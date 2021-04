Hiệu quả hoạt động của dân quân biển ở Nghệ An

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 34 xã, phường ven biển. Những năm qua, công tác huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân biển được cấp ủy, chính quyền địa phương và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An rất quan tâm. Đặc biệt, từ khi Luật Dân quân tự vệ có hiệu lực đã tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ dân quân hăng say luyện rèn. Đến mùa huấn luyện, các chiến sĩ dân quân biển lại tạm buông lưới cá, gác tay chèo đến thao trường, hăng say luyện tập... Họ như những “cột mốc sống”, góp phần giữ gìn chủ quyền biển, đảo.



Dân quân biển xã Diễn Bích (Diễn Châu, Nghệ An) luyện tập bắn súng.





Trực tiếp theo dõi buổi huấn luyện của dân quân biển xã Diễn Bích (Diễn Châu, Nghệ An), chúng tôi thấy, mặc dù thời tiết không thuận lợi do có cơn mưa bất chợt nhưng không làm giảm khí thế huấn luyện, các chiến sĩ dân quân vẫn miệt mài luyện tập. Kết thúc nội dung huấn luyện ném lựu đạn xa trúng đích, chiến sĩ Nguyễn Văn Tú chia sẻ: “Luật Dân quân tự vệ năm 2019 có nhiều điểm mới, nhất là bảo đảm tốt hơn chế độ, chính sách cho dân quân nên chúng tôi rất phấn khởi, càng tích cực, yên tâm thi đua luyện rèn. Thông qua huấn luyện, chúng tôi không những được trang bị kịp thời kiến thức về quân sự, quốc phòng địa phương mà còn nắm được các biện pháp bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương”.

Được biết, Trung đội Dân quân xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu thành lập từ năm 2014 và năm 2020 được Bộ CHQS tỉnh Nghệ An chọn xây dựng điểm. Quá trình hoạt động trên biển, các thành viên của trung đội đã tích cực phát huy vai trò trách nhiệm, nhiều lần phát hiện các tàu lạ xâm nhập hải phận, báo cáo cho Bộ đội Biên phòng và Hải quân xử lý; kịp thời giúp đỡ tàu của ngư dân mắc cạn đưa vào bờ và tăng cường tuần tra, cảnh giới trên biển, sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn... Đồng chí Nguyễn Đức Hoàng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Diễn Bích cho biết: “Là đơn vị được chọn làm điểm của Bộ CHQS tỉnh, lại có bề dày truyền thống nên các chiến sĩ trong trung đội luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình, khi có kế hoạch huấn luyện đều tham gia rất tích cực”.

Cũng như ở Diễn Bích, lực lượng dân quân biển của các xã, phường ven biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An cứ mỗi khi có kế hoạch huấn luyện đều chủ động thu xếp công việc gia đình, tạm dừng việc chài lưới để tham gia huấn luyện. Anh Mai Thanh Giáp, Tiểu đội trưởng Dân quân biển xã Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò) vừa trở về sau chuyến đi biển dài ngày. Khi được thông báo kế hoạch huấn luyện, anh Giáp tự giác tham gia huấn luyện đầy đủ. Anh chia sẻ: “Tất bật với những chuyến ra khơi để lo cơm áo cho cả gia đình, nhưng chúng tôi vẫn không quên nhiệm vụ. Đến mùa huấn luyện, tôi cùng anh em dân quân sẵn sàng tạm buông lưới cá, gác tay chèo đến thao trường luyện tập, cũng là thể hiện trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo”.

Để bảo đảm tốt cho huấn luyện dân quân biển, các ban CHQS huyện, thị xã ven biển đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp thao trường bãi tập; phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển chuẩn bị chu đáo, đầy đủ sổ sách, giáo án, tài liệu... Nội dung huấn luyện tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật về biển, đảo, những biện pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong quá trình khai thác trên biển, tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ năm 2019 đến các đối tượng.

Thượng tá Hoàng Đình Luân, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cho biết: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện cho lực lượng dân quân biển, ngay từ đầu năm, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các ban CHQS huyện phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng trên địa bàn rà soát đối tượng, lập danh sách quản lý, sau đó tổ chức ra quân huấn luyện nghiêm túc, chặt chẽ. Ban CHQS xã, phường ven biển chủ động phối hợp với hội nghề cá các xã và đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn để bám nắm lịch trình, tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia huấn luyện đầy đủ”.

Hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xây dựng được gần 30 trung đội, tiểu đội dân quân biển. Quá trình khai thác, đánh bắt hải sản, lực lượng dân quân biển thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình ở khu vực khai thác; phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện công tác tuần tra, canh gác..., không để xảy ra những tình huống bất ngờ, bị động về quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Bên cạnh đó, lực lượng dân quân biển còn trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn, lai dắt nhiều tàu, thuyền gặp nạn vào bờ an toàn; làm chỗ dựa tin cậy của ngư dân trong mỗi chuyến vươn khơi, bám biển.

Bài và ảnh: HOÀNG TRUNG (Báo QĐND)