địa phương nơi có rừng chủ động phối hợp triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng theo phương án PCCC rừng của UBND tỉnh; rà soát, củng cố, bổ sung phương án chữa cháy; tăng cường công tác PCCC rừng và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ chữa cháy…

Bài, ảnh: Kim Hiền