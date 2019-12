Công an thành phố Phúc Yên: Bước đầu triển khai có hiệu quả đợt cao điểm bảo vệ Tết Canh Tý 2020

Ngay sau khi Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu Xuân năm 2020, Công an thành phố Phúc Yên đã triển khai thực hiện nghiêm túc, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.



Để thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán, Công an thành phố Phúc Yên đã tổ chức triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm với quyết tâm bảo đảm tốt tình hình ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn khách của Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc tại địa phương, góp phần giúp nhân dân vui Xuân, đón Tết vui tươi, an toàn.

Với tinh thần quyết tâm cao, những ngày đầu ra quân triển khai thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tình hình ANTT trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm đã được thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt với những giải pháp tích cực, phát huy tác dụng, hiệu quả.

Sau 10 ngày ra quân tấn công trấn áp tội phạm, Công an thành phố Phúc Yên đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ, với 5 đối tượng liên quan đến mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; 5 vụ, với 14 đối tượng có hành vi đánh bạc; 2 vụ, với 2 đối tượng vi phạm về gian lận thương mại; 3 vụ, 3 đối tượng vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm; 1 vụ, với 1 đối tượng tàng trữ hàng cấm, thu giữ gần 12 kg pháo; bắt 1 đối tượng truy nã, đưa 1 đối tượng vào cơ sở cai nghiện, vận động 1 trường hợp giao nộp kịch điện.

Thời gian tới, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Công an thành phố Phúc Yên tiếp tục triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường lực lượng hướng về cơ sở nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động phát hiện, xử lý tốt các vụ việc ngay tại cơ sở.

Cùng với toàn lực lượng Công an tỉnh, Công an thành phố Phúc Yên thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, bố trí quân số ứng trực để bảo đảm ANTT cũng như giải quyết, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra, không để bị động, bất ngờ, góp phần đem lại cho nhân dân một cái Tết đầm ấm, an lành và hạnh phúc.

Minh Ánh - Lan Hương

(Công an tỉnh)