Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1; tăng cường tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...Vĩnh Phúc nỗ lực triển khai đồng bộ các giải nâng cao ý thức sử dụng mũ bảo hiểm cho người dân khi tham gia giao thông.



Các lực lượng chức năng ra quân tuyên truyền đảm bảo ATGT và đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên

Đội mũ bảo hiểm với người điều khiển và người ngồi sau khi tham gia giao thông trên các phương tiện như, mô tô, xe máy (kể cả xe máy điện) là quy định bắt buộc của pháp luật.

Việc đội mũ bảo hiểm và đội mũ bảo hiểm đúng quy cách có vai trò rất quan trọng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân, góp phần giảm thiểu rủi ro, thương tật khi không may xảy ra tai nạn, va chạm giao thông.

Để từng bước hình thành thói quen tự giác đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông cho người dân, tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thành phố, Ban ATGT từ tỉnh đến huyện tích cực tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; nhiều khẩu hiệu tuyên truyền ý nghĩa, thiết thực, như “Hãy đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy vì chính mình và cho người thân”, “Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông”…

Đưa nội dung về đội mũ bảo hiểm vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, chính quyền, đoàn thể, các cuộc họp thôn, khu phố, gắn việc xây dựng "Văn hóa giao thông” với nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", “Phong trào xây dựng nông thôn mới”.

Bổ sung chương trình giảng dạy pháp luật về trật tự ATGT, quy định về bắt buộc đội mũ bảo hiểm vào các cấp học và được quy định là chương trình của năm học ở tất cả các cấp học; tổ chức ký cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh và phụ huynh, trong đó chú trọng biện pháp giáo dục, răn đe, nhắc nhở với học sinh, sinh viên.

Duy trì việc gửi thông báo các trường hợp vi phạm đến nhà trường để phối hợp quản lý, giáo dục, đặc biệt là hành vi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm…

Từ năm 2018 đến tháng 10/2021, toàn tỉnh đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT cho hơn 80 nghìn lượt người; cấp phát trên 400 nghìn tờ rơi, xây dựng 10 pa nô tuyên truyền; vận động hơn 500 lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT. Gửi thông báo trên 1.000 trường hợp học sinh vi phạm đến các trường học.

Cùng với công tác tuyên truyền, tỉnh còn tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các chương trình trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 trên địa bàn, vừa để bảo vệ trẻ em, vừa giáo dục ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho các em ngay từ nhỏ và nâng cao nhận thức cho các bậc phụ huynh.

Từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện trao tặng và phối hợp với Ban ATGT Quốc gia, các doanh nghiệp trên địa bàn trao tặng gần 100 nghìn mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh.

Đồng thời, tăng cường chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông từ tỉnh đến huyện tích cực tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về ATGT trong đó có hành vi không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách.

Từ năm 2018-2020, lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và xử lý trên 61 nghìn trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Từ đầu năm 2021 đến nay, số trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bị phát hiện và xử lý lên đến gần 21 nghìn trường hợp. Tổng số tiền xử lý vi phạm liên quan đến hành vi không đội mũ bảo hiểm từ năm 2018 đến nay là hơn 82 tỷ đồng.

Đánh giá của Ban ATGT tỉnh cho thấy, về cơ bản hiện nay nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, nhất là ý thức về việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện của quần chúng nhân dân đã từng bước được nâng lên, tạo thành thói quen, hình thành nét văn hóa giao thông; góp phần hiệu quả trong việc phòng ngừa làm giảm tỷ lệ thương vong.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận quần chúng nhân dân chưa nêu cao ý thức tự giác bảo vệ bản thân và người khác khi tham gia giao thông, nhất là các đối tượng thanh, thiếu niên.

Tình trạng không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm mang tính đối phó như mũ bảo hiểm không đạt chuẩn, đội mũ bảo hiểm không cài quai, sử dụng các loại mũ bảo hiểm dùng cho thể thao...vẫn diễn ra.

Bên cạnh đó, nhiều bậc phụ huynh chưa quan tâm đúng mức hoặc buông lỏng việc quản lý, xem nhẹ vấn đề an toàn cho con em dẫn đến việc giao xe mô tô, xe gắn máy cho con em khi chưa đủ tuổi điều khiển, không đội mũ bảo hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông…

Do vậy theo kiến nghị của Ban ATGT tỉnh, thời gian tới, Ủy ban ATGT Quốc gia xem xét đẩy mạnh hơn nữa triển khai chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em; ngành giáo dục tiếp tục tổ chức các sân chơi giao lưu an toàn giao thông cho học sinh phổ thông nhằm tuyên truyền cho các em học sinh ý thức tham gia giao thông an toàn.

Các lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác phối hợp trong kiểm định chất lượng mũ bảo hiểm đạt chuẩn, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mũ bảo hiểm.

Tuyên truyền nâng cao nhận ý thức, ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho người dân; đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật ATGT, trong đó có hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Bài, ảnh: Nguyễn Khánh