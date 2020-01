Công an huyện Sông Lô: Xử phạt hơn 3.200 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Năm 2019, Đội CSGT Công an huyện Sông Lô tổ chức 825 ca tuần tra kiểm soát giao thông, phát hiện và lập biên bản 3.520 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tạm giữ có thời hạn 597 phương tiện, 2.943 bộ giấy tờ xe; tước giấy phép lái xe có thời hạn 330 trường hợp.



Các hành vi vi phạm chủ yếu: Không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; không có giấy phép lái xe; không có đăng ký xe; chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ; vi phạm nồng độ cồn; chở hàng quá trọng tải cho phép; không chấp hành hiệu lệnh của CSGT... Đội đã ra quyết định xử phạt hành chính 3.247 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, Đội CSGT Công an huyện tổ chức 24 buổi tuyên truyền, PBGDPL về Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, thu hút hơn 9.200 lượt người tham gia; cấp phát 175 đĩa CD tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ và các quy định về đảm bảo TTATGT do Công an huyện biên soạn đến 175 thôn dân cư, TDP để phát thanh, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

Tổ chức tuyên truyền và ký cam kết không vi phạm TTATGT và không vi phạm hành lang an toàn giao thông đối với các chủ bến bãi khai thác, kinh doanh VLXD, chủ xe, lái xe chuyên chở VLXD; lái xe hợp đồng chuyên chở công nhân, học sinh; các hộ dân sinh sống, kinh doanh buôn bán dọc tuyến Tỉnh lộ 307, 307B, đê tả Sông Lô thuộc địa phận các xã: Tân Lập, Nhạo Sơn, Đồng Quế, Lãng Công, Đôn Nhân, Hải Lựu và thị trấn Tam Sơn...

Ngô Tuấn Anh