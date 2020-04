Lợi dụng phát khẩu trang miễn phí, tuyên truyền Pháp luân công

Hiện nay, có một số đối tượng trên địa bàn tỉnh đang lợi dụng hoạt động phát khẩu trang miễn phí cho người dân để truyền giảng trái phép Pháp luân công (PLC) gây hoang mang trong cộng đồng và bất ổn ANTT.



Tài liệu các đối tượng dùng để tuyên truyền trái phép về PLC.



Ngày 15/2/2020, bà Trần Thị Minh Yên (SN 1959, đảng viên), Trần Thị Tô (SN 1959, giáo viên nghỉ hưu) cùng ở Tổ dân phố Đông Mướp; bà Nguyễn Thị Bào (SN 1949) ở Tổ dân phố Trong ngoài (thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên) cùng đến Xưởng may Triển Anh trên địa bàn phát khẩu trang miễn phí để phòng dịch Covid-19, kết hợp truyền giảng về “Pháp luân đại pháp” cho khoảng gần 20 người dân ở địa phương.

Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng công an huyện và thị trấn đã phối hợp thu giữ toàn bộ số tài liệu; đồng thời tuyên truyền để những người dân đã nhận tài liệu trái phép đó giao nộp lại cho công an. Hiện, công an huyện đang củng cố tài liệu liên quan để xử lý theo quy định.

Không chỉ trên địa bàn huyện Bình Xuyên, còn một số huyện, thành phố khác trong tỉnh, người dân cũng nhận được những tài liệu, tờ rơi tuyên truyền trái phép về PLC. Những người đi phát tờ rơi về PLC đều tham gia môn phái này từ khá lâu, thường trà trộn vào khu vực tập trung đông người như chợ, phía trước siêu thị, cổng các công ty vào thời điểm tan tầm và “đội lốt” hình thức phát khẩu trang miễn phí, nhưng mục đích chính là phát tài liệu PLC.

Anh Nguyễn Văn Quang (xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc) chia sẻ: “Trên tuyến đường Tỉnh lộ 305 chạy qua địa phận Yên Lạc, có một người phụ nữ khoảng 27 tuổi phát miễn phí cho tôi 3 chiếc khẩu trang và đưa 1 tờ rơi giới thiệu về PLC, trong đó có nội dung: Pháp luân đại pháp là gì, tài liệu học, bài tập… Không hiểu về bộ môn này, tôi cũng thấy lo sợ, về nhà bèn hủy đi”.

Pháp luân công không được Nhà nước công nhận là tôn giáo; với thủ đoạn hoạt động lôi kéo, dụ dỗ nhiều tín đồ, “cảm hóa về tư tưởng người dân”, cóp nhặt giáo lý từ đạo Phật, biến tướng thành những luận điệu trái với thuần phong mỹ tục. Tuy nhiên, lợi dụng thời điểm Covid-19 diễn biến phức tạp, các phần tử loan truyền rằng “chỉ ngồi tập thiền” và nghiên cứu qua các trang mạng về PLC là đủ tăng cường sức khỏe, chữa bách bệnh; phương pháp bảo vệ bản thân hữu hiệu hơn cả khẩu trang…”.

Với nhiều thủ đoạn tinh vi, hiện nay giáo phái PLC vẫn lén lút hoạt động. Theo Trung tá Nguyễn Văn Chính, Đội trưởng Đội An ninh nhân dân, Công an huyện Bình Xuyên: “Tăng cường kiểm tra, phát hiện hoạt động tụ tập sinh hoạt, tuyên truyền giáo lý trái phép, Công an huyện Bình Xuyên kiên quyết lập biên bản đình chỉ hoạt động, yêu cầu giải tán, thu giữ tài liệu không rõ nguồn gốc xuất bản; tùy theo mức độ vi phạm để xử lý theo quy định. Hoạt động của các đạo lạ, PLC trên địa bàn huyện thời gian qua cơ bản được kiểm soát, một số người tham gia PLC đã từ bỏ”.

Cùng với đó, các cấp chính quyền, Công an tỉnh đã vào cuộc vận động, tuyên truyền để những người đang tham gia PLC hiểu, ký cam kết từ bỏ; xử phạt vi phạm hành chính những đối tượng phát tài liệu, sách, đĩa CD, VCD, thẻ PLC trái phép. Trước những hệ lụy từ PLC, người dân cần cảnh giác cao độ về những thủ thuật tuyên truyền của các đối tượng này.

Bài, ảnh: Nghĩa Thành