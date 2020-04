Ngăn chặn hoạt động tín dụng đen

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, thời gian qua, tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen cơ bản được kiềm chế, không còn hoạt động công khai như trước, song còn tiềm ẩn phức tạp. Nhằm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến tín dụng đen, lực lượng công an các cấp chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này để quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về pháp luật, phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm.



Lực lượng cảnh sát hình sự, Công an huyện Tam Dương lên phương án đấu tranh với tội phạm lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ để thực hiện hành vi phạm pháp. Ảnh: Gia Mẫn





Thời gian qua, tình hình tội phạm hình sự nói chung và tội phạm lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, tín dụng đen nói riêng diễn biến phức tạp, các đối tượng lợi dụng hình thức kinh doanh này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: Cho vay nặng lãi; siết nợ, đòi nợ thuê; bắt giữ người trái pháp luật; cố ý gây thương tích; khủng bố tinh thần… với các phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh của lực lượng công an.

Từ năm 2019 đến nay, lực lượng cảnh sát hình sự tỉnh đã phát hiện, điều tra 16 vụ, việc, với 38 đối tượng liên quan đến hoạt động cầm đồ, tín dụng đen trái phép. Trong đó, khởi tố 3 vụ với 9 bị can về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự; khởi tố 4 vụ với 13 bị can về tội cướp tài sản; 3 vụ với 12 bị can về tội bắt giữ người trái pháp luật; 1 vụ với 1 bị can về tội hủy hoại tài sản; xử phạt vi phạm hành chính 2 vụ với 3 đối tượng; hiện đang tiếp tục điều tra 3 vụ.

Đại tá Hà Văn Chí, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết: Một trong những nguyên nhân dẫn đến tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen có diễn biến phức tạp thời gian qua là do các cơ sở hỗ trợ tài chính, dịch vụ cầm đồ không phép ngang nhiên hoạt động.

Năm 2019, cơ quan công an đã tham mưu cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thành lập các tổ liên ngành tổ chức kiểm tra hơn 1.130 lượt cơ sở, phát hiện 170 trường hợp vi phạm hành chính, với số tiền xử phạt hơn 124 triệu nộp vào ngân sách nhà nước; thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, kiến nghị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh và yêu cầu ngừng hoạt động kinh doanh hơn 230 cơ sở.

Qua công tác rà soát, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen cho thấy, các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây nhiều khó khăn trong công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc vi phạm của lực lượng công an.

Các đối tượng thường lợi dụng hoạt động kinh doanh mua bán xe cũ, tư vấn bất động sản, hỗ trợ tài chính để tạo vỏ bọc, đối phó với cơ quan chức năng bằng cách lập các hợp đồng vay không thể hiện lãi suất (thỏa thuận miệng hoặc bằng giấy tờ khác); biến tướng dưới dạng người đi vay bán tài sản, sau đó thuê lại để lách quy định về cho vay, cầm cố tài sản.

Lập các hợp đồng khống, trong đó các đối tượng cho vay đưa tiền cho người đi vay với các lý do nhờ xin việc, xuất khẩu lao động để có thể ép người vay vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nếu không trả đủ tiền nợ; cho vay dưới dạng chơi họ, hụi trong thời gian ngắn; chia nhỏ các gói cho vay để thu lời thấp, tránh bị xử lý hình sự.

Bên cạnh đó, thời gian qua, còn xuất hiện hình thức cho vay lãi cao hơn mức quy định của Nhà nước bằng việc cho vay trên mạng internet, người cho vay và người vay không biết nhau nhưng vẫn vay được tiền. Khi người vay không có khả năng trả nợ, chúng sẽ sử dụng các đối tượng có tiền án, tiền sự, sử dụng ma túy đến siết nợ, đe dọa, khủng bố tinh thần… buộc người vay phải trả tiền cho chúng hoặc bị chúng cướp, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích…

Thời gian tới, tình hình tội phạm lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, hỗ trợ tài chính để thực hiện hành vi phạm pháp còn diễn biến phức tạp, khó lường. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, lực lượng công an phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân về quy định của Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ và phương thức, thủ đoạn lợi dụng dịch vụ này để thực hiện hành vi phạm pháp, nâng cao nhận thức về pháp luật để người dân tự phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Công an các huyện, thành phố kiến nghị các cơ quan chuyên môn siết chặt việc cấp giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở liên quan đến kinh doanh cầm đồ, cho vay tài chính… Riêng lực lượng công an triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với phòng ngừa xã hội để theo dõi hoạt động của cơ sở, tổ chức, cá nhân có biểu hiện nghi vấn hoạt động tín dụng đen, hoạt động bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng.

Đồng thời, làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm có liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Quá trình thực hiện đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ, đúng quy định của pháp luật không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm…

Kim Hiền