Bản tin 35 Online: Bầu cử thành công khẳng định sức mạnh của lòng dân tin Đảng

Dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công, đúng pháp luật. Đây là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của lòng dân tin Đảng, hướng về Đảng; đập tan mọi chiêu trò, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch. Đó là một trong những điểm nhấn của Bản tin 35 Online tuần này.



Hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tuần qua, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đăng tải nhiều nội dung hưởng ứng bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Báo Quân đội nhân dân mở chuyên mục “Hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, Báo Nhân Dân mở chuyên mục “Tâm huyết với bài viết của Tổng Bí thư”, trong đó đăng tải bài viết, ý kiến tâm đắc của nhiều vị lãnh đạo, cán bộ quân đội, chuyên gia, học giả, nhà khoa học trong và ngoài nước, khẳng định ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phản ảnh tầm tư tưởng, lý luận và thực tiễn của bài viết.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: dangcongsan.vn

Bên cạnh đó, nhiều bài báo cũng bác bỏ những luận điệu xuyên tạc bài viết trên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tạp chí Tuyên giáo trong bài “Bác bỏ luận điệu xuyên tạc bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, số ra ngày 25-5, nhấn mạnh: Lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam đều cho thấy, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam rất rõ ràng và chặt chẽ; phản ánh đúng lý luận, thực tiễn và cả những vấn đề đặt ra cần phải tiếp tục giải quyết.

Trên Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 24-5, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong viết: Xây dựng mô hình Kinh tế thị trường (KTTT) định hướng XHCN là phù hợp với xu hướng và yêu cầu thực tiễn phát triển KTTT trên thế giới. Mọi mô hình KTTT muốn thành công đều phải ngày càng hội tụ vào mục tiêu cao nhất và xuyên suốt là vì phát triển đất nước bền vững và đáp ứng ngày càng tốt hơn khát vọng hạnh phúc cho người dân của quốc gia mình. Khi áp dụng KTTT để phát triển đất nước là Đảng ta đã sáng suốt áp dụng một thành tựu của nhân loại trong cách thức phát triển kinh tế, nhưng đồng thời gắn thêm định hướng XHCN để bảo đảm xã hội sẽ phát triển bền vững, nhân văn trong nền KTTT ấy. Đó cũng không khác gì mối quan hệ giữa "động cơ" và "bánh lái" của một con tàu.

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhận được nhiều bình luận tích cực trên các trang mạng. Trang thinhvuongvietnam.com nhấn mạnh: Bài viết là nguồn năng lượng soi sáng tư tưởng cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân; chỉ ra con đường để Việt Nam từng bước đi lên Chủ nghĩa Xã hội, con đường thật sự đem lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Bài viết của Tổng Bí thư là lời hiệu triệu gửi đến người dân nước Việt, đồng lòng để có sức sáng tạo mới thì khó khăn nào cũng vượt qua.

Bầu cử diễn ra thành công, đúng quy định của pháp luật

Ngày 23-5-2021 ghi một dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Hơn 69 triệu cử tri đã thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, bỏ phiếu bầu những người đại diện cho mình tại Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tính đến 22 giờ ngày 23-5, cả nước có 99,16% cử tri đi bầu cử, trong đó nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao, như Hậu Giang (99,99%); Trà Vinh (99,98%); Lào Cai (99,98%)...

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường đánh giá, cuộc bầu cử đã diễn ra hết sức thành công và đúng quy định của pháp luật. Còn Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhìn nhận đây là một cuộc bầu cử thành công toàn diện, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng quy định và đúng pháp luật. Không khí Ngày Bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Cử tri buôn Ako Dhong, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Bình Định

Cuộc bầu cử cũng thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông và dư luận quốc tế. Đa số đánh giá cao sự thành công của cuộc bầu cử trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.

Những thông tin trên một lần nữa bác bỏ các bài viết, ý kiến, luận điệu phiến diện, xuyên tạc bầu cử ở nước ta của các thế lực thù địch.

Bình luận về vấn đề này, trang Facebook Vững tin theo Đảng viết: Dù các tổ chức chống phá Việt Nam vẫn tìm mọi cách để xuyên tạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhưng thực tế những gì diễn ra đã minh chứng cho sự ưu việt của nền dân chủ ở Việt Nam, đó là nền dân chủ của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Theo trang Facebook Việt Nam mến yêu: Qua kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp lần này, một lần nữa chúng ta có thể thấy ý thức chính trị trong mỗi người dân lớn đến nhường nào. Đó chính là niềm tin của người dân, lòng dân đối với chế độ, đối với Đảng, Nhà nước, trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Vô hiệu hóa mọi âm mưu chống phá trong ngày bầu cử

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, thời gian vừa qua, Bộ Công an đã tổ chức đấu tranh 124 đối tượng phản động chống phá, phá hoại cuộc bầu cử; quản lý, giám sát chặt chẽ 1.251 đối tượng phản động, chống đối; đấu tranh phá rã 4 nhen nhóm phản động, ngăn chặn 2 chiến dịch tuyên truyền chống phá cuộc bầu cử của bọn phản động lưu vong, thu giữ hàng trăm đầu tài liệu phản động; khởi tố, bắt 3 đối tượng vi phạm pháp luật hòng chống phá bầu cử; khởi tố 11 đối tượng đưa tin xuyên tạc sự thật liên quan bầu cử trên không gian mạng, xử lý vi phạm hành chính liên quan hành vi này đối với hàng trăm đối tượng...

Cũng theo Chánh Văn phòng Bộ Công an, lực lượng An ninh mạng đã tấn công, vô hiệu hóa 1.191 mục tiêu trên không gian mạng, thường trực giám sát 300 trang mạng, 100 hội nhóm lớn, 65 kênh youtube có hoạt động chống phá; ngăn chặn 3.666 trang mạng có nội dung xấu, độc có máy chủ ở nước ngoài.

