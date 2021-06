Đằng sau thủ đoạn “gắp lửa bỏ tay người”

Thông qua các nền tảng mạng xã hội (MXH) như YouTube, Facebook... các thế lực thù địch đang thực hiện chiến dịch truyền thông “gắp lửa bỏ tay người”, xuyên tạc, bôi nhọ một số tướng lĩnh, nguyên cán bộ cấp cao trong quân đội. Mục đích chúng hướng tới là hạ bệ thần tượng, làm mất uy tín đội ngũ cán bộ quân đội, gây chia rẽ mối quan hệ đoàn kết đồng chí, đồng đội, phá hoại giá trị bản sắc Bộ đội Cụ Hồ.



Nhận diện thủ đoạn, hiểu rõ bản chất nham hiểm của các thế lực thù địch để có phương pháp đấu tranh làm thất bại chiến dịch chống phá trên không gian mạng là trách nhiệm, bổn phận của mọi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và người dùng MXH yêu nước...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) giúp nhân dân huyện Tây Giang dựng lại nhà sau bão số 9 (10-2020)

Thấy gì từ chiến dịch xuyên tạc trên không gian mạng

Sau khi một số đồng chí tướng lĩnh, cán bộ cấp cao các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cán bộ thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nghỉ chờ hưu, trên các nền tảng MXH, nhất là YouTube, Facebook... liên tục xuất hiện các bài viết, video có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ, hạ bệ uy tín. Số lượng các sản phẩm truyền thông độc hại này xuất hiện với tần suất lớn, lan truyền trên MXH gây bức xúc dư luận. Nhiều người dùng MXH, nhất là đội ngũ cựu chiến binh, cán bộ các cấp trong quân đội và cán bộ, công nhân viên chức... đã lên tiếng đấu tranh, bác bỏ các luận điệu sai trái này ngay trong các diễn đàn trên MXH. Với thái độ tỉnh táo, mang ý thức xây dựng, đại đa số người dùng MXH có trách nhiệm đều hiểu rõ, những hình thức, nội dung do các thế lực thù địch thực hiện nhắm vào hàng ngũ tướng lĩnh, nguyên cán bộ cấp cao trong quân đội, đều là chiêu bài ngụy tạo chứng cứ, nói không thành có, bóp méo, bôi đen... Chúng đẩy vấn đề lên thành một chiến dịch truyền thông để gây nhiễu thông tin, nhiễu loạn môi trường tương tác trên không gian mạng, kích động, lôi kéo dư luận, hòng gây mất ổn định chính trị và an ninh trật tự trong bối cảnh cả nước đang tập trung nguồn lực cao nhất đẩy lùi đại dịch Covid-19... Đây là những phương thức của chiến lược “diễn biến hòa bình”, hướng đến mục tiêu chống phá quân đội, chống phá Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, gây mất niềm tin trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân.

Có thể nhận diện thủ đoạn của các thế lực thù địch và đối tượng phản động nhắm vào hàng ngũ tướng lĩnh, nguyên cán bộ cấp cao trong quân đội trên không gian mạng như sau:

Về hình thức, ngoài những bài viết, chúng sử dụng chủ yếu là các video. Chúng sử dụng phần mềm chỉnh sửa, cắt cúp, gán ghép hình ảnh các đồng chí lãnh đạo cấp cao và nguyên lãnh đạo cấp cao của quân đội làm hình ảnh nền, sắp xếp, trình bày theo ý đồ xuyên tạc. Những cái gọi là “phóng sự truyền hình”, thực chất chỉ là thủ thuật lấy hình ảnh, clip về hoạt động của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao trong quân đội đã được báo chí, truyền thông đăng tải rồi cắt ghép, sắp xếp, làm nền cho lời bình xuyên tạc. Chiêu bài này thực chất là kiểu ngụy tạo chứng cứ để lừa bịp những người nhẹ dạ cả tin. Điều đáng nói là những thứ rác truyền thông này lại xuất hiện, lan truyền với tần suất khá dày trên MXH, khiến môi trường văn hóa không gian mạng bị vấy bẩn, ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và công chúng.

