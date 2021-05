5 tháng đầu năm: Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, 5 tháng đầu năm 2021, các lực lượng chức năng đã triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông nên tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước.



Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh lên phương án tuần tra, kiểm soát lưu động trên các tuyến đường.





Cụ thể, trong tháng 5/2021 toàn tỉnh xảy ra 2 vụ TNGT, giảm 1 vụ so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 13 vụ TNGT, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2020; bị thương 11 người, giảm 4 người và số người chết là 9 người, giảm 4 người so cùng kỳ năm trước.

Tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Nguyên nhân chủ yếu do người tham gia giao thông phóng nhanh vượt ẩu, đi không đúng phần đường, làn đường, lái xe đã uống rượu, bia...

Đối với công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT của lực lượng chức năng, riêng trong tháng 5/2021 phát hiện hơn 5.000 trường hợp vi phạm, đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hơn 4.000 trường hợp vi phạm TTATGT với số tiền gần 2,6 tỷ đồng; tước quyền sử dụng GPLX 176 trường hợp.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng tổ chức ghi hình, xử phạt nguội hơn 300 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 250 với số tiền hơn 84 triệu đồng.

Hoàng Nga