Trung tướng Tô Ân Xô. Ảnh: Vov.vn

Một số thủ đoạn, phương thức mà các thế lực phản động, chống đối sử dụng như: Công kích bôi nhọ nhiều đồng chí lãnh đạo các cấp, nhất là các đồng chí là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, làm giảm sút lòng tin của nhân dân gây ảnh hưởng xấu hoạt động bầu cử. Lợi dụng quá trình chuẩn bị về công tác nhân sự để phát tán các thông tin theo hướng phân hóa thành phần nhân sự ứng cử đại biểu, trong và ngoài Đảng, nhằm gây chia rẽ nội bộ, gây nhiễu loạn thông tin, gây ra các dư luận trái chiều. Sử dụng mạng xã hội để đăng tải nhiều đơn thư khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo, xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo các cấp, bịa đặt chính quyền đàn áp, bắt giam những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, vu cáo chính quyền tước quyền bầu cử của người dân. Thậm chí có một số tổ chức phản động, cá nhân kêu gọi người dân thực hiện chiến dịch “không biết không đi bầu”, kích động không đi bầu cử, tẩy chay bầu cử.

Ngoài ra, lực lượng Công an đã phát hiện tổ chức khủng bố như Việt Tân xây dựng và tiến hành các chiến dịch quy mô lớn nhằm chống phá cuộc bầu cử, ý đồ tạo ra làn sóng phong trào để lôi kéo các đối tượng phản động chống đối trong nước tham gia tẩy chay bầu cử. Chúng đã thiết lập các trang mạng về bầu cử Quốc hội 2021 để phát tán thông tin, bài viết, video clip xuyên tạc. Nhiều tổ chức phản động, chống đối trong và ngoài nước ráo riết sử dụng các trang blog, mạng xã hội để đăng tải bài viết, video kích động kêu gọi biểu tình chống Đảng, Nhà nước trong dịp chuẩn bị tổ chức bầu cử và làm xói mòn lòng tin của người dân, cử tri vào Đảng, chính quyền.

Việt Nam là nước duy nhất được 3 tổ chức nâng triển vọng lên “Tích cực”

Ngày 21-5, tổ chức xếp hạng tín nhiệm STANDARD & POOR’S Global Ratings (“S&P”) thông báo về việc giữ nguyên hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam, nâng triển vọng từ Ổn định lên Tích cực. S&P đánh giá rằng với mức tăng trưởng GDP năm 2020 thuộc nhóm cao nhất trên toàn cầu, Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì ở trạng thái tốt để phục hồi vững chắc trong vòng một đến hai năm tiếp theo nhờ vào các giải pháp hiệu quả cao của chính phủ để kiềm chế dịch trong nước.

Sau 35 năm đổi mới, kinh tế Việt Nam không ngừng tăng trưởng, đất nước vững bước tiến lên. Ảnh: TTXVN

Đồng thời, Việt Nam có vị thế điểm đến hàng đầu trong Đông Nam Á về thu hút FDI, xuất khẩu tăng trưởng ổn định, nhu cầu nội địa mạnh mẽ và vị thế đối ngoại vững chắc. S&P ghi nhận kết quả tài khóa, nợ công tiếp tục giữ vững tính hiệu quả và linh hoạt, góp phần hỗ trợ kiểm soát đại dịch.

Như vậy, cùng với xếp hạng của Moody’s (tháng 3), Fitch Ratings (tháng 4), Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới được cả ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm gồm Moody’s, S&P và Fitch đồng loạt nâng triển vọng lên “tích cực”.

Thông tin trên khẳng định sự đánh giá cao của các tổ chức xếp hạng đối với thành công của Chính phủ Việt Nam trong việc quyết tâm cao, điều hành quyết liệt để thực hiện “mục tiêu kép”; đồng thời bác bỏ những luận điệu xuyên tạc về nền kinh tế của Việt Nam.

Tăng cường quản lý, xử lý nghiêm thông tin vi phạm trên mạng xã hội.

Ngày 28-5, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý thông tin vi phạm trên mạng xã hội.

Theo Bộ TT-TT, thời gian gần đây, xuất hiện hiện tượng, một số đối tượng đã lợi dụng các tính năng của mạng xã hội như phát sóng trực tuyến, chia sẻ hình ảnh, video-clip, trao đổi theo nhóm… để đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, trong đó chủ yếu là xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các tổ chức, cá nhân khác; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục, tung tin giả, tin sai sự thật, quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép… gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Bộ TT-TT đề nghị tăng cường rà quét, phát hiện kịp thời những nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng, đặc biệt là mạng xã hội, chủ động xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Trước đó, đã có nhiều trường hợp vi phạm bị xử lý nghiêm như kênh YouTube Hoàng Anh - Timmy, kênh Hưng Vlog, kênh Thơ Nguyễn… Đồng thời, Bộ cũng đã yêu cầu Google đóng nhiều kênh Youtube khác có nội dung vi phạm.

Kênh Timmy TV đăng nhiều nội dung độc hại đối với trẻ em. Ảnh: nld.com.vn

* Ngày 20-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Sơn, sinh năm 1965 ở xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Đối tượng Trần Ngọc Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: vtv.vn

Từ tháng 9-2020, Trần Ngọc Sơn đã sử dụng facebook có tên "Trần Giảm" đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung đả kích, xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền tại địa phương và cơ quan, tổ chức của Đảng. Việc làm của Sơn đã tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh liên quan cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

THANH SƠN (tổng hợp) -Theo Báo QĐND