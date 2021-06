Bản tin 35 Online: Truyền thống đoàn kết, nhân văn đập tan mọi luận điệu xuyên tạc

Tuần qua, các cơ quan báo chí tiếp tục có những bài viết vạch trần luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật về Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19, về bản chất của vụ án Lê Dũng vova, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng.... Bên cạnh đó, nhiều bài báo nêu bật thành công của cuộc bầu cử và công tác phòng, chống Covid-19, qua đó đập tan mọi chiêu trò chống phá hòng vu khống, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta.

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc về Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19

Tại phiên họp ngày 11-6, Bộ Chính trị đã có kết luận về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó nêu rõ: Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định, chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch; tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới; nhất là lợi ích của việc tiêm vaccine, tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, chăm lo đời sống và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao chứng nhận, hoa cảm ơn Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: qdnd.vn

Trước đó, ngày 5-6, Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 đã chính thức ra mắt và ngay lập tức nhận được hàng nghìn tỷ đồng ủng hộ các tập thể và cá nhân, góp phần cùng với Chính phủ chung tay đẩy lui đại dịch. Sáng kiến này còn được các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đánh giá cao, rất kịp thời và phù hợp với sáng kiến vaccine toàn cầu. Tuy nhiên, một số đài, báo nước ngoài đưa thông tin có nội dung thiếu chính xác, một số trang mạng bóp méo sự thật, xuyên tạc chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Bác bỏ những luận điệu xuyên tạc này, Báo Quân đội nhân dân có bài “Không nhắm mắt phán liều như thế!” và bài "Dựa cột mà nghe!". Bằng những dẫn chứng cụ thể, lập luận xác đáng, các bài viết nhấn mạnh: Trong bối cảnh hiện nay, để sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn lực trong bối cảnh tiềm lực kinh tế đất nước còn khó khăn, rất cần sự chung tay của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Việt Nam đã, đang và sẽ chống dịch Covid-19 hiệu quả bằng nguồn lực Việt Nam, cách làm Việt Nam, truyền thống Việt Nam, từng được cả thế giới ghi nhận, cảm phục với nhiều cách làm trở thành hình mẫu. Việc kêu gọi mọi người chung tay đóng góp Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 không phải là vì “thiếu tiền”, càng không phải là sự ép buộc mà chính là ý Đảng, lòng dân, là sự quy tụ không chỉ nguồn lực vật chất mà còn cả nguồn lực tinh thần.

Cũng liên quan chủ đề này, Báo Công an nhân dân trong bài viết “Tái diễn virus núp bóng dịch bệnh”, số ra ngày 7-6 cũng nhấn mạnh: Việc Thủ tướng Chính phủ nêu sáng kiến, kêu gọi hình thành quỹ vaccine lúc này là rất cần thiết. Đó không chỉ là chia sẻ với nhà nước mà còn là nghĩa đồng bào, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, truyền thống tốt đẹp, nhân văn của chế độ.

Nhấn mạnh sức mạnh của nhân tố chính trị tinh thần to lớn giúp Việt Nam chiến thắng các làn sóng dịch Covid-19 trước đây, TS Tạ Quang Đạo khẳng định trong bài “Cần vạch trần, loại bỏ những xuyên tạc, bóp méo sự thật” đăng trên Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Liên hệ với “Quỹ Độc Lập” do Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động năm 1945, TS. Lê Thị Chiên trong bài “Từ “Quỹ Độc lập” đến “Quỹ Vaccine”: Nơi hội tụ ý Đảng lòng dân” đăng trên Tạp chí Tuyên giáo, viết: “Quỹ Độc lập” và “Quỹ Vaccine” đều là những Quỹ được Chính phủ thành lập trong hoàn cảnh đất nước rơi vào tình thế khó khăn để huy động sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân. Hai Quỹ ấy tuy ra đời trong bối cảnh khác nhau nhưng cùng là điểm hội tụ của ý Đảng - lòng dân, trở thành động lực quan trọng giúp dân tộc ta đã và sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách.

Không có chuyện Việt Nam buộc các doanh nghiệp nước ngoài đóng góp cho Quỹ vaccine

Ngày 10-6, trả lời câu hỏi đề nghị khẳng định thông tin Chính phủ Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài đóng góp cho Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ việc thành lập Quỹ vaccine phòng Covid-19 để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng Covid-19 cho nhân dân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh:TTXVN

Cho đến nay, Quỹ vaccine phòng Covid-19 đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, đóng góp tích cực, tự nguyện của các doanh nghiệp Việt Nam, đông đảo nhân dân và một số doanh nghiệp nước ngoài đang kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam. Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam trân trọng mọi đóng góp của người dân, doanh nghiệp không kể ít hay nhiều và sẽ đảm bảo quản lý, giám sát hoạt động của Quỹ minh bạch và đúng tôn chỉ, mục đích, đúng pháp luật để phục vụ cho sức khỏe, hạnh phúc của nhân dân và ổn định sản xuất của các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Minh chứng sống động bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc về bầu cử

Chiều 10-6, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,6%. Cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV. Tuy nhiên, một trường hợp tại đơn vị bầu cử số 01 thuộc tỉnh Bình Dương không bảo đảm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV theo quy định của pháp luật, nên không được Hội đồng Bầu cử quốc gia xác nhận tư cách người trúng cử. Do đó, đã có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (đạt 99,8%).

Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: quochoi.vn

Trong số 499 đại biểu Quốc hội trúng cử, đại biểu là phụ nữ: 151 người (tỷ lệ 30,26% trong tổng số người trúng cử); đại biểu là người dân tộc thiểu số: 89 người (tỷ lệ 17,84%); đại biểu trẻ dưới 40 tuổi: 47 người (tỷ lệ 9,42%); đại biểu là người ngoài Đảng: 14 người; đại biểu khóa XIV tái cử hoặc đã từng là đại biểu Quốc hội các khóa trước: 203 người (tỷ lệ 40,68%); đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội: 296 người (tỷ lệ 59,32% trong tổng số người trúng cử).

Thành công của cuộc bầu cử cho thấy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, thể hiện sinh động truyền thống yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin vững chắc của nhân dân đối với chế độ, với Đảng, Nhà nước. Đồng thời bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc về hoạt động bầu cử ở nước ta.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ không phải chỉ để "bảo vệ quyền lợi của Đảng"

Bác bỏ luận điệu sai trái về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng trên một số trang mạng xã hội, trang Facebook Hương Sen Việt có bài viết: “Bảo vệ chính trị nội bộ không phải là “bảo vệ quyền lợi cho Đảng” như vu khống!”

Các đại biểu biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội XIII của Đảng

Theo tác giả, bảo vệ chính trị nội bộ là một nhiệm vụ quan trọng, liên quan đến sự sống còn của Đảng và chế độ; đồng thời, đó là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đảm bảo cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ cách mạng. Vì thế, xuyên suốt 91 năm xây dựng và phát triển, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng luôn được chú trọng; được cả hệ thống chính trị, nhất là các cấp uỷ, các tổ chức cơ sở Đảng và mọi cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Những luận điệu suy diễn vừa hồ đồ vừa vô căn cứ cần phải bác bỏ!

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hành động xâm phạm chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Tuần qua, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế về một số vấn đề liên quan đến Biển Đông, trong đó khẳng định: Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.

Lễ chào cờ trên đảo Trường Sa. Ảnh: qdnd.vn

Về việc Đài Loan (Trung Quốc) diễn tập bắn đạn thật ở đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa, bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: Đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải; gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan (Trung Quốc) hủy bỏ hoạt động diễn tập trái phép nêu trên và không tái diễn trong tương lai.

Về thông tin một số tàu Trung Quốc xuất hiện gần đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: Là thành viên của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982), Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông được xác lập phù hợp với Công ước...

Những thông điệp trên một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Lại trò “khuấy nước” xuyên tạc vụ án Lê Dũng vova

Đó là tiêu đề bài viết đăng trên báo Công an nhân dân ngày 12-6, vạch trần những luận điệu hòng “tẩy trắng” cho Lê Dũng vova, nói xấu chính quyền của các đối tượng xấu, chống đối, cơ hội chính trị cùng một số báo, đài nước ngoài như BBC tiếng Việt, RFA tiếng Việt, VOA tiếng Việt…

Đối tượng Lê Văn Dũng. Ảnh: VOV

Bài viết nhấn mạnh, Lê Dũng vova hoàn toàn không phải là “nhà báo độc lập”, “người đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền” như những gì các đối tượng chống đối đang rêu rao. Trên thực tế, đối tượng này đã triệt để lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để tiến hành các hoạt động xuyên tạc, chống phá chế độ, chống phá Đảng, Nhà nước. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của mọi người dân. Tuy nhiên, những đối tượng lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, núp dưới danh nghĩa “nhà báo độc lập” như vậy để chống phá đất nước thì tất yếu sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việt Nam trở thành điểm sáng cho nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn

Theo Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), Việt Nam được đánh giá là “miền đất hứa” cho các doanh nghiệp lĩnh vực bán lẻ và là quốc gia có mức tăng trưởng kinh tế hằng năm thuộc hàng tốt nhất khu vực, khiến quy mô GDP ngày càng lớn.

