Cần phải làm gì để đảm bảo an ninh nông thôn?

Xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để phức tạp, kéo dài là giải pháp hữu hiệu nhất - Đó là nhận định của thiếu tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng Công an huyện Sông Lô khi nói về những giải pháp quan trọng để đảm bảo an ninh nông thôn trong tình hình hiện nay.

Công an huyện Sông Lô lên phương án đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Khánh

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Lô, tình hình an ninh nông thôn cơ bản ổn định, tuy nhiên, tại một số xã vẫn để xảy ra những vụ việc phức tạp, đơn cử có thể kể đến như vụ việc các hộ dân thôn Cửa Ngòi, xã Nhạo Sơn khiếu nại UBND xã giao thầu diện tích đất nông nghiệp tại khu vực Chằm Hú cho ông Cao Văn Thành với thời hạn 30 năm không được sự đồng ý của các hộ dân có đất và không đúng thẩm quyền. Trong quá trình sử dụng, ông Thành còn làm biến dạng diện tích đất của các gia đình (đổ đất, trồng cây lâu năm).

Những người đứng đơn đề nghị ông Thành trả lại diện tích đất đã được UBND xã giao năm 2008 cho các hộ dân thôn Cửa Ngòi. Hiện, nội dung này đang được Tòa án nhân dân huyện Sông Lô thụ lý giải quyết.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, thời gian tới, nếu vụ việc không được giải quyết dứt điểm dễ dẫn đến xảy ra tranh chấp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Hay một số công dân xã Phương Khoan, do ông Vũ Ngọc H đại diện kiến nghị: “Năm 2003, gia đình ông và một số hộ dân mua đất của UBND xã thông qua hình thức đấu giá. Nhưng sau đó xảy ra tranh chấp với các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi (tại khu vực UBND xã đã bán đấu giá), nên các hộ như gia đình ông H mặc dù đã mua đất nhưng không được sử dụng, không được cấp giấy CNQSDĐ.

Trước vụ việc phức tạp, kéo dài, đơn thư vượt cấp, năm 2019, Công an huyện đã chủ động, tích cực tham mưu UBND huyện, UBND xã Phương Khoan đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm tồn tại về đất đai. Cho đến nay đã không còn hiện tượng nhân dân kéo đi khiếu kiện các cấp.

Nhìn lại các vụ việc liên quan đến mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giữa người dân và một bộ phận cán bộ chính quyền xảy ra tại các địa phương trên địa bàn huyện Sông Lô thời gian qua vẫn chủ yếu liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai. Các lĩnh vực khác như môi trường, sắp xếp tái định cư… chiếm tỷ lệ mâu thuẫn không đáng kể.

Trao đổi về vấn đề này, thiếu tá Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “Nguyên nhân của tình hình trên, về mặt khách quan chủ yếu do cơ chế, chính sách, pháp luật, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa phương, gây khó khăn cho việc tổ chức thực hiện.

Nhưng xét về mặt chủ quan, do sự buông lỏng trách nhiệm, quản lý của một số chính quyền cơ sở. Trong quá trình thực thi công vụ còn chủ quan, lơ là, chưa làm hết chức trách, nhiệm vụ...

Khi thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhiều đơn vị, cơ quan chức năng, chính quyền một số xã còn có biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm khiến sự việc không được giải quyết triệt để, làm giảm lòng tin trong quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó, cũng phải kể đến một bộ phận người dân do thiếu hiểu biết pháp luật, dễ dàng bị các phần tử xấu kích động, lôi kéo, dụ dỗ. Những mâu thuẫn không được giải quyết kịp thời, thỏa đáng, để dồn nén lâu ngày, gây bức xúc trong nhân dân.

Để giải quyết vấn đề này, vai trò chính quyền cơ sở (cấp xã) đặc biệt quan trọng, phải thực sự sâu sát với quần chúng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của người dân để có phương hướng xử lý kịp thời, thích hợp mỗi khi có vụ việc phức tạp xảy ra. Đồng thời, trong công tác lãnh, chỉ đạo phải phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Với vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên được Công an huyện Sông Lô thực hiện đó là tập trung rà soát hệ thống chính trị cơ sở, đánh giá tình hình an ninh chính trị nội bộ tại các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Từ đó, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp những biện pháp củng cố hệ thống chính trị, trước mắt là ở những nơi có biểu hiện mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ, đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, lãnh đạo chủ chốt uy tín thấp.

Chủ động nắm bắt tình hình liên quan đến việc mất đoàn kết, dư luận trái chiều trong nội bộ, đơn thư khiếu nại, tố cáo phá hoại nội bộ; tình hình dư luận và các ý kiến đóng góp, kiến nghị của cán bộ, đảng viên, nhân dân; tổ chức các biện pháp xác minh đơn thư nặc danh phát sinh để chủ động tham mưu cho chính quyền các cấp giải quyết, ổn định tình hình.

Khánh Linh