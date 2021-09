Luận điệu "ngược đời" của linh mục Đặng Hữu Nam khi cổ xúy người dân không tiêm vaccine

Trong thời gian vừa qua, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trên cả nước đã đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine cho người dân nhằm tạo ra lá chắn hiệu quả trong việc đẩy lùi đại dịch Covid-19. Tất cả các loại vaccine đang triển khai đều được Bộ Y tế cấp phép sử dụng, đảm bảo an toàn, hiệu quả.



Đảng, Nhà nước, Chính phủ ta nỗ lực từ nhiều nguồn khác nhau để người dân được tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: TTXVN

Để có được số lượng vaccine quý giá như hiện nay, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ ta nỗ lực từ nhiều nguồn khác nhau, không câu nệ hình thức, ngoại giao song phương hay đa phương, gặp gỡ trực tiếp, điện đàm hay viết thư cho lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp để huy động ngày càng nhiều vaccine đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trong nước. Người dân cũng đang tích cực, phấn khởi hưởng ứng đi tiêm để đảm bảo an toàn cho bản thân, sớm đạt miễn dịch cộng đồng, sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Tuy nhiên, đi ngược lại với mục tiêu cao cả đó, gần đây, linh mục Đặng Hữu Nam có nhiều lời lẽ, luận điệu trên trang cá nhân xuyên tạc, kích động chủ trương đúng đắn đó.

Gần đây, Đặng Hữu Nam đưa lên trang cá nhân hình ảnh chụp tờ A4 Danh sách rà soát tiêm chủng vaccine phòng covid-19 của một tổ dân phố ở TP Hà Nội và những dòng chữ của hai cá nhân cá biệt không muốn tiêm với lý do rất “ngược đời” và không đúng sự thật như: Tin ở miễn dịch tự nhiên hơn, các loại vaccine chưa đủ điều kiện để được gọi là… vaccine. Thế mà, Đặng Hữu Nam lại tung hô, cổ xúy, ca ngợi những người này là “sáng suốt” và cho rằng, “Người dân hiểu biết và bản lĩnh”, xã hội sẽ sớm thay đổi(!). Trong một số bài viết khác, Nam còn kích động, chính trị hóa vấn đề vaccine, phân biệt vaccine này với vaccine khác, xuyên tạc nỗ lực của lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết mình lo cho dân trong ngoại giao vaccine…

Có thể thấy rằng, luận điệu của Đặng Hữu Nam chẳng những xảo trá, phản khoa học mà còn vô lương tâm khi cố tình xúi giục người dân không tiêm vaccine. Bởi lẽ, sự cần thiết, tác dụng của tiêm vaccine là điều đã được cả thế giới thừa nhận, các nhà khoa học đã chứng minh và Tổ chức Y tế thế giới đã khuyến cáo tất cả các quốc gia. Vậy mà Đặng Hữu Nam lại cho rằng không tiêm vaccine là “sáng suốt” thì phải chăng vị linh mục này muốn người dân đi vào con đường u tối do dịch bệnh?

Điều nực cười hơn là những luận điệu hô hào bất nhân, vô chính phủ đó vẫn được Việt Tân và một số trang mạng nhai lại, một số đối tượng hưởng ứng bằng những bình luận xuyên tạc.

Cần phải nói thêm rằng, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các nhà nghiên cứu và nhà phát triển đã cùng lúc thực hiện những giai đoạn khác nhau, đồng thời vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về khía cạnh an toàn và lâm sàng. Ngoài ra, thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu về những loại virus tương tự virus gây ra Covid-19 cũng đã góp phần đẩy nhanh tiến độ phát triển. Tất cả những điều trên đã góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển vaccine mà vẫn đảm bảo tính nghiêm ngặt của nghiên cứu và sự an toàn của vaccine. Mới đây, trong cuộc làm việc với Bộ Y tế Việt Nam, Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, ông Kidong Park cũng đã khẳng định tất cả các loại vaccine Covid-19 đã được tổ chức này phê duyệt đều đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Hành vi của Đặng Hữu Nam đưa ra những thông tin mà mới nghe qua tưởng như khách quan, nhưng thực chất là gây hoang mang dư luận, cản trở chiến dịch tiêm chủng vaccine, làm chậm trễ thời gian vàng để chúng ta có thể đạt được miễn dịch cộng đồng.

Ai cũng biết vaccine là cứu cánh để cuộc sống trở lại bình thường. Giữa lúc dịch bệnh như một cơn đại hồng thủy càn quét mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội, còn gì bất nhân hơn việc xúi giục đồng bào mình từ bỏ “tấm khiên bảo vệ” vốn rất khó khăn mới có được? Dã tâm đen tối, thâm độc của Đặng Hữu Nam và những đối tượng chống phá cổ súy cho y chắc chắn sẽ thất bại trước sự tỉnh táo, sáng suốt của người dân.

Tạ Ngọc (Theo Báo QĐND online, ngày 29/9/2021)