Ngăn chặn TNGT nghiêm trọng đối với xe ô tô chở khách

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), đặc biệt là vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi lái xe, tốc độ, chở quá số người quy định... là các giải pháp đồng bộ Công an huyện Sông Lô đã, đang và tiếp tục triển khai quyết liệt trong thời gian tới để ngăn chặn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) đối với xe chở khách.



Lực lượng CSGT Công an huyện Sông Lô tăng cường tuần tra, kiểm soát các xe chở khách.





Thời gian gần đây, nền KT-XH của huyện Sông Lô có sự phát triển mạnh mẽ. Thay vì trực tiếp đưa đón con đến trường, một bộ phận lớn người dân đã thuê xe đưa đón; nhiều người chuyển đổi từ lao động thuần nông sang lao động tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn.

Trao đổi với phóng viên, Đại úy Nguyễn Anh Đức - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện cho biết: Hiện trên địa bàn có 5 xe chở học sinh và 3 xe chở công nhân. Những năm qua, trên địa bàn chưa ghi nhận vụ TNGT nào liên quan đến xe chở khách. Song, nhìn nhận từ những vụ việc đã xảy ra trong cả nước cho thấy, TNGT từ xe chở khách thường để lại hậu quả rất nặng nề, thiệt hại lớn về người và tài sản. Nhận thức rõ vấn đề này, định kỳ 6 tháng 1 lần, Công an huyện tổ chức ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ đối với 100% chủ xe, lái xe khách trên địa bàn huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về TTATGT qua hệ thống loa phát thanh tại 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện; cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân gây TNGT để lái xe chủ động phòng ngừa. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị thường xuyên tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý theo chuyên đề về nồng độ cồn, ma túy.... Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức tham gia giao thông của người dân.

Ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc ngăn chặn TNGT nghiêm trọng đối với xe chở khách, cấp ủy, lãnh đạo công an huyện đã tổ chức quán triệt toàn bộ nội dung văn bản đến 100% cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong đơn vị; chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về TTATGT.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các chốt kiểm soát, bên cạnh việc dừng xe, yêu cầu lái xe xuất trình đầy đủ giấy tờ, kiểm tra nồng độ cồn, tiến hành lấy mẫu thử chất ma túy, CBCS trong tổ công tác của Đội CSGT Công an huyện đều tiến hành kiểm tra khoang chở khách; hướng dẫn hành khách xếp gọn hành lý đúng nơi quy định; đồng thời, nhắc nhở mọi người chấp hành quy định của Luật Giao thông đường bộ nhằm hạn chế xảy ra TNGT đáng tiếc.

Là người có thâm niên 22 năm gắn bó với nghề lái xe, anh Chu Văn Minh ở xã Quang Yên, huyện Sông Lô chia sẻ, thời gian trước, anh làm lái xe đường dài, chạy tuyến cố định. Một vài năm trở lại đây, xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, anh chuyển sang lái xe đưa đón học sinh theo cung đường chạy từ huyện Lập Thạch về Sông Lô. Bên cạnh việc thường xuyên được các đồng chí CSGT công an huyện tuyên truyền, nhắc nhở, bản thân anh luôn tâm niệm, khi đã ngồi trước tay lái là mình đã nắm giữ sinh mạng, hạnh phúc của nhiều người, nhiều gia đình. Do đó, anh luôn tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, điều đó không chỉ vì an toàn cho mọi người và mà còn vì an toàn cho chính bản thân anh và gia đình.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Đội CSGT Công an huyện Sông Lô tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm đối với 13 trường hợp xe chở khách, xe chở học sinh, công nhân trên địa bàn, tập trung vào các lỗi: Không có giấy phép lái xe phù hợp; không thắt dây an toàn, chở quá số người quy định...

Dự báo, thời gian tới, đặc biệt dịp 30/4 và 1/5, mật độ phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng đột biến. Vì vậy lực lượng CSGT Công an huyện tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý theo chuyên đề xe ô tô chở khách; phối hợp với các cơ quan chức năng: Phòng Kinh tế hạ tầng huyện, đội thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh, Phòng Văn hóa thông tin và thể thao huyện cùng cấp ủy, chính quyền 17 xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về TTATGT đến người dân, tập trung vào các đối tượng là học sinh, công nhân, góp phần giảm thiểu TNGT nói chung và TNGT liên quan đến xe chở khách nói riêng.

Lê Minh