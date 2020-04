Xung kích chống dịch không ngày nghỉ

Với mong muốn tăng cường lực lượng, san sẻ bớt áp lực công việc cho công an cơ sở trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã đăng kí với Ban Giám đốc tình nguyện hỗ trợ ngoài giờ làm việc. Được sự cho phép của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các “Tổ thanh niên, phụ nữ xung kích, tình nguyện” chính thức đi vào hoạt động.

ĐVTN Công an trong “Tổ thanh niên, phụ nữ xung kích, tình nguyện” nhắc nhở người dân tham gia hoạt động ngoài trời tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vĩnh Yên) chấp hành các quy định về phòng dịch. Ảnh: Trà Hương

Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đỗ Văn Cường cho biết: Hàng ngày, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ công tác thường xuyên, từ 5h đến 22h, lực lượng công an ở các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh liên tục tuyên truyền lưu động, tuần tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định phòng, chống dịch. Với thời gian tăng cường từ 16h đến 19h30 mỗi ngày, các “Tổ thanh niên, phụ nữ xung kích, tình nguyện” mong muốn san sẻ bớt khối lượng công việc cho các đồng nghiệp ở cơ sở.

Với 24 đoàn viên, thanh niên và hội viên phụ nữ chia thành các tổ, mỗi tổ từ 3-5 người, luân phiên hỗ trợ công an các phường, xã của thành phố Phúc Yên và Vĩnh Yên, hai địa phương có địa bàn rộng, tập trung đông người, cơ sở kinh doanh trong khi lực lượng công an cơ sở có hạn.

Tùy theo tình hình địa phương và sự phân công của lãnh đạo Công an thành phố Phúc Yên, Vĩnh Yên cũng như phường, xã sở tại, các tổ xung kích sẽ phân chia lực lượng, hỗ trợ công an cơ sở trong công tác tuyên truyền, tuần tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định phòng, chống dịch.

Thời điểm hiện tại, 24 thành viên của các tổ xung kích hỗ trợ công tác cho các phường: Liên Bảo, Khai Quang, Ngô Quyền (thành phố Vĩnh Yên), Xuân Hòa, Trưng Trắc, Hùng Vương (thành phố Phúc Yên). Đây đều là những phường dân cư đông, nhiều cơ sở kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, được phép hoạt động trong thời điểm thực hiện cách ly toàn xã hội. Trong khi đó, có những phường lực lượng công an cơ sở mỏng, điển hình như phường Ngô Quyền, chỉ có 8 cán bộ chiến sĩ.

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đỗ Văn Tân, người trực tiếp tham gia tổ xung kích, tình nguyện, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vĩnh Yên) cho biết: “Tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc và những ngày nghỉ, cuối tuần, chúng tôi muốn hỗ trợ để các đồng nghiệp của mình bớt phần căng thẳng, vất vả.

Dù thời gian hỗ trợ không được nhiều, nhưng mong rằng với sự xung kích, tình nguyện của các tổ đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, cùng với sự tâm huyết, trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở, người dân tại các địa phương sẽ ngày càng có ý thức hơn trong việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch; góp phần hạn chế nguy cơ lây lan của dịch bệnh”.

Ngoài việc hỗ trợ công an cơ sở, các thành viên của “Tổ thanh niên, phụ nữ xung kích, tình nguyện” còn tích cực tuyên truyền tại các khu dân cư, chợ, các địa điểm công cộng; nhắc nhở, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt việc cách ly xã hội, đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng; nhắc nhở hàng quán kinh doanh không phải mặt hàng thiết yếu đóng cửa, dừng hoạt động; cung cấp số điện thoại của cơ quan chức năng, địa chỉ liên hệ để thông tin nhanh nhất về các vụ việc, tình hình có liên quan đến an ninh trật tự ở cơ sở hoặc khi phát hiện có người có các biểu hiện của bệnh; giải đáp các thắc mắc cho người dân về các biểu hiện của dịch bệnh…

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lưu Thị Ngọc Lan chia sẻ: “Tôi ở trong tổ xung kích, tình nguyện tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định về phòng, chống dịch tại phường Đồng Xuân (thành phố Phúc Yên). Việc người dân và chủ các cơ sở kinh doanh, tiểu thương trên địa bàn phường chấp hành nghiêm các quy định bảo hộ, bảo vệ sức khỏe để phòng, chống dịch là rất quan trọng.

Vì vậy, các đồng chí công an phường phải tuần tra, kiểm soát gắt gao, bám sát địa bàn để kịp thời tuyên truyền, vận động, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm. Các thành viên cùng tổ xung kích với tôi luôn nâng cao ý thức trong việc hỗ trợ, phối hợp, giúp lực lượng công an phường hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Trong cao điểm phòng, chống dịch, dù bận rộn với các nhiệm vụ chuyên môn, nhưng các đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh vẫn tình nguyện dành những giờ nghỉ hiếm hoi để hỗ trợ, san sẻ công việc với đồng nghiệp. Đây là tinh thần “chống dịch không giờ nghỉ, ngày nghỉ”, là sự xung kích đáng trân trọng, biểu dương.

