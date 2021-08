Cảm kích tinh thần vì nhân dân phục vụ của chiến sĩ công an

Đúng dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2021), Giám đốc Công an tỉnh nhận được thư của chị Bùi Thị Bích Phượng, ở thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường bày tỏ niềm xúc động, lòng cảm kích trước tinh thần trách nhiệm vì sự bình yên của nhân dân của CBCS Công an xã Đạo Tú, huyện Tam Dương.



Chị Phượng là cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Tam Dương. Sáng 3/8, chị được lãnh đạo phân công giao dịch tại quầy số 7.

Trong buổi sáng đó, có một khách hàng đến rút 41.950.000 đồng, nhưng do sơ suất, chị Phượng đã chi cho khách hàng này 49.950.000 đồng, thừa 8 triệu đồng so với yêu cầu của khách hàng. Sau khi phát hiện ra sai sót, ngay trong ngày hôm đó, chị Phượng đã cùng Trưởng phòng kế toán và Phó Giám đốc ngân hàng trực tiếp tìm gặp khách hàng làm việc.

Tuy nhiên, mặc dù các cán bộ ngân hàng đã kiên trì vận động hai lần nhưng người khách vẫn kiên quyết không thừa nhận việc được chi thừa 8 triệu đồng. Chị Phượng rất buồn vì nghĩ không thể lấy lại được số tiền đó, cũng có nghĩa chị sẽ phải đền số tiền trên cho ngân hàng, trong khi điều kiện của chị cũng không phải khá giả.

Ngoài ra, nếu không làm rõ sự việc thì còn ảnh hưởng đến uy tín của chị trong công việc. Trăn trở lo âu, cuối cùng chị Phượng quyết định trình báo sự việc với Công an xã Đạo Tú.

Sau khi xác minh thấy nội dung trình báo là có cơ sở, Thượng úy Trần Văn Quyết, Phó trưởng Công an xã Đạo Tú trực tiếp đến nhà khách hàng kia để tuyên truyền, vận động, thuyết phục người này trả lại tiền thừa cho ngân hàng.

Sau nhiều lần vận động không đạt được kết quả, đồng chí Quyết vừa tiếp tục kiên trì thuyết phục, đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để thu thập chứng cứ chứng minh người khách đã nhận thừa 8 triệu đồng của ngân hàng.

Trước những bằng chứng không thể phủ nhận, ngày 8/8, gia đình người khách hàng đã thừa nhận được ngân hàng chi thừa tiền và giao nộp 8 triệu đồng cho đồng chí Quyết.

Nhận lại số tiền tưởng như đã mất, chị Phượng rất cảm kích, xúc động vì tinh thần làm việc trách nhiệm của Thượng úy Trần Văn Quyết.

Trong lá thư gửi Giám đốc Công an tỉnh, chị viết: “Cảm ơn ông Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã đào tạo, rèn luyện CBCS Công an tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, Công an huyện Tam Dương nói riêng xứng đáng với 6 điều Bác Hồ dạy CAND, "CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ" mang lại sự yên bình, tạo niềm tin cho cơ quan, tổ chức và nhân dân chúng tôi”.

