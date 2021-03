Từng bước ngăn chặn tảng băng chìm tội phạm mua bán người

Nạn nhân của tội phạm mua bán người đa phần rơi vào hoàn cảnh bị cưỡng bức lao động hoặc bị bán làm nô lệ tình dục… Nếu may mắn trở về được với gia đình, họ đều sống trong tâm lý mặc cảm, khó hòa nhập cộng đồng. Thực tế những năm qua cho thấy, cuộc chiến chống tội phạm mua bán người còn rất nhiều cam go, thử thách, do đó, để từng bước ngăn chặn, đẩy lùi loại tội phạm này, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.



Công an thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền đến người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người. Ảnh: Dương Hà





5 năm trở lại đây, số vụ phạm pháp hình sự liên quan đến tội phạm mua bán người xảy ra trên địa bàn không nhiều. Theo thống kê, Cơ quan CSĐT công an các cấp đã điều tra, khởi tố 1 vụ “Mua bán trẻ em”; 2 vụ “Mua bán người”.

Tuy nhiên, đây chỉ như phần nổi của tảng băng chìm, bởi qua rà soát của cơ quan chức năng, tỉnh ta hiện có gần 2.000 trường hợp xuất cảnh trái phép ra nước ngoài. Phần lớn các trường hợp trên thực chất đã bị lừa bán từ lâu, không rõ đối tượng mua bán. Đến nay, cuộc sống, số phận của họ ra sao vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Qua công tác điều tra, xét xử cho thấy, các đối tượng phạm tội đều có tiền án, tiền sự về tội mua bán người. Một số khác từng là nạn nhân hoặc lấy chồng nước ngoài khi về thăm quê có hành vi dụ dỗ, lừa bán phụ nữ, trẻ em, kể cả người thân trong gia đình.

Đa phần loại tội phạm này đều hướng tới những người thất nghiệp, gặp khó khăn về kinh tế, trình độ dân trí thấp, thiếu hiểu biết, thiếu kỹ năng sống, không có tinh thần cảnh giác.

Ngoài ra, chúng còn lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo, thiếu quan tâm của gia đình, nhà trường để tiếp cận, làm quen qua mạng internet, lôi kéo bằng các hình thức như đi du lịch, mua sắm, đi chơi… để lừa đưa nạn nhân ra nước ngoài bán.

Trong khi đó, việc xác minh, thu thập chứng cứ điều tra, xử lý tội phạm mua bán người hiện nay còn gặp nhiều khó khăn do hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi như sử dụng tên giả để che giấu bản thân, có sự móc nối với nhiều đối tượng và diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố; móc nối giữa đối tượng trong nước với đầu mối mua bán người ở nước ngoài (chủ yếu là ở Trung Quốc).

Người bị hại thường không xác định và cung cấp được nhiều thông tin về đối tượng lừa bán do thời gian xảy ra đã lâu hoặc mặc cảm không muốn khai báo, khai báo nhưng không đầy đủ, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.

Thời gian qua, nhiều vụ án được cơ quan chức năng điều tra, xét xử với các bản án nghiêm minh để phòng ngừa, răn đe chung, đơn cử như vụ “Mua bán trẻ em” xảy ra tại xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, thời điểm năm 2009. Đến đầu tháng 3/2017, đối tượng Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1983 ở Bắc Giang đã bị TAND tỉnh tuyên án 14 năm tù về tội này.

Song, trước tình hình tội phạm mua bán người có nhiều diễn biến phức tạp, để đấu tranh có hiệu quả, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm nói chung và tội phạm mua bán người nói riêng cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền các cấp.

Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức, trách nhiệm của người dân tại các địa bàn, nhất là ở vùng núi, điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ dân trí thấp.

Định kỳ, các sở, ngành, đoàn thể tổ chức các buổi tọa đàm, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có nội dung liên quan đến phòng, chống mua bán người nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp trong phòng, chống mua bán người, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt.

Thông qua thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, kịp thời phát hiện, kiến nghị các biện pháp khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong thực hiện các chính sách quản lý kinh tế, xã hội của chính quyền địa phương; khảo sát, thu thập thông tin đối với số phụ nữ, trẻ em vắng mặt khỏi địa phương, số đối tượng nghi bị lừa bán, số phụ nữ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc trở về địa phương.

Thường xuyên tổ chức rà soát, gọi hỏi, răn đe các đối tượng thuộc diện nghi vấn, từ đó hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh.

Lê Minh