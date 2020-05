Công an Yên Lạc đảm bảo ANTT, bảo vệ an toàn đại hội đảng

Xác định công tác bảo đảm ANTT, bảo vệ an toàn đại hội đảng các cấp trên địa bàn là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2020, Công an huyện Yên Lạc tích cực xây dựng, triển khai phương án, kế hoạch đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn.



Công an xã Tề Lỗ (Yên Lạc) bàn biện pháp rà soát các đối tượng cần quản lý nhằm đảm bảo tình hình ANTT trong dịp diễn ra đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn. Ảnh: Trường Khanh





Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế của địa phương, Công an huyện phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền ở địa phương xây dựng phương án rà soát, đánh giá, xác định những địa bàn tiềm ẩn phức tạp về ANTT, từ đó tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC, tranh chấp, khiếu kiện phát sinh ngay từ cơ sở.

Công an huyện chủ động phối hợp với cơ quan chức năng làm tốt công tác tham mưu, bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc tiêu chuẩn ứng cử viên, phát hiện những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử vào cấp ủy các cấp để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, không để phức tạp xảy ra...

Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ các đối tượng bất mãn quan điểm trong diện quản lý, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hoạt động của các phần tử xấu, đối tượng quá khích, hoạt động của tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội... nhằm giữ vững ANTT ở từng địa bàn khu dân cư.

Chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn tổ chức nắm bắt diễn biến, tình hình các loại tội phạm từ đó xây dựng phương án và triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ nhằm tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; trong đó, tập trung điều tra, triệt phá các ổ nhóm tội phạm hình sự, tội phạm về ma túy, kinh tế và tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Thành lập các tổ công tác rà soát, nắm bắt tình hình về ANTT ở tất cả các tổ dân phố, thôn dân cư trên địa bàn toàn huyện. Tập trung quản lý, báo gọi, răn đe số đối tượng có tiền án, tiền sự trong diện quản lý; bắt, vận động các đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú. Tập trung lực lượng điều tra làm rõ các vụ án trọng điểm...

Bên cạnh những biện pháp trên, Công an huyện xây dựng kế hoạch phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường công tác đánh giá tình hình dư luận nhân dân, trong đó tập trung nắm bắt các vụ việc có liên quan đến lĩnh vực KNTC, đặc biệt là các vụ việc KNTC, tranh chấp kéo dài, có tính chất phức tạp.

Tiến hành rà soát, nắm tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo, dân tộc trên địa bàn nhằm sàng lọc đấu tranh triệt phá đối với các tổ chức tà đạo, đạo lạ hoạt động trái phép. Chỉ đạo Đội cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội tập trung kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh Internet, quán game, photocopy, tổ chức cho các hộ ký cam kết không đăng tải, phát tán, in sao các tài liệu, văn bản có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá Đảng, Nhà nước, nói xấu cán bộ, đảng viên...

Xây dựng phương án nhằm điều tra triệt phá, ngăn chặn các đối tượng có hành vi phát tán tài liệu xấu, thông tin tuyên truyền phản động chống phá đại hội đảng... Thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong quá trình diễn ra đại hội đảng các cấp, không để thất lạc tài liệu, phiếu bầu; không để lộ lọt thông tin về công tác đại hội khi chưa được công bố...

Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện triển khai phương án xử lý các tình huống phức tạp về ANTT, tổ chức rà soát, thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổ chức kiểm tra công tác PCCC tại tất cả các khu vực tổ chức đại hội trên địa bàn toàn huyện.

Tăng cường chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn; lực lượng bảo vệ dân phố; bảo vệ cơ quan doanh nghiệp tổ chức tuần tra canh gác bảo vệ ANTT. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT, bảo vệ an toàn đại hội đảng các cấp. Xây dựng phương án đảm bảo TTATGT không để xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông trong thời gian tổ chức đại hội...

Trung tá Lê Tiến Thành, Phó Trưởng Công an huyện Yên Lạc cho biết: Các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT, bảo vệ an toàn đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Công an huyện triển khai trong thời gian qua đã phát huy những hiệu quả tích cực, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn.

Đến nay, 100% số chi bộ trực thuộc Đảng bộ cấp xã và chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối cơ quan đã tổ chức xong đại hội. Đại hội Đảng bộ xã Đồng Cương (đại hội điểm cấp cơ sở của huyện) cũng đã được tổ chức thành công.

Nhằm tạo thế chủ động trước mọi tình huống, bảo vệ an toàn cho đại hội đảng các cấp, Công an huyện tiếp tục tập trung lực lượng, nắm bắt tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết triệt để các vụ việc KNTC, tranh chấp, khiếu kiện, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT.

Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; kiên quyết không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn...

Ngô Tuấn Anh