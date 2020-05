Thành lập chi bộ công an cấp xã: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đảm bảo ANTT tại cơ sở

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT, nhiều chi bộ Đảng đã được thành lập tại cơ quan công an cấp xã. Căn cứ vào tình hình địa phương, chi bộ công an cấp xã xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch tham mưu cho Đảng ủy xã thực hiện công tác đảm bảo ANTT; kiên quyết không để hình thành điểm “nóng”, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH ngay từ cơ sở.



Thời gian qua, Công an xã Thái Hòa (Lập Thạch) kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã nhiều giải pháp đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: Gia Mẫn





Tháng 3/2019, xã Thái Hòa (Lập Thạch) là 1 trong 3 địa phương được Ban Giám đốc Công an tỉnh và Công an huyện Lập Thạch bố trí cán bộ công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Khi về xã công tác, vì chưa thành lập được chi bộ để sinh hoạt Đảng nên các đồng chí công an chính quy chuyển sinh hoạt Đảng về các chi bộ thôn dân cư.

Bí thư Đảng ủy xã Thái Hòa Hoàng Văn Lũy cho biết: Từ khi về công tác tại địa phương, lực lượng công an chính quy đã tham gia sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư, từ đó nắm bắt tình hình ANTT ngay tại khu dân cư để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các giải pháp giữ vững ANCT, TTATXH.

Việc thành lập chi bộ công an là rất cần thiết. Hàng tháng, chi bộ công an sẽ xây dựng nghị quyết sinh hoạt chi bộ gắn với công tác chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; kịp thời tham mưu cho Đảng ủy xã các nghị quyết chuyên đề trong công tác đảm bảo ANTT, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở không để hình thành điểm “nóng”.

Dự kiến, Đại hội Đảng bộ xã Thái Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ giới thiệu đồng chí Trưởng Công an xã tham gia vào cấp ủy, thể hiện sự tin tưởng của chính quyền, Đảng bộ xã đối với lực lượng công an trong công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn, củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở. Ngay sau khi địa phương hoàn thành tổ chức đại hội Đảng, Đảng bộ xã công bố quyết định thành lập Chi bộ công an xã Thái Hòa.

Về đảm nhiệm các chức danh công an được gần 1 tháng và được sự quan tâm của cấp ủy các cấp, Chi bộ Công an xã Đồng Cương (Yên Lạc) đã chính thức được thành lập giữa tháng 4/2020.

Ngay sau khi về địa phương công tác, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh đang bùng phát trong nước và có nguy cơ lây lan trong cộng đồng, Công an xã Đồng Cương đã tham mưu cho Đảng ủy xã thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo ANTT tại địa bàn như:

Rà soát số người từ vùng dịch trở về để có biện pháp cách ly kịp thời; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch của trung ương, của tỉnh và ngành Y tế; giải tỏa hành lang an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản ở khu dân cư, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp…

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác đảm bảo ANCT, TTATXH ở cơ sở, vừa qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành công văn về việc thành lập chi bộ công an xã trực thuộc Đảng bộ xã và bố trí cấp ủy cấp xã đối với công an xã.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các xã, thị trấn có từ 3 đồng chí công an chính quy trở lên là đảng viên chính thức, cấp ủy cho thành lập chi bộ công an xã, chỉ định bí thư, phó bí thư chi bộ (nếu cần thiết). Nếu không đủ điều kiện thì giới thiệu các đảng viên về sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Hiện nay, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã được bố trí công an chính quy. Công an tỉnh điều động ít nhất 3 đồng chí trở lên về cơ sở và đều là đảng viên chính thức nên đủ điều kiện để thành lập chi bộ Đảng.

Các đảng viên là cán bộ công an đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, chính quyền địa phương đối với lực lượng công an chính quy.

Thượng tá Trần Văn Việt, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh nhấn mạnh: Chi bộ công an xã được thành lập trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của địa phương và tình hình thực tiễn công tác đảm bảo ANTT của cơ sở để xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch, quy chế hoạt động và thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng.

Các đảng viên tại chi bộ công an xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao trong công tác xây dựng Đảng cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phát huy dân chủ, tính kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện.

Trong quá trình sinh hoạt Đảng, chi bộ công an xã kịp thời báo cáo, tham mưu cho Đảng ủy xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Việc thành lập chi bộ công an xã sẽ tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng công an xã chính quy phát huy được vai trò nòng cốt, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đảm bảo tình hình ANCT, TTATXH, tạo tiền đề xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Kim Hiền