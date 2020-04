Siết chặt quản lý cư trú trên địa bàn huyện Lập Thạch

Mặc dù huyện Lập Thạch chưa phát hiện trường hợp dương tính với Covid-19 nhưng trước tốc độ lây lan nhanh chóng của dịch bệnh, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống. Trong đó, công tác quản lý cư trú được lực lượng công an thực hiện nghiêm túc để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các trường hợp có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng cũng như phát hiện các hành vi phạm pháp luật.

Công an huyện Lập Thạch kiểm tra cư trú tại các hộ gia đình và nhà trọ trên địa bàn. Ảnh: Trường Khanh

Bám sát văn bản chỉ đạo của các cấp, Công an huyện Lập Thạch triển khai các giải pháp theo phương châm “đến từng nhà, rà từng hộ” để nắm tình hình lưu trú của người nước ngoài, công dân Việt Nam sinh sống, công tác, du lịch từ các vùng, nước có dịch trở về, từ đó sàng lọc trường hợp nghi ngờ và thực hiện cách ly y tế kịp thời.

Từ ngày 9/2/2020 đến nay, có 9 người nước ngoài nhập cảnh, tạm trú trên địa bàn huyện; có gần 40 công dân học tập, sinh sống, làm việc từ các nước có dịch hoặc đi qua vùng dịch trở về. Hiện, các trường hợp này đang thực hiện việc cách ly y tế theo quy định, sức khỏe đều bình thường. Có một số trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly được trở về với gia đình.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của Covid-19, để thực hiện tốt công tác phòng chống, hạn chế lây lan dịch bệnh, Công an huyện thành lập 20 tổ công tác cùng công an các xã, thị trấn tập trung rà soát và cập nhật thường xuyên tình hình công dân từ nước ngoài, vùng dịch trở về địa phương để có biện pháp quản lý, giám sát, theo dõi y tế.

Chỉ đạo công an cơ sở đến từng nhà dân có người thân học tập, sinh sống từ các nước, vùng có dịch trở để tuyên truyền, vận động hạn chế đi lại, tiếp xúc với nhiều người, yêu cầu khi đi khỏi địa phương phải báo cáo với chính quyền.

Nắm chắc tình hình các trường hợp về từ vùng có dịch, nhất là những người mang quốc tịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý hiện đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn… để phối hợp với Trung tâm Y tế huyện triển khai các biện pháp cách ly, điều trị, không để lây lan dịch bệnh.

Công an huyện tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nội dung công tác đăng ký quản lý cư trú theo Luật Cư trú để người dân nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về cư trú. Nhất là khi phát hiện trường hợp học tập, sinh sống trở về từ nước, vùng dịch mà chưa thực hiện biện pháp cách ly y tế theo quy định phải báo cáo với chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý, không để lọt người nào có nguy cơ nhiễm bệnh trong cộng đồng.

Tổ chức ký cam kết với các cơ sở lưu trú thực hiện các biện pháp phòng dịch; chấp hành các quy định trong lĩnh vực đăng ký, quản lý tạm trú đối với người nước ngoài theo quy định của Luật Cư trú; thông tin về bệnh nhân nghi ngờ mắc hoặc mắcCovid-19 cũng như những trường hợp người nước ngoài cư trú trái phép trên địa bàn.

Công an huyện tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn công an cơ sở thực hiện công tác đăng ký quản lý cư trú; yêu cầu người dân cam kết chấp hành nghiêm việc khai báo tạm trú, tạm vắng. Qua công tác quản lý cư trú, lực lượng công an đã phát hiện, kịp thời xử lý các đối tượng lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý để thực hiện hành vi mua, bán và sử dụng trái phép chất ma túy, đánh bạc, mại dâm… đem lại bình yên cho nhân dân.

Bên cạnh công tác nắm hộ, nắm người, công an các địa phương còn phát huy hiệu quả của các mô hình nhân dân tự quản về ANTT trong công tác quản lý tạm trú, giúp lực lượng công an nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng, di biến động của nhân khẩu tạm trú trên địa bàn.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, tích cực, Công an huyện Lập Thạch cùng với các cấp, các ngành và chính quyền địa phương đang nỗ lực thực hiện song song nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 và giữ gìn ANTT.

Bên cạnh các biện pháp của ngành chức năng, người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm cũng như chung sức, đồng lòng thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội.

Lê Thảo