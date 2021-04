Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANCT, TTATXH trong tình hình mới, Công an tỉnh tập trung nguồn lực, phương tiện với tinh thần quyết tâm triển khai hiệu quả 2 dự án: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử, góp phần xây dựng nền kinh tế, xã hội số, Chính phủ điện tử và hướng đến nền tảng công dân số.



Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho người dân. Ảnh: Dương Hà





Năm 2018, Vĩnh Phúc là một trong những địa phương được Bộ Công an giao thí điểm thực hiện thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để đảm bảo đúng tiến độ thu thập thông tin dân cư, Ban Giám đốc Công an tỉnh xác định lực lượng công an cấp xã là nòng cốt, do đó, cùng với lực lượng công an xã bán chuyên trách, Công an tỉnh bố trí 100% cán bộ công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã, bảo đảm thu thập, bổ sung, cập nhật thông tin dân cư từ cơ sở.

Lực lượng công an cấp xã không quản khó khăn, “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng phiếu thông tin về dân cư”, bảo đảm nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”.

Đến nay, việc thực hiện đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Lực lượng công an trong toàn tỉnh đã hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư ở giai đoạn 1 (thu thập, cập nhật, chỉnh sửa) với hơn 99% số dân trên địa bàn tỉnh được thu thập thông tin và hiện nay, Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đang bước vào giai đoạn 2 (khai thác sử dụng).

Từ ngày 1/7/2021, Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực thi hành. Trong đó, quy định “Bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân”; khi thu thập thông tin dân cư theo Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, mỗi công dân sẽ được cấp một mã số định danh cá nhân.

Cũng vào thời điểm đó, khi thực hiện các giao dịch dân sự, công dân chỉ cần cung cấp số định danh cá nhân để chứng minh nhân thân mà không cần xuất trình sổ hộ khẩu; góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân.

Một trong những điểm nhấn cải cách hành chính, từ đầu tháng 3/2021 đến nay, lực lượng Công an tỉnh triển khai “chiến dịch” cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử, phấn đấu đến trước ngày 1/7/2021 sẽ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho hơn 700.000 trường hợp công dân đủ 14 tuổi trở lên.

Để thực hiện được mục tiêu đó, những ngày qua, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về TTXH không quản ngại ngày đêm, làm cả ngày nghỉ, với phương châm “làm hết việc chứ không làm hết giờ” để phục vụ việc cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho công dân.

Cùng với 10 điểm cấp CCCD thường trực tại bộ phận tiếp dân của Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố, Công an tỉnh bố trí thêm 10 điểm cấp lưu động đến cấp tại các cơ quan, đơn vị, nhà trường và xã, phường, thị trấn…

Đến nay, qua gần 1 tháng triển khai cấp thẻ CCCD gắn chíp, Công an tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ cấp hơn 100.000 thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho người dân.

Nói về những ưu việt của thẻ CCCD gắn chíp điện tử, Thượng tá Hoàng Sa Lâm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an tỉnh nhấn mạnh: Thẻ CCCD gắn chíp điện tử có tính bảo mật rất cao, tích hợp nhiều loại giấy tờ khác nhau, thuận tiện cho công dân khi thực hiện các giao dịch dân sự không phải mang nhiều loại giấy tờ mà chỉ cần dùng thẻ CCCD gắn chíp điện tử.

Thẻ CCCD gắn chíp điện tử liên quan trực tiếp đến cuộc sống và quyền nhân thân của người dân, cũng như công tác quản lý Nhà nước về hộ tịch, hộ khẩu.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thẻ CCCD gắn chíp điện tử có ý nghĩa rất quan trọng trong xác lập nền tảng công dân số, góp phần cắt giảm chi phí, tạo thuận lợi cho công dân trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Kim Hiền