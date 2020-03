Các lối đi qua đường sắt do người dân tự mở đều vi phạm hành lang an toàn đường sắt và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT). Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt. Theo đó, các ngành chức năng trong tỉnh đã và đang thực hiện các giải pháp kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo không phát sinh đường ngang dân sinh tự mở qua đường sắt và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn các lối đi tự mở này vào năm 2025.



Cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông tại các lối đi tự mở qua đường sắt (ảnh chụp tại lối đi tự mở đoạn Km 55+920, Km 56+106 thuộc xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên)



Tuyến đường sắt đi qua địa phận tỉnh có 8 cầu đường sắt, 17 đường ngang hợp pháp; 25 lối đi tự mở, trong đó có 16 lối đi mở trái phép qua đường sắt (có lực lượng quần chúng tự nguyện gác chốt cảnh giới) và 9 lối đi tự mở trái phép qua đường sắt không có lực lượng phòng vệ.

Các lối đi tự mở qua đường sắt có từ nhiều năm nay đều không đủ điều kiện ATGT đường sắt. Thời gian qua, mặc dù các ngành chức năng đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo trật tự ATGT đường sắt, nhưng tại các địa điểm đường ngang này vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Trên địa bàn xã Định Trung (thành phố Vĩnh Yên) có 2 lối đi tự mở đường sắt tại Km 55+920 và Km 56+106 , những lối đi trên luôn có lưu lượng phương tiện xe máy qua lại rất lớn. Lối đi này đường nhỏ, hẹp có độ dốc lớn, khó đi, nhiều người bị té ngã khi lên xuống dốc, nhưng do thuận tiện, người dân vẫn bất chấp nguy hiểm vượt qua đường ngang để sang đường. Trước nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông, cơ quan chức năng vào cuộc xử lý như cắm biển chú ý tàu hỏa, thu hẹp lối đi, bố trí lực lượng tự nguyện gác 24/24h...

Ông Hoàng Duy Hân, Bí thư Đảng ủy xã Định Trung cho biết: Tình trạng đường ngang dân sinh tự mở có từ nhiều năm nay. Hai lối đi mở giao cắt với đường chạy song song với đường sắt có mật độ giao thông cao là một nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt.

Nhằm khắc phục nguy cơ mất ATGT đường sắt, tiến tới xóa bỏ các lối đi dân sinh tự phát trên địa bàn, chính quyền xã đã có những giải pháp như rào chắn, thu hẹp các lối đi này; bố trí để người và phương tiện giao thông đi theo các lối đi khác; tích cực tuyên truyền đến người dân chấp hành các quy định pháp luật về trật tự ATGT đường sắt; kiểm soát chặt chẽ các lối đi tự mở để có biện pháp khắc phục, xử lý, đảm bảo đi lại thuận tiện, an toàn cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Đội trưởng Đội tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cho biết: Hiện nay, công tác xóa bỏ lối đi tự mở gặp nhiều khó khăn do ý thức của những người dân sống quanh các tuyến đường sắt. Với suy nghĩ thuận tiện cho việc đi lại nên người dân cố tình không chấp hành các quy định pháp luật về ATGT đường sắt, thậm chí sẵn sàng phá bỏ những hệ thống rào chắn, cột giới hạn an toàn mà ngành đường sắt đã xây dựng…

Vì vậy, bên cạnh công tác tuyên truyền và xây dựng các mô hình tự quản, lực lượng công an tiến hành rà soát, xác định các vị trí đường sắt giao nhau với đường bộ không phù hợp với các quy định của Luật Đường sắt, các lối đi tự mở; chủ động tham mưu UBND các cấp thực hiện các biện pháp đảm bảo ATGT.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn lực lượng quần chúng tự nguyện tham gia bảo đảm trật tự ATGT tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt không có rào chắn, đặc biệt là vào các giờ tàu đi qua. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Công an tỉnh về tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự ATGT đường sắt… góp phần đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn.

Với mục tiêu đến năm 2025 các địa phương phải xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở, các ngành chức năng cần tiếp tục có biện pháp xử lý dứt điểm sự tồn tại của các đường ngang, lối đi tự mở qua đường sắt, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT đường sắt nhằm nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông; cắm biển cảnh báo, làm hàng rào bảo vệ; phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng phương án làm tuyến đường gom dọc theo đường sắt để người dân đi qua đường sắt tại các điểm mở chính thức.

Bài, ảnh: Minh Thu