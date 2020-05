Ngăn ngừa tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự giao thông

Thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng có chiều hướng gia tăng, gây rối trật tự giao thông, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan chức năng đã kịp thời ngăn chặn và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.



Các đối tượng điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng ngày 15/4 bị Công an huyện Lập Thạch triệu tập. Ảnh: Kim Ly





Ngày 15/4, một nhóm gồm 13 thanh, thiếu niên tụ tập đông người, điều khiển xe mô tô không đội ngũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, vi phạm Luật Giao thông đường bộ tại Tỉnh lộ 307 (thị trấn Lập Thạch). Ngay khi phát hiện, Công an huyện Lập Thạch đã nhanh chóng rà soát, xác minh các trường hợp tham gia, ra quyết định xử phạt hành chính 10 trường hợp.

Ngày 30/4, Công an huyện Tam Đảo nhận được tin báo của quần chúng về việc có có một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe từ Quốc lộ 2B vào Tỉnh lộ 302 (đường đi Khu danh thắng Tây Thiên), đồng thời phát trực tiếp trên Facebook.

Công an huyện Tam Đảo đã triển khai lực lượng ngăn chặn, bắt giữ, tuy nhiên các đối tượng đã rời khỏi địa bàn. Tiếp tục truy xét, trích xuất camera và khai thác thông tin trên mạng xã hội, phát hiện các đối tượng này hẹn nhau tiếp tục lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe tại đường vào Khu danh thắng Tây Thiên, Đội CSGT Công an huyện đã chủ động triển khai lực lượng phục bắt.

Kết quả, 10h45’ ngày 1/5, phát hiện, bắt giữ 14 đối tượng đi 8 xe máy đang có hành vi đánh võng, thi bốc đầu xe tại Tỉnh lộ 302 (thuộc thị trấn Đại Đình). Trong đó, có 13 đối tượng ở tỉnh Phú Thọ, 1 đối tượng ở huyện Tam Đảo, độ tuổi từ 16 đến 21. Các đối tượng khai nhận quen biết nhau trên mạng xã hội và rủ nhau tập trung đánh võng, bốc đầu xe trong dịp nghỉ lễ. Hiện, Công an huyện Tam Đảo đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Tụ tập đông người để đua xe, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe không chỉ gây nguy hiểm cho chính các đối tượng mà còn gây rối trật tự an toàn giao thông. Hơn nữa, hành vi quay clip, phát trực tiếp trên mạng xã hội của các thanh, thiếu niên là sự thách thức pháp luật, đồng thời thể hiện sự cổ súy, kích động hành vi vi phạm pháp luật.

Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Tam Đảo Nguyễn Văn Trung cho biết: "Ngoài các nguồn tin báo từ quần chúng, Công an huyện Tam Đảo cũng chủ động nắm tình hình về trật tự giao thông thông qua hệ thống camera an ninh trên địa bàn huyện và qua các mạng xã hội phổ biến như Facebook, Zalo. Vì vậy, sẽ không bỏ lọt, để sót các hành vi gây rối trật tự an toàn giao thông, vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. Công an huyện kiên quyết xử lý nghiêm, xử lý triệt để tất các hành vi tụ tập đông người lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe, đua xe".

Tuy nhiên, để ngăn chặn triệt để tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng thì điều quan trọng nhất là nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên.

Theo các cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT huyện Lập Thạch, trong quá trình làm việc với cơ quan công an, các đối tượng là thanh, thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng, bốc đầu đều thừa nhận vì muốn thể hiện bản thân với bạn bè, phần khác là do bị cổ vũ, kích động, chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của hành vi nên hành xử bốc đồng.

Vì vậy, sau khi được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các đối tượng đều nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, thành khẩn khai báo và cam kết không tái phạm.

Thời gian tới, để ngăn ngừa tình trạng thanh, thiếu niên nói riêng và các đối tượng khác nói chung tụ tập đua xe, bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an các phòng chức năng, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt nhiều biện pháp.

Tăng cường tuần tra trên các tuyến đường diễn ra đua xe, lạng lách, đánh võng (các tuyến đường rộng, vắng người); phối hợp với UBND các xã, thị trấn để nắm tình hình, chủ động nắm bắt các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn để ngăn chặn kịp thời; đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền về chấp hành Luật Giao thông đường bộ với các địa phương, các trường học… Qua đó, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Thùy Linh