Còn ông Torben Minko - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho rằng, những kết quả chống dịch của Việt Nam đang tạo niềm tin rất lớn cho doanh nghiệp châu Âu trong bối cảnh hoạt động sản xuất các khu công nghiệp được duy trì, hạn chế người lao động mất việc, chuỗi cung ứng được đảm bảo. Bà Michele Wee, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam bày tỏ tin tưởng: “Nguồn vốn FDI vào Việt Nam trong trung hạn sẽ duy trì mạnh mẽ”.

Việt Nam được đánh giá là “miền đất hứa” cho các doanh nghiệp lĩnh vực bán lẻ và là quốc gia có mức tăng trưởng kinh tế hằng năm thuộc hàng tốt nhất khu vực. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo chuyên gia Nga Grigory Trofimchuk, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Quỹ nghiên cứu Á-Âu, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chính là tấm lá chắn với Việt Nam, nhờ đó đất nước, nhân dân Việt Nam có bức tranh kinh tế-xã hội tươi sáng.

Những thông tin trên một lần nữa khẳng định tính đúng đắn trong các quyết sách của Chính phủ, bác bỏ quan điểm sai trái, xuyên tạc về nền kinh tế Việt Nam.

Gói bánh tặng lực lượng kiểm soát phòng dịch

Những ngày qua, trên các trang mạng như Vững tin theo Đảng, Hương Sen Việt…, liên tục chia sẻ thông tin nhân dịp Tết Đoan Ngọ, các thành viên của nhóm du lịch cộng đồng Cồn Sơn tổ chức gói hơn 1.000 chiếc bánh ít, bánh tét, bánh dừa, bánh ú… tặng lực lượng tại 26 chốt kiểm soát phòng dịch ở Cần Thơ.

Tặng bánh cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ảnh: TTXVN

Tại nhà bà Phan Kim Ngân (Bảy Muôn, 54 tuổi, KV1) rất đông bà con, từ già đến trẻ, tụ họp đến đây gói bánh. Để đảm bảo khoảng cách an toàn trong mùa dịch, bà con chia nhau thành từng tốp nhỏ, ngồi cách xa nhau, người nấu nước cốt dừa, người cắt là chuối... Tấm lòng của bà con nơi đây với những chiếc bánh “cây nhà lá vườn” gửi trao đến các chốt đã thể hiện sự tương trợ đẩy lùi dịch bệnh.

Thực tế trong thời gian vừa qua, chúng ta đã chứng kiến tại nhiều địa phương, người dân, đoàn viên, thanh niên tình nguyện hỗ trợ nấu cơm, dựng trại, khử khuẩn, lau dọn đón các đoàn tình nguyện; bộ đội, công an giúp dân thu hoạch lúa, hoa màu… Công nhân được người dân địa phương san sẻ nắm gạo, mớ rau để cùng nhau vượt khó.

Như mới đây, cựu chiến binh Lê Văn Đệ ở xóm 8, thôn Tráng Liệt, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã tặng 4,5 tỷ đồng vào Quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid-19. Chia sẻ về lý do gom hết tiền dưỡng già để tặng quỹ vắc xin, người thương binh này chia sẻ: “Tôi là lính, không chết nơi chiến trận thì phải sống ý nghĩa trong thời bình. Số tiền đó là tấm lòng chân thành của gia đình tôi để hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sự vận động của Tỉnh uỷ Hải Dương. Tôi mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi, để bà con nhân dân nơi tôi được sống và làm ăn bình thường. Dân chúng tôi đã phải gánh chịu nhiều hậu quả mà dịch Covid-19 mang lại trong suốt gần 2 năm qua”.

Cựu chiến binh Lê Văn Đệ trở về từ cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, một phần bàn tay đã để lại nơi chiến trường. Ảnh: vietnamnet.vn

Những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử đồng bào ấy không chỉ góp phần đẩy lùi dịch bệnh mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đồng thời đập tan luận điệu bịa đặt rằng người dân bị “bỏ rơi”, bệnh nhân bị “bỏ đói”, “người dân thờ ơ” như luận điệu kẻ xấu đưa ra.

Xử lý nghiêm đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước

Ngày 9-6, TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Cao Văn Dũng (SN 1968, quê xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, An Giang) 9 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Theo cáo trạng, từ tháng 2-2019, thông qua tài khoản Facebook “Dung Caovan”, Cao Văn Dũng đã làm, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết và video có nội dung xâm phạm đến chế độ chính trị, chống phá Nhà nước Việt Nam. Uy hiếp đến sự ổn định của chính quyền nhân dân, gây phương hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Phiên tòa xét xử bị cáo Cao Văn Dũng ngày 9-6. Ảnh: plo.vn

Ngoài ra, Dũng còn tham gia lập nhóm kín "Hội anh em yêu dân chủ và nhân quyền cho nhân dân Việt Nam"; chia sẻ các video có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Tạ Ngọc (Theo QĐND Việt Nam)