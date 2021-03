Đảm bảo ANCT - TTATGT ở Khu danh thắng Tây thiên

Cùng với công tác phòng dịch, bảo vệ môi trường, Công an huyện Tam Đảo triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ANCT - TTATXH để du khách thập phương về chiêm bái và vãn cảnh Tây Thiên được an toàn.



Lực lượng CSGT, Công an huyện Tam Đảo tăng cường kiểm tra, xử lý người vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: Nguyễn Lượng





Những năm trước đây, lợi dụng sự lơ là, chủ quan của người dân, nhiều đối tượng từ nơi khác đến Khu danh thắng Tây Thiên để trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, tổ chức hoạt động mê tín dị đoan, các trò chơi trá hình ăn tiền.

Cùng với đó, tại khu vực danh thắng Tây Thiên vẫn xảy ra tình trạng chèo kéo khách mua hàng, bán hàng không đúng giá niêm yết… để lại hình ảnh không đẹp đối với du khách, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT.

Để chủ động phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo phòng dịch bệnh cho du khách thập phương, Công an huyện Tam Đảo xây dựng kế hoạch về đảm bảo ANTT trước, trong, sau Lễ hội Tây thiên năm 2021.

Công an huyện tăng cường tuần tra kiểm soát, tuần tra vũ trang nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng…

Rà soát, kiểm tra, xử lý các hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật, tập trung kiểm tra cơ sở chế biến, kinh doanh nhà hàng, cửa hàng bán đồ lưu niệm tại khu vực Tây Thiên.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan đấu tranh với tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, các hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; chủ động phối hợp với đơn vị liên quan rà soát, bổ sung hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về cư trú, quản lý người nước ngoài; siết chặt quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT…

Trung tá Dương Văn Hiền, Phó trưởng Công an huyện Tam Đảo cho biết: Mặc dù ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, Lễ hội Tây Thiên năm 2021 chỉ tổ chức phần lễ không tổ chức phần hội, nhưng từ đầu năm đến nay, người dân trong và ngoài tỉnh đến tham quan, chiếm bái vẫn khá đông.

Để đảm bảo an toàn cho du khách, từ trước Tết Nguyên đán, Công an huyện tiếp tục duy trì hiệu quả “Cụm Công an Tây Thiên” với 11 cán bộ chiến sĩ nắm tình hình, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm….

Phối hợp với các đơn vị liên quan xác định vị trí các bãi đỗ xe cho đại biểu, du khách về dự lễ, hành hương; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ tại các đền và khu vực trung tâm…

Nhờ vậy, tình trạng móc túi, trộm cắp tài sản, cướp giật, hát rong, chèo kéo, bán thuốc nam giả… giảm đáng kể.

Thời gian này, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, một số trường hợp thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định… làm cho tình hình giao thông trở nên phức tạp.

Vì vậy, Công an huyện tăng cường lực lượng, phương tiện ứng trực, tuần tra lưu động, điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các tuyến giao thông trọng điểm, đoạn đường có lưu lượng phương tiện đông để khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố; thành lập 6 chốt tại các vị trí ra vào, nhắc nhở du khách thực hiện đúng quy định phòng dịch, xử lý các trường hợp vi phạm giao thông ở khu vực lễ hội.

Đơn vị chỉ đạo Đội CSGT triển khai kế hoạch phòng chống đua xe, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm; tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, chở quá số người quy định…; phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường xử lý hành vi lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi bán hàng.

Thực hiện đợt cao điểm, lực lượng CSGT, Công an huyện Tam Đảo tổ chức hơn 130 ca tuần tra kiểm soát, lập biên bản 500 trường hợp vi phạm; ra quyết định xử phạt hơn 400 trường hợp với số tiền hơn 270 triệu đồng; tạm giữ hơn 100 phương tiện, hơn 400 giấy phép lái xe… góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo TTATGT.

Lê Thảo