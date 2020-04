Quyết liệt tấn công, trấn áp các loại tội phạm hình sự

Trước tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều giải pháp đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo ANCT, TTATXH.



Công an xã Thiện Kế (Bình Xuyên) tuyên truyền cho người dân về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Từ 15/12/2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 92 vụ phạm pháp hình sự (tăng 26 vụ so với cùng kỳ năm 2019), làm chết 3 người, bị thương 30 người, thiệt hại tài sản gần 2,6 tỷ đồng; đã điều tra làm rõ 84 vụ với 137 đối tượng, thu hồi tài sản hơn 1 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là các loại tội phạm như: Cố ý gây thương tích 22 vụ, làm bị thương 29 người; trộm cắp tài sản 44 vụ, thiệt hại tài sản hơn 1,5 tỷ đồng; giết người 3 vụ; hiếp dâm trẻ em 7 vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản 3 vụ…

Theo đánh giá của lực lượng công an, nguyên nhân xảy ra các vụ phạm pháp hình sự là từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, ghen tuông tình ái, lạm dụng các chất kích thích; ảnh hưởng của sách, báo, phim ảnh, game có tính bạo lực đã tác động tiêu cực đến thanh thiếu niên, từ đó, các thanh thiếu niên muốn thể hiện bản lĩnh, khẳng định cái "tôi", sống buông thả, sa ngã vào con đường phạm tội.

Mặt khác, tỉnh ta đang trong quá trình phát triển, nhiều khu công nghiệp nên nhu cầu nguồn lao động là rất lớn. Từ đó, những đối tượng lưu manh, có tiền án, tiền sự lợi dụng sơ hở trà trộn vào để thực hiện các hành vi trộm cắp; lợi dụng sự tin tưởng, nhẹ dạ của nạn nhân lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Phương thức, thủ đoạn của tội phạm hình sự đa dạng, thậm chí manh động, trắng trợn, mang tính chất côn đồ, bất chấp đạo lý và pháp luật.

Điển hình như: Khoảng 8h, ngày 16/1/2020, Công an xã Bồ Lý nhận được tin báo của gia đình chị Trần Thị Liên, thôn Tây Sơn, xã Bồ Lý về việc phát hiện chị Liên bị điện giật tại nhà ( phòng 101 nhà nghỉ Mạnh Hùng) sau đó đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, bước đầu xác định ngoài việc nạn nhân bị cháy ở tay do điện giật còn có dấu vết nghi vấn ở cổ tử thi, nghi bị bóp cổ. Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 17/1/2020, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Văn Lý (chồng của nạn nhân) về tội giết người để xử lý theo quy định.

Theo bản án, ngày 15/1/2020, Trần Văn Lý đi đòi nợ về nhà thì Liên bảo chồng đi mua ốc về ăn nhưng Lý không mua, xảy ra cãi vã. Do bực tức vì bị chị Liên xúc phạm, Lý đã vật ngã Liên ra giường và bóp cổ, hậu quả chị Liên tử vong. Nhằm che giấu hành vi phạm tội, Lý làm giả hiện trường bằng cách để chị Liên nằm dưới nền nhà, rồi lấy quạt sưởi, tháo mối nối hai đầu dây quạt ra, đặt phần dây hở lõi đồng vào lòng bàn tay phải chị Liên và cắm phích vào ổ; sau đó ra ngoài mua cháo, khi về nhà gọi mọi người đưa chị Liên đi cấp cứu.

Đó chỉ là 1 trong những vụ phạm pháp hình sự được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý liên quan đến tội phạm giết người.

Cùng với đó, thời gian gần đây, nổi lên vấn nạn trộm cắp tài sản. Quá trình điều tra, xác minh của cơ quan công an cho thấy, phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp ngày càng tinh vi, thời gian thực hiện không cố định, chủ yếu vào ban trưa, chiều tối, sáng sớm. Hoạt động theo nhóm, có sự cấu kết, móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài địa bàn để tẩu tán tài sản; sẵn sàng chống trả bằng các vũ khí nguy hiểm khi bị phát hiện. Các đối tượng này hầu hết là người nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự, lười lao động...

Để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý hiệu quả tội phạm nói chung và tội phạm hình sự nói riêng, Công an tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm nhằm nâng cao nhận thức của người dân, tự đề ra các biện pháp bảo vệ tài sản, tính mạng.

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung vào công tác điều tra, truy bắt tội phạm, xử lý tang vật liên quan đến trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”.

Tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATXH trên địa bàn, phát hiện, ngăn chặn ngay từ đầu khi có dấu hiệu nghi vấn phạm tội; phân công lực lượng theo dõi, bám sát địa bàn, kịp thời nắm chắc tình hình, các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân như tranh chấp về đất đai, kinh tế, từ đó, có các biện pháp giải quyết ngay từ cơ sở, không để bức xúc trong nhân dân; thường xuyên rà soát, lập danh sách những đối tượng có tiền án, tiền sự để theo dõi...

