Đẩy lùi tội phạm kinh tế trên địa bàn thành phố Phúc Yên

Thời gian qua, hoạt động của tội phạm kinh tế, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Phúc Yên cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế ngày càng phát triển thì các đối tượng tội phạm cũng lợi dụng để hoạt động ngày càng phức tạp và tinh vi hơn. Để ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm kinh tế, Công an thành phố Phúc Yên chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phòng, ngừa tội phạm có hiệu quả.



Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Phúc Yên bàn phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế



Nằm ở vị trí gần thủ đô Hà Nội, có nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua, trên địa bàn có hơn 50 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học chuyên nghiệp và dạy nghề, là điều kiện thuận lợi để thành phố Phúc Yên khai thác các thế mạnh, phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, Phúc Yên cũng là địa bàn trung chuyển để các đối tượng lợi dụng sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng… Bên cạnh đó, thời gian qua, trên địa bàn 2 xã Ngọc Thanh và Cao Minh, một số cá nhân, tổ chức lợi dụng sự lơi lỏng trong quản lý của địa phương để khai thác đất trái phép...

Để kiểm soát, đẩy lùi tội phạm kinh tế trên địa bàn, Công an thành phố Phúc Yên chỉ đạo lực lượng bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với công an các xã, phường, các ngành chức năng quản lý địa bàn kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không đảm bảo VSATTP, khai thác đất trái phép…

Công an thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả, hàng hóa không đảm bảo VSATTP; các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, môi trường… bằng nhiều nội dung, hình thức; tổ chức cho các doanh nghiệp, đơn vị, hộ kinh doanh ký cam kết không vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Do thực hiện quyết liệt các biện pháp trên, hoạt động tội phạm kinh tế, môi trường ở địa phương từng bước được ngăn chặn và kiểm soát chặt chẽ. Từ năm 2019 đến nay, Công an thành phố Phúc Yên phát hiện, bắt giữ, xử lý 78 vụ với 91 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường. Công an thành phố ra quyết định khởi tố 6 vụ với 12 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 72 vụ với 79 tổ chức, cá nhân. Tổng số tiền xử phạt gần 345 triệu đồng.

Đặc biệt, liên quan đến công tác phòng, chống Covid - 19, Công an thành phố Phúc Yên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6 nắm tình hình, kịp thời phát hiện các công ty, cơ sở kinh doanh vật tư, thiết bị y tế có hành vi đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt tạo sự khan hiếm các mặt hàng khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, thuốc tăng sức đề kháng… nhằm mục đích đẩy giá lên cao để trục lợi.

Qua công tác nắm bắt tình hình cơ sở, Công an thành phố Phúc Yên phát hiện Nhà thuốc Phương Anh có địa chỉ tại phường Hùng Vương lợi dụng dịch bệnh để tăng giá khẩu trang y tế từ 80.000 đồng/1 hộp lên 200.000 đồng/hộp. Công an thành phố đã lập biên bản và tạm giữ 300 khẩu trang y tế và chuyển Đội Quản lý thị trường số 6 tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Phúc Yên cho biết: “Hiện nay, tội phạm liên quan đến kinh tế trên địa bàn thành phố nổi lên là những vi phạm pháp luật về VSATTP, buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại…

Qua thực tế công tác đấu tranh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ đã phát hiện các vi phạm chủ yếu như: Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm không có đầy đủ giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP, vệ sinh môi trường; kinh doanh, giết mổ sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ; sử dụng nguyên liệu, các chất bị cấm, các chất phụ gia, hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ để sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm; vận chuyển, kinh doanh thực phẩm nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không qua kiểm dịch, không đảm bảo chất lượng VSATTP…”

Để đấu tranh, ngăn chặn và kiểm soát loại tội phạm này, thời gian tới, Công an thành phố Phúc Yên tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, phường tăng cường công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền kịp thời có giải pháp đấu tranh tội phạm kinh tế hiệu quả.

Bài, ảnh: Thu Nhàn