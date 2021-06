Ấn tượng với "sao vuông" ở huyện biên giới Mường Lát

Huyện Mường Lát (Thanh Hóa) có đường biên giới khoảng 103km, 7/8 xã, thị trấn, 33/88 thôn, bản giáp với nước bạn Lào... Để ngăn chặn tình trạng buôn lậu và nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, Tiểu đội dân quân thường trực, Ban CHQS huyện Mường Lát đã tham gia cùng lực lượng công an, biên phòng trên địa bàn tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đường biên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.



Dân quân thường trực huyện Mường Lát cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra, kiểm soát địa bàn biên giới

Tháng 6, tiết trời miền tây xứ Thanh nắng như lửa đốt, những cơn gió Lào thổi mạnh kéo theo hơi nóng, bụi đất phả vào rát thịt da. Men theo những con suối rồi vượt qua những bìa rừng, lực lượng dân quân thường trực của Ban CHQS huyện Mường Lát vẫn cùng với cán bộ, chiến sĩ biên phòng, công an tổ chức tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc. Hành quân dưới trời nắng, áo ai cũng ướt đẫm mồi hôi, nhưng chia sẻ với chúng tôi khi nghỉ giải lao tại cột mốc 281, chiến sĩ dân quân Lương Văn Hòa khẳng định: “Chúng tôi luôn xác định tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, ngăn chặn vượt biên trái phép và phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sự bình yên trên miền biên cương của Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng và trách nhiệm của mình nên không ngại gì khó khăn, gian khổ”.

Tiểu đội dân quân thường trực huyện Mường Lát đóng quân ở khu Tén Tằn, thị trấn Mường Lát gồm 9 đồng chí đều là người dân tộc thiểu số. Đó cũng chính là một điểm thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ vì anh em có thể thường xuyên bám nắm địa bàn, gần gũi với bà con vùng biên, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số; dễ dàng tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Năm 2020, huyện Mường Lát bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ quét, hàng trăm hộ dân bị cô lập, tài sản, hoa màu bị cuốn trôi. Lúc đó, các chiến sĩ "sao vuông" của huyện đã nhanh chóng phối hợp cùng các lực lượng vượt qua dòng lũ hiểm nguy, kịp thời cứu nạn hơn 100 người mắc kẹt trong các chòi rẫy và đưa hơn 200 gia đình bị ngập lụt đến nơi an toàn. Hằng năm, tiểu đội dân quân thường trực cùng với các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát, bắt giữ hàng chục đối tượng buôn bán ma túy, vượt biên trái phép, tích cực tham gia chữa cháy rừng...

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Hoàng Văn Cương, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Mường Lát, cho biết: “Mặc dù nơi ăn ở của tiểu đội dân quân thường trực còn nhiều khó khăn, song các đồng chí luôn xác định rõ nhiệm vụ, luôn lạc quan, hăng say công tác. Bên cạnh việc tham gia tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới cùng với các lực lượng thì các đồng chí dân quân thường trực còn thường xuyên bám nắm địa bàn, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới, củng cố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”. Chị Lục Thị Thận ở khu Tén Tằn, thị trấn Mường Lát kể với chúng tôi: “Các chú dân quân tận tình lắm. Mỗi khi bà con gặp khó khăn, hoạn nạn, các chú đều giúp đỡ rất nhiệt tình”.

Đồng chí Hà Văn Ca, Bí thư Huyện ủy Mường Lát cho biết: “Chúng tôi đánh giá rất cao vai trò lực lượng dân quân thường trực của huyện trong công tác dân vận, giúp nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh... Với tinh thần “việc khó đi đầu, gian nguy không ngại”, các đồng chí dân quân đã góp phần quan trọng cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn biên giới Mường Lát".

Tạ Ngọc (Theo Báo QĐND online, ngày 24/6/2021)