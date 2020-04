Công an Tam Dương xử phạt gần 800 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Trong 3 tháng đầu năm 2020, Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Tam Dương đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt 798 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tạm giữ 114 phương tiện và 682 bộ giấy tờ xe vi phạm; tước giấy phép lái xe 48 trường hợp; nộp Kho bạc Nhà nước hơn 520 triệu đồng.



Các vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, không có giấy đăng ký và giấy phép lái xe, chở quá tải, vi phạm tốc độ…

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thời gian tới, Công an huyện Tam Dương tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành quy định của Luật Giao thông đường bộ; tăng cường các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, tập trung đông dân cư nhằm hạn chế và kiểm soát tình hình tai nạn xảy ra trên địa bàn. Cùng với đó, tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

Diệu Linh