Về nội dung, những cái gọi là “tin mật”, “nguồn tin riêng”, “nguồn tin đáng tin cậy”, “tin từ nội bộ”... mà các thế lực thù địch, phần tử phản động rêu rao, thực chất là mớ thông tin ngụy tạo, nhảm nhí, nhằm mục đích giật gân, câu view. Bằng thủ đoạn xảo quyệt, chúng tung tin thất thiệt bôi nhọ đời tư, xuyên tạc tình hình vợ con, gia đình, giải quyết quan hệ đối ngoại... của một số đồng chí tướng lĩnh, nguyên lãnh đạo cấp cao của Quân đội ta nhằm gây nhiễu dư luận trên không gian mạng.

Bản chất phía sau những thủ đoạn chống phá

Một câu hỏi được nhiều người dùng MXH đặt ra là, tại sao các thế lực thù địch lại thực hiện chiến dịch truyền thông chống phá nhằm vào một số đồng chí tướng lĩnh, cán bộ cấp cao chủ chốt của quân đội vừa mới nghỉ chờ hưu trong thời điểm này?

Không khó để trả lời cho vấn đề này. Việc ngụy tạo chứng cứ, tung tin thất thiệt nhằm bôi nhọ, hạ bệ thần tượng, triệt hạ uy tín cá nhân chính là chiêu bài “một mũi tên trúng nhiều đích” mà các thế lực thù địch đã quen sử dụng lâu nay.

Trong chiến dịch chống phá lần này, đích thứ nhất chúng hướng tới là với chiêu thức “lộng giả thành chân”, chúng muốn lèo lái dư luận theo hướng, nội bộ lãnh đạo cấp cao của quân đội đang có “vấn đề”, mâu thuẫn, mất đoàn kết...?! Thông qua luận điệu xảo trá, chúng xuyên tạc, kích động để cán bộ, chiến sĩ LLVT và công chúng hiểu sai lệch về mối quan hệ giữa cán bộ đương chức với các đồng chí đã nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu. Thời gian qua, một số cán bộ, nguyên cán bộ cấp cao của quân đội vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật bị xử lý, truy tố. Lợi dụng vấn đề này, chúng nhân cơ hội ra sức xuyên tạc, bôi đen tình hình nội bộ quân đội, công kích, phá hoại mối quan hệ đoàn kết đồng chí, đồng đội, bóp méo truyền thống văn hóa Bộ đội Cụ Hồ; hạ thấp uy tín của quân đội trong tình hình mới.

Đích thứ hai, đó là xuyên tạc, phá hoại chủ trương hiện đại hóa quân đội theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Để hiện đại hóa quân đội thành công, phải bắt đầu bằng chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chọc mũi tên chống phá vào hàng ngũ tướng lĩnh, cán bộ cấp cao của quân đội chính là chúng muốn đánh ta trên lĩnh vực tư tưởng chính trị từ trong đánh ra, từ trên đánh xuống. Đây là chiêu bài nham hiểm của chiến lược “diễn biến hòa bình” được các thế lực thù địch thực hiện, ngày càng diễn biến điên cuồng.

Đích thứ ba, đó là gây xói mòn lòng tin, phá vỡ mối quan hệ đoàn kết giữa quân với dân. Trong giai đoạn đất nước tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, hội nhập với phương châm tự lực, tự cường, hướng tới mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước hùng cường dưới sự lãnh đạo của Đảng, việc giữ vững ổn định chính trị đất nước là nhân tố có ý nghĩa quyết định. Để giữ vững ổn định chính trị, phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Các thế lực thù địch hiểu rõ, Quân đội ta chính là thành trì vững chắc về chính trị, tư tưởng của Đảng và nhân dân. Để phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng nhắm vào trận địa tư tưởng trong quân đội, xuyên tạc, phá hoại từ trung tâm bộ máy lãnh đạo. Đây là chiêu bài “rút gạch chân tường” hướng đến mục tiêu làm sụp đổ hệ tư tưởng của Đảng.

Đích thứ tư, mang tính thời sự, đó là gây rối ren về chính trị, tư tưởng trong cán bộ, chiến sĩ LLVT, làm suy yếu lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, lôi kéo, xúi giục nhân dân phủ nhận vai trò của quân đội. Phá hoại trận địa tư tưởng trong quân đội cũng chính là cách các thế lực thù địch hướng tới nhằm cản trở quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Lấy xây để chống, không bàng quan, vô cảm

Đằng sau chiêu bài “gắp lửa bỏ tay người” nêu trên là cả một hệ thống phương thức, thủ đoạn nằm trong chiến dịch truyền thông chống phá trên không gian mạng, được các thế lực thù địch móc nối, cấu kết với các phần tử cơ hội, bất mãn, phản động chuẩn bị công phu, lên kế hoạch thực hiện bài bản. Bởi vậy, trước những sản phẩm truyền thông xấu độc trên không gian mạng, người dùng MXH, nhất là cán bộ, đảng viên, công dân yêu nước cần giữ thái độ bình tĩnh, không hoang mang, dao động. Chúng ta tuyệt đối không bàng quan, vô cảm trước sự tấn công của các loại thông tin xấu độc, nhưng cũng cần tránh phản ứng thái quá kiểu đôi co, cãi vã, chửi bới phản cảm. Bởi, đôi co, chửi bới trên MXH cũng là cách gián tiếp giúp các đối tượng chống phá đánh bóng tên tuổi, tăng lượt view, like cho các sản phẩm truyền thông độc hại của chúng. Với không ít đối tượng, đây là cách kiếm tiền bất chấp đạo lý.

Cách tốt nhất để bài trừ thông tin xấu độc là nhất quán quan điểm lấy xây để chống, lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Khi Quân đội ta là một khối thống nhất cao về tư tưởng, vững mạnh từ mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị, từ mỗi cán bộ, chiến sĩ, thì không một thế lực nào có thể phá vỡ được sức mạnh đoàn kết, thống nhất được hun đúc từ truyền thống vẻ vang Bộ đội Cụ Hồ.

Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT, các cấp hội cựu chiến binh, các tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị các cấp... cần thường xuyên, liên tục giáo dục, nhắc nhở, nâng cao ý thức và văn hóa dùng MXH cho cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh, đảng viên, công nhân viên chức, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh... Để có biện pháp đấu tranh phù hợp, cán bộ chức năng các cấp cần phân tích, quy nạp các nội dung, phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch thành các vấn đề, thông qua các hình thức tuyên truyền giúp cán bộ, chiến sĩ và công chúng nhận rõ bản chất, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đó cũng là biện pháp giúp người dùng MXH có trách nhiệm, nâng cao ý thức cảnh giác, nâng cao khả năng miễn nhiễm trước sự xâm nhập, tấn công của các thông tin xấu độc, sai trái, chặn đứng mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

“Gắp lửa bỏ tay người” là thành ngữ, cách nói ẩn dụ để lên án những kẻ có hành vi đặt điều, vu khống, gieo tai vạ cho người khác một cách đê tiện, độc ác, bất chấp đạo lý. Từ xa xưa, ông bà ta đã răn dạy con cháu, đặt điều, vu oan giá họa là một loại trọng tội, trời không dung, đất không tha. Thấu hiểu như thế để người dùng MXH tự nâng cao ý thức, đừng ai tỏ thái độ a dua, tán dương, hùa theo những thứ rác rưởi, độc hại, phản văn hóa trên không gian mạng...

Tạ Ngọc (Theo Báo QĐND online, ngày 28/6/